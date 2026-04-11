Artemis II: চন্দ্ৰ অভিযানৰ সফল সমাপ্তিৰে সুকলমে অৱতৰণ দ্বিতীয় আৰ্টেমিছৰ মহাকাশচাৰীৰ

দ্বিতীয় আৰ্টেমিছৰ মহাকাশচাৰীসকলে প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত অৱতৰণৰ লক্ষ্য লৈছিল, যাতে ডেৰ শতিকাৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত মানৱ জাতিৰ চন্দ্ৰলৈ কৰা প্ৰথম যাত্ৰা সফলতাৰে অন্ত পৰে ৷

চন্দ্ৰ অভিযানৰ সফল সমাপ্তি (AP)
Published : April 11, 2026 at 9:55 AM IST

হিউষ্টন: শুকুৰবাৰে চন্দ্ৰৰ পৰা উভতি আহি সফলতাৰে পৃথিৱীত অৱতৰণ কৰিলে দ্বিতীয় আৰ্টেমিছৰ মহাকাশচাৰীসকলে ৷ ডেৰ শতিকাৰো অধিক সময়ৰ ভিতৰত মানৱতাৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰি তেওঁলোকে প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত অৱতৰণ কৰে ৷

চাৰিজনীয়া দলটোৰ বাবে ই আছিল এক বিজয়ী ওভতনি ৷ কেৱল অভিলেখ ভংগকাৰী এই চন্দ্ৰ অভিযানত চন্দ্ৰৰ দূৰৈৰ অংশবোৰেই নহয়, মানুহে আগতে কেতিয়াও দেখা নোপোৱা সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণো প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল ।

দ্বিতীয় আৰ্টেমিছৰ মহাকাশচাৰীসকলৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলত অৱতৰণ (AP)

কানাডাৰ কমাণ্ডাৰ ৰিড ৱাইজমেন, পাইলট ভিক্টৰ গ্লভাৰ, ক্ৰীষ্টিনা কোচ আৰু জেৰেমি হেনচেনে বায়ুমণ্ডলত মেক ৩৩ বা শব্দৰ ৩৩ গুণ গতি লাভ কৰিছিল— যিটো গতি ১৯৬০ আৰু ১৯৭০ চনত নাছাৰ এপ’ল’ৰ চন্দ্ৰ শ্বটৰ পিছত দেখা পোৱা নাছিল । তেওঁলোকৰ অৰিয়ান কেপচুল, যাক ইনটিগ্ৰিটি হিচাপে নামকৰণ কৰা হৈছে, অটোমেটিক পাইলটত উৰিছিল ।

শীৰ্ষ উৎক্ষেপণৰ সময়ত কেপচুলটো ৰঙা গৰম প্লাজমাত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ ফলত মিছন কণ্ট্ৰ’লত উত্তেজনা বাঢ়ি আহে, যাৰ ফলত পৰিকল্পিতভাৱে যোগাযোগ ব্লেকআউট হয় ।

সকলোৰে চকু আছিল কেপচুলটোৰ জীৱন ৰক্ষাকাৰী হিট শ্বিল্ডটোৰ ওপৰত, যিয়ে ঘূৰি অহাৰ সময়ত হাজাৰ হাজাৰ ডিগ্ৰী উষ্ণতা সহ্য কৰিব পাৰিব । মহাকাশযানখনৰ একমাত্ৰ পৰীক্ষামূলক উৰণৰ সময়ত—২০২২ চনত, কোনো লোক নোহোৱাকৈ—ঢালখনৰ জ্বলি যোৱা বাহিৰৰ অংশটো চন্দ্ৰৰ দৰেই দাগ পৰা যেন লাগিছিল ।

দ্বিতীয় আৰ্টেমিছৰ মহাকাশচাৰী (AP)

আন বহুতৰ দৰেই মুখ্য বিমান সঞ্চালক জেফ ৰেডিগানেও "মানৱ প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি অযুক্তিকৰ ভয়"ৰ বিষয়ে সচেতন আছিল, বিশেষকৈ পেৰাচুট নিয়োগ কৰাৰ আগতে ছয় মিনিটৰ ব্লেকআউটৰ সময়ত । উদ্ধাৰকাৰী জাহাজ ইউ এছ এছ জন পি মুৰ্থাই সামৰিক বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰৰ এটা স্ক্ৱাড্ৰনৰ সৈতে ছান ডিয়েগো উপকূলত ক্ৰুৰ আগমনৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল ।

মহাকাশচাৰীসকলৰ পৰিয়ালসমূহ মিছন কণ্ট্ৰ’লৰ দৰ্শন কক্ষত গোট খাইছিল, য’ত যোগাযোগৰ ব্লেকআউটৰ পৰা কেপচুলটো ওলাই অহাৰ লগে লগে উল্লাসৰ সৃষ্টি হয় ।

শেষবাৰৰ বাবে নাছা আৰু প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে চন্দ্ৰ ক্ৰুৰ পুনৰ প্ৰৱেশৰ বাবে একত্ৰিত হৈছিল ১৯৭২ চনত এপ’ল’ ১৭ বিমানত । আৰ্টেমিছ দ্বিতীয়ই প্ৰতি ছেকেণ্ডত ৩৬,১৭০ ফুট (১১,০২৫ মিটাৰ) গতিবেগলৈ উভতি যাব বুলি প্ৰকল্প কৰা হৈছিল ৷ ই প্ৰতি ঘণ্টাত ২৪,৬৬১ মাইল (৩৯,৬৬৮ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা) — অভিলেখৰ অলপ কম, তাৰ পিছত স্প্লেচডাউনৰ সময়ত প্ৰতি ঘণ্টাত ১৯ মাইল (৩০ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা) গতিবেগলৈ গতি কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল । মিছন কণ্ট্ৰ’লৰ ৰব নাভিয়াছে কয় যে এটা নিখুঁত স্প্লেচডাউন ।

আৰ্টেমিছ দ্বিতীয়ৰ ৰেকৰ্ড ফ্লাইবাই আৰু মুন ভিউ

মহাকাশচাৰীসকলে ১ এপ্ৰিলত ফ্ল’ৰিডাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, ইটোৰ পিছত সিটোকৈ সফলতা লাভ কৰিছিল, কিয়নো তেওঁলোকে নাছাৰ বহু প্ৰত্যাশিত চন্দ্ৰলৈ উভতি অহা অভিযান সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল, যিটো এটা বহনক্ষম চন্দ্ৰ ঘাটি স্থাপনৰ দিশত এক ডাঙৰ প্ৰথম পদক্ষেপ ।

দ্বিতীয় আৰ্টেমিছ চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰা নাছিল বা চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰা নাছিল । কিন্তু ই এপ’ল’ ১৩ৰ দূৰত্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰি পৃথিৱীৰ পৰা মানুহৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰি ২৫২,৭৫৬ মাইল (৪০৬,৭৭১ কিলোমিটাৰ) পৰ্যন্ত দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে । তাৰ পিছত মিছনৰ আটাইতকৈ হৃদয়বিদাৰক দৃশ্যটোত চকুলো টুকি থকা মহাকাশচাৰীসকলে তেওঁলোকৰ চন্দ্ৰযান আৰু ৱাইজমেনৰ প্ৰয়াত পত্নী কেৰলৰ নামেৰে দুটা ক্ৰেটাৰৰ নাম ৰখাৰ অনুমতি বিচাৰিলে ।

সোমবাৰৰ অভিলেখ ভংগকাৰী ফ্লাইবাইৰ সময়ত তেওঁলোকে চন্দ্ৰৰ এটা অংশৰ দৃশ্য নথিভুক্ত কৰিছিল, যিটো আগতে মানুহে কেতিয়াও দেখা নাছিল, লগতে সম্পূৰ্ণ সূৰ্যগ্ৰহণো প্ৰত্যক্ষ কৰে । গ্লভাৰে কয় যে বিশেষকৈ গ্ৰহণে “আমাৰ সকলোকে আচৰিত কৰিলে ।”

তেওঁলোকৰ বিস্ময়ে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল, লগতে চন্দ্ৰ আৰু পৃথিৱীৰ আচৰিত ধৰণৰ ছবিয়েও আচৰিত কৰি তুলিছিল । এপ’ল’ ৮ৰ প্ৰথম চন্দ্ৰ অভিযাত্ৰীৰ দৰেই আৰ্টেমিছ দ্বিতীয়ৰ দলটোৱেও আৰ্থছেটক ধৰিছিল, ধূসৰ চন্দ্ৰৰ পিছফালে আমাৰ ব্লু মাৰ্বলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছিল । ১৯৬৮ চনৰ এপ’ল’ ৮ৰ বিখ্যাত আৰ্থৰাইজ শ্বটৰ কথা মনত পেলাই দিছিল ।

শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰকাৰী জাহাজৰ পৰা নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে কয়, ‘‘আমি পুনৰ মহাকাশচাৰীক চন্দ্ৰলৈ পঠিয়াই, তেওঁলোকক নিৰাপদে ঘূৰাই অনা আৰু আন এখন ধাৰাবাহিকৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ । এইটো মাত্ৰ আৰম্ভণিহে ।’’

তেওঁলোকৰ চন্দ্ৰৰ শ্বটে বিশ্বজুৰি মনোযোগ আৰু তাৰকা শক্তি আকৰ্ষণ কৰিছিল, য’ত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ প্ৰশংসাও আছিল; কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰ্ক কাৰ্নি; ব্ৰিটেইনৰ ৰজা তৃতীয় চাৰ্লছ; শেহতীয়া মহাকাশ ছবি "প্ৰজেক্ট হেল মেৰী"ৰ তাৰকা ৰিয়ান গছলিং; মাৰ্ভেল চিনেমেটিক ইউনিভাৰ্ছৰ স্কাৰলেট জোহানছন; আৰু আনকি কেপ্তেইন কাৰ্ক নিজেই, টিভিৰ মূল "ষ্টাৰ ট্ৰেক"ৰ উইলিয়াম শ্বেটনাৰেও ইয়াৰ শলাগ লয় ।

দ্বিতীয় আৰ্টেমিছ আছিল ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ অভিযানৰ বাবে পৰীক্ষামূলক বিমান

ইয়াৰ শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ পিছতো প্ৰায় ১০ দিনীয়া বিমানখনত কাৰিকৰী অসুবিধা আছিল । কেপচুলৰ খোৱাপানী আৰু প্ৰপেলেণ্ট ব্যৱস্থা দুয়োটাতে থকা ভাল্ভবোৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল । হয়তো আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য সমস্যাটো আছিল শৌচাগাৰক লৈ ৷ ইয়াত বাৰে বাৰে বিজুতি ঘটিছিল যদিও মহাকাশচাৰীসকলে ইয়াক আওকাণ কৰিছিল ।

ক্ৰীষ্টিনা কোচে কয়, "আমি যদিহে অস্বস্তিকৰ কিছুমান কাম নকৰো, যদিহে আমি কিছু ত্যাগ নকৰো, যদিহে কিছু ৰিস্ক লোৱা নহয় তেতিয়া অভিযান সফল নহয়, আৰু সেই সকলোবোৰ কামৰ মূল্য আছে ।"

হেনচেনে লগতে কয়, "আপুনি মাটিত বহুত পৰীক্ষা কৰে, কিন্তু আপোনাৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা হ'ল যেতিয়া আপুনি এই হাৰ্ডৱেৰটো মহাকাশলৈ লৈ যায়, আৰু সেয়া যথেষ্ট আচৰিত ।"

নতুনকৈ গঠন হোৱা আৰ্টেমিছ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অহা বছৰ আৰ্টেমিছ তৃতীয়ত মহাকাশচাৰীসকলে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে কক্ষপথত থকা এটা বা দুটা চন্দ্ৰ লেণ্ডাৰৰ সৈতে নিজৰ কেপচুল ডক কৰাৰ অনুশীলন কৰিব । ২০২৮ চনত আৰ্টেমিছ চতুৰ্থই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰত দুজনীয়া ক্ৰু অৱতৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব । ৱাইজমেনে কয় যে আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় মহাকাশচাৰীসকলৰ আনুগত্য সেই ভৱিষ্যতৰ ক্ৰুসকলৰ প্ৰতি ।

তেওঁ কয়, ‘‘আমাৰ হৃদয়ত আমি সঁচাকৈয়ে আশা কৰিছিলো যে আমি মাত্ৰ এটা মুহূৰ্তৰ বাবে ৰৈ বিশ্বক সোঁৱৰাই দিব পাৰিম যে এইটো এটা সুন্দৰ গ্ৰহ আৰু আমাৰ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ এক অতি বিশেষ স্থান, আৰু আমি সকলোৱে আমাৰ হাতত যি আছে তাক লালন-পালন কৰা উচিত ।’’

