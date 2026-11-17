প্ৰতিযোগিতা নহয়, সহযোগিতাৰে হওক ভৱিষ্য়তৰ দিশ নিৰ্ণয় : ভাৰত-আছিয়ান সন্মিলনত ক’লে মোদীয়ে
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে কয় যে প্ৰতিযোগিতাতকৈ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত ।
Published : November 17, 2026 at 4:48 PM IST
মনীলা (ফিলিপাইনছ): বৰ্তমান ফিলিপাইনছ ভ্ৰমণত থকা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে ভাৰত আৰু আছিয়ান দেশৰ মাজত অধিক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে প্ৰতিযোগিতাতকৈ সহযোগিতাৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্ধাৰণ কৰা উচিত । তেওঁ বিশ্বৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু পূৰ্বানুমানযোগ্যতাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
আছিয়ান-ভাৰত সন্মিলনত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত আৰু আছিয়ানে মিলি বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু এই অঞ্চলটোক শান্তি আৰু স্থিতিশীলতাৰ প্ৰতীক হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁ কয় যে এই প্ৰেক্ষাপটত এইবাৰৰ বিষয়বস্তু ‘‘একেলগ হৈ আমাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰা’’ৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ।
#WATCH | Manila, Philippines: At the 23rd ASEAN-India Summit, Prime Minister Narendra Modi says, "... Over the past few years, our Act East Policy has given new momentum and depth to India-ASEAN relations. Our partnership has now moved beyond shared culture and heritage, reaching new dimensions in sectors such as digital, defence, and space. Since 2014, we have undertaken over 100 initiatives to strengthen people-to-people ties, launched nearly 250 Quick Impact Projects, and provided more than 10,000 scholarships for skill development. Today, the direct flights and growing tourism between India and the nine ASEAN nations are further evidence of our close ties. Over the last few years, the world has faced a series of consecutive crises. What the world needs most today is peace, stability, and predictability. In this context, this year’s theme—' Navigating Our Future Together'—holds special significance... We believe that India’s development and the prosperity of ASEAN are deeply interconnected. In the coming years, the ASEAN Community Vision 2045 and Viksit Bharat, 2047 can play a significant role in realising our shared aspirations. Over the last 12 years, we have given new momentum to our partnership. Now, together, we must chart a new course for the future of our region. India’s commitment to ASEAN’s unity and centrality within this partnership is—and will remain—unwavering. I am confident that today’s meeting will elevate our Comprehensive Strategic Partnership to new heights and contribute to building a secure, inclusive, and prosperous Indo-Pacific..." (Source: DD)— ANI (@ANI) November 17, 2026
‘‘ভাৰত আৰু আছিয়ানে মিলি বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । গতিকে আমাৰ ভৱিষ্যৎ যাতে প্ৰতিযোগিতাৰ বিপৰীতে সহযোগিতাৰ দ্বাৰা গঢ় দিয়া হয়, সেয়া নিশ্চিত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়’’ বুলি কয় মোদীয়ে ।
ভাৰতৰ "এক্ট ইষ্ট" নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভাৰত-আছিয়ান সম্পৰ্কক যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা নতুন গতি আৰু গভীৰতা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ ডিজিটেল প্ৰযুক্তি, প্ৰতিৰক্ষা আৰু মহাকাশৰ দৰে উদীয়মান ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ২০১৪ চনৰ পৰা ভাৰতে জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ১০০ৰো অধিক পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে, লগতে ২৫০টাতকৈও অধিক "দ্ৰুত প্ৰভাৱশালী প্ৰকল্প" আৰম্ভ কৰিছে আৰু ১০,০০০ৰো অধিক দক্ষতা-বিকাশৰ বৃত্তি প্ৰদান কৰিছে ।
WATCH LIVE: PM Narendra Modi’s remarks at ASEAN-India summit in Philippines #pmmodi #philippines #aseansummit #india #narendramodi #live https://t.co/mbJ5Ahg8rE— ANI (@ANI) November 17, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰত আৰু আছিয়ানৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান সংযোগৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ কয় যে ভাৰত আৰু আছিয়ানৰ ৯খন দেশৰ মাজত পোনপটীয়া বিমান সেৱাৰ লগতে পৰ্যটন বৃদ্ধিয়ে তেওঁলোকৰ অংশীদাৰিত্বৰ শক্তিক প্ৰতিফলিত কৰে । শীৰ্ষ সন্মিলনত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘এই বছৰ আছিয়ান দেশলৈ এয়া মোৰ তৃতীয় ভ্ৰমণ । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ বাবে আছিয়ানৰ বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰকাশ পাইছে । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ভাৰতৰ উন্নয়ন আৰু আছিয়ানৰ সমৃদ্ধি গভীৰভাৱে জড়িত ।’’
২০৪৫ চনৰ ভিতৰত আছিয়ান কমিউনিটি ভিজন আৰু ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ‘‘উন্নত ভাৰত’’ৰ দৃষ্টিভংগীৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা আকাংক্ষা পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে । তেওঁ আছিয়ানৰ ঐক্য আৰু কেন্দ্ৰীয়তাৰ প্ৰতি ভাৰতৰ দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে । তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে এই সন্মিলনে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বক নতুন উচ্চতালৈ উন্নীত কৰিব আৰু এক সুৰক্ষিত, সৰ্বাংগীন তথা সমৃদ্ধিশালী ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চল গঢ়ি তোলাত অৰিহণা যোগাব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফাৰ্ডিনাণ্ড মাৰ্কছ জুনিয়ৰক আছিয়ানৰ সফল অধ্যক্ষতাৰ বাবে অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে ভাৰতৰ সমন্বয়ক দেশ হিচাপে ফিলিপাইনছৰ অৱদানৰ শলাগ লয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে আছিয়ান নেতাসকলৰ সৈতে তেওঁৰ পাৰস্পৰিক আলোচনা এই ধাৰাৰ ত্ৰয়োদশতম এনে বৈঠক ৷ মোদীয়ে আঞ্চলিক গোটৰ সৈতে ভাৰতৰ অংশীদাৰিত্বৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: আছিয়ান শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ফিলিপাইনছলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী