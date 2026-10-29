আছিয়ানৰ গুৰুত্ব ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগীৰ ভেটি: ৰাজনাথ সিং
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ভাৰতৰ ‘এক্ট ইষ্ট পলিচী’ আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগীক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আছিয়ানৰ কেন্দ্ৰীয় ভূমিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
By ANI
Published : October 29, 2026 at 8:52 AM IST
চেবু (ফিলিপাইনছ) : দেশৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগীক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আছিয়ানৰ কেন্দ্ৰীয় ভূমিকাৰ ওপৰত ভাৰতে নিজৰ দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
ত্ৰয়োদশ ‘আছিয়ান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সভা-প্লাছ’ (এডিএমএম-প্লাছ)ত ভাষণ দি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই বৈঠকে পাৰস্পৰিক বিশ্বাস শক্তিশালী কৰিব, উদীয়মান প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিব আৰু সদস্য দেশসমূহৰ মাজত প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাক আগুৱাই নিব ।
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "এই উপলক্ষে ভাৰতে আমাৰ 'এক্ট ইষ্ট পলিচী' আৰু 'ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগী'ৰ মূল শিলাস্তৰ 'আছিয়ান কেন্দ্ৰীয়তা'ৰ প্ৰতি নিজৰ অদম্য প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে । এই মঞ্চ এটা শক্তিশালী, সুৰক্ষিত আৰু সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল বজাই ৰখাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । মই আশা কৰিছো যে আজিৰ এডিএমএমৰ বৈঠকে আমাৰ পাৰস্পৰিক আস্থা শক্তিশালী কৰাত, উদীয়মান বিঘিনি মোকাবিলা কৰাত আৰু প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব ।"
India and ASEAN share a common commitment to peace, stability, prosperity, and an open, inclusive Indo-Pacific. ASEAN is central to India’s Indo-Pacific vision. Through its Act East Policy, SAGAR and MAHASAGAR vision, India promotes inclusive, multipolar cooperation through ASEAN-led mechanisms, reaffirming its long-term commitment to engaging with Southeast Asia as an equal partner.— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 14, 2026
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ফিলিপাইনছক এডিএমএম -প্লাছৰ সফল পৰিচালনাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ উষ্ম আতিথ্যৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
তেওঁ আৰু কয়, "১৩ সংখ্যক আছিয়ান প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী সভা-প্লাছৰ সফল আয়োজনৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ উষ্ম আতিথ্যৰ বাবে মই ফিলিপাইনছক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছো । আজি আমি আমাৰ ভাগ-বতৰা কৰা নিৰাপত্তাজনিত চিন্তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো ।"
এক্ট ইষ্ট নীতিৰ লক্ষ্য হৈছে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক আৰু বহুপক্ষীয় পৰ্যায়ত অহৰহ জড়িত হৈ এছিয়া-পেচিফিক অঞ্চলৰ দেশসমূহৰ সৈতে অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কক প্ৰসাৰিত কৰা আৰু কৌশলগত সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা । ইয়াৰ দ্বাৰা অৰুণাচল প্ৰদেশকে ধৰি উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে আমাৰ চুবুৰীয়া দেশসমূহৰ সৈতে উন্নত সংযোগ স্থাপন কৰিব ।
ইয়াত আন্তঃগাঁথনি, উৎপাদন, বাণিজ্য, দক্ষতা বিকাশ, নগৰ নবীকৰণ, স্মাৰ্ট চিটি, মেক ইন ইণ্ডিয়া আৰু অন্যান্য পদক্ষেপৰ সৈতে জড়িত ভাৰতৰ ঘৰুৱা কাৰ্যসূচীৰ প্ৰেক্ষাপটত ভাৰত-আছিয়ান সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ বাবে ভাৰতে ‘নিৰাপত্তা আৰু বৃদ্ধিৰ বাবে পাৰস্পৰিক আৰু অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰগতি’ (মহাসাগৰ)ৰ কল্পনা কৰিছে । ২০১৯ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰম্ভ কৰা ‘ইণ্ডো-পেচিফিক অ’চেনছ ইনিচিয়েটিভ’ (আই পি অ’ আই)য়েও ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ এক স্পষ্ট দিশ প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে ফিলিপাইনছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা সচিব গিলবাৰ্টো চি থিওড’ৰ’ জুনিয়ৰৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় । বৈঠকত দুয়োগৰাকী নেতাই চলি থকা প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা আৰু যৌথ প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদনৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁলোকৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
লগতে পঢ়ক : আছিয়ান(ASEAN)ৰ দুৱাৰমুখ অসম উন্নয়ণৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা থকা ৰাজ্য-মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা