লণ্ডনত অসমীয়া সমাজক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ

বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈ অনাৰ বাবে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি কৰিবলৈ লণ্ডন ভ্ৰমণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

Assam CM connects with Indian diaspora in London
লণ্ডনত অসমীয়া সমাজক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : November 17, 2025 at 11:23 AM IST

3 Min Read
লণ্ডন : অসমলৈ পবিত্ৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অনাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে লণ্ডন ভ্ৰমণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । শনিবাৰে লণ্ডনলৈ ৰাওনা হয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । লণ্ডনত উপস্থিত হৈ তেওঁ তাত থকা প্ৰবাসী ভাৰতীয় আৰু অসমীয়া সমাজৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় । এই বৈঠকত অসমৰ চহকী সংস্কৃতি, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ঐক্য আৰু বিশ্বব্যাপী অসমে কেনেদৰে নিজৰ স্থান দখল কৰিছে তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

উল্লেখ্য যে, গুৰুজনাৰ অমৰ সৃষ্টি পবিত্ৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰক অসমলৈ অনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লণ্ডনলৈ গৈছে । বৰ্তমান এই শিল্পকৰ্ম ব্ৰিটিছ সংগ্ৰহালয়ত আছে । লণ্ডনত থকা প্ৰথম দিনটোত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৰ ৱাটাৰফ্ৰণ্ট পৰিদৰ্শন কৰে ।

ইয়াৰ পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীয়ে পবিত্র বৃন্দাবনী বস্ত্রক ঘূৰাই অনাৰ বাবে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কৈছিল যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ হৈছে এক 'কালজয়ী মাষ্টাৰপিছ', ভক্তি আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মনোভাৱেৰে বোৱা, যি 'বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিক ইয়াৰ ঐশ্বৰিক কাৰুকাৰ্য্যৰ জৰিয়তে সজীৱ কৰি তোলা পবিত্ৰ বস্ত্ৰ' । তেওঁ কয়, "আমাৰ চৰকাৰে এই ঐতিহাসিক সম্পদ অসমলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ।"

দেওবাৰে এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "কাইলৈ ​​অসম আৰু ভাৰতৰ বাবে এটা ডাঙৰ দিন । আমি ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ গৈ আছো যাতে পবিত্ৰ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি । বিকাশ আৰু বিৰাছট আমাৰ শাসনৰ এজেণ্ডাৰ স্তম্ভ হৈয়েই আছে ।"

লণ্ডন ভ্ৰমণৰ সবিশেষ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক সুকীয়া পোষ্টত কয়, "লণ্ডনত থকা প্ৰথম দিনটোত মই চহৰৰ ৱাটাৰফ্ৰণ্ট পৰিদৰ্শন কৰিলো । আমি গুৱাহাটীৰ নদীৰ পাৰৰ ৰূপান্তৰ ঘটাইছো আৰু বিশ্বব্যাপী কিছুমান উত্তম পদ্ধতি অনুসৰণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছো । ইয়াৰ মাজতে মই আমাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমী প্ৰবাসীসকলকো লগ পাই তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলো ।"

আগষ্ট মাহত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত পবিত্ৰ বস্ত্ৰশিল্প, বৰ্তমান ব্ৰিটিছ সংগ্ৰহালয়ত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাত উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।

বস্ত্ৰখনত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দশাৱতৰা (দহটা অৱতাৰ) আৰু তেওঁৰ শৈশৱৰ দৃশ্য অংকিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াক অসমীয়া ঐতিহ্য আৰু ভক্তিৰ বহুমূলীয়া প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ব্ৰিটিছ সংগ্ৰহালয়ে ২০২৭ চনত ১৮ মাহৰ বাবে ইয়াক দিবলৈ সন্মত হৈছে । অৱশ্যে কিছুমান চৰ্ত বান্ধি দিছে । সেই অনুসৰি অসমত অত্যাধুনিক সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।

ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে সংগ্ৰহালয়টোৰ বাবে মাটি আবণ্টন দিছে আৰু জে এছ ডব্লিউ গ্ৰুপে নিজৰ চি এছ আৰ পদক্ষেপৰ অধীনত এই সংগ্ৰহালয় নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছে ।

