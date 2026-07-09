ETV Bharat / international

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনিবলৈ মেলব’ৰ্নত সমবেত ৩০ হাজাৰ লোক

অষ্ট্ৰেলিয়াত যিকোনো ৰাজনৈতিক নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানেই হয়তো দেশখনত হোৱা সৰ্ববৃহৎ সমাবেশ ৷

PM MODI MELBOURNE VISIT
মেলব’ৰ্নত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (@narendramodi X)
author img

By ANI

Published : July 9, 2026 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেলব’ৰ্ন(অষ্ট্ৰেলিয়া): তিনিখন দেশ ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতৰ পৰা ৰাওনা হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী সম্প্ৰতি মেলব’ৰ্নত আছে ৷ অন্যান্য কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মেলব’ৰ্নত প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলক সম্বোধন কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাষণ শুনিবলৈ প্ৰায় ৩০ হাজাৰ লোক সমবেত হৈছে ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াত যিকোনো নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানেই হয়তো দেশখনত হোৱা সৰ্ববৃহৎ সমাবেশ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অষ্ট্ৰেলিয়াত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে বৃহৎ উৎসাহেৰে তেওঁক আদৰণি জনায় ৷

PM MODI MELBOURNE VISIT
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনিবলৈ মেলব’ৰ্নত সমবেত ৩০ হাজাৰ লোক (ANI)

এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তি মদন পালচুলে কয়, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এগৰাকী শক্তিশালী আৰু অসাধাৰণ নেতা ৷ তেওঁৰ আগমনৰ বাবে আমি সকলোৱে অতি উৎসাহিত ৷ আমি শিৱাজীৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰত এখন ভাৰতীয় নাটকত অভিনয় কৰিছো আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগত নাটকখন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আমি অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাইছো ।’’

আন এগৰাকী প্ৰবাসী ভাৰতীয়ই কয়, ‘‘আমি ইয়ালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰণি জনাইছো ৷ প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ আন বহু সদস্যৰ সৈতে মই তেওঁৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো ৷ আমি আশা কৰিছো যে অন্যান্য ভাৰতীয় নেতাসকলো ইয়ালৈ আহিব ৷ আমি বিদেশত থাকিলেও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা শুনিছো ৷’’

ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে মেলব’ৰ্নত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজৰ সৈতে শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ সন্মিলনৰ সামৰণিৰে ‘সামগ্ৰিক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব’(চিএছপি)ৰ পৰিসৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই ভ্ৰমণে ১৮টা মূল খণ্ড যেনে - প্ৰতিৰক্ষা, শক্তি, জটিল প্ৰযুক্তি আৰু বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে দেশখনৰ সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে ।

বৃহস্পতিবাৰে সামাজিক মাধ্যম এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি আলবানিজৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বৈঠকৰ অন্তত কেইবাটাও খণ্ডত অভূতপূৰ্ব ফলাফল পোৱা গৈছে বুলি জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ঐতিহাসিক ‘সামগ্ৰিক অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি’ (চিইচিএ) ক্ষিপ্ৰতাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ৷ ২০২২ চনৰ ‘ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া সৰ্বাংগীন কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব’ই দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সহযোগিতাৰ পৰিসৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি কৰা বুলিও সদৰী কৰে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আজি বিয়লি মেলব’ৰ্ণত প্ৰধানমন্ত্ৰী আলবানিজৰ সৈতে বিস্তৃত আলোচনা হৈছিল । ২০২২ চনৰ ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদাৰিত্বই আমাৰ সহযোগিতাৰ পৰিসৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে । আমি এতিয়া ব্যাপক অৰ্থনৈতিক সহযোগিতাৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো, যিটো ক্ষেত্ৰত বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা অভূতপূৰ্ব অগ্ৰগতি দেখা গৈছে ।’’

‘‘আমি বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো । বিস্তৃত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি(চিইচিএ) দুয়োখন দেশৰ বাবে সুষম, অভিলাষী আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে উপকাৰী হ'ব ৷’’ - তেওঁ লগতে কয় ৷

নবীকৰণযোগ্য শক্তি, জলবায়ু সম্পৰ্কীয় কাৰ্য, পাৰমাণৱিক শক্তি, জটিল খনিজ পদাৰ্থ, প্ৰযুক্তি, শিক্ষা আদি মূল খণ্ডসমূহত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আলোচনাই যথেষ্ট গতি লাভ কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়ভাৱে কয় ৷

উল্লেখ্য যে, ৮-১০ জুলাইলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰতিৰক্ষা, সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা, শক্তি, জটিল প্ৰযুক্তি, শিক্ষা, খনন, গৱেষণা আৰু সাংস্কৃতিক সহযোগিতাৰ দৰে খণ্ডসমূহৰ মাজত ১৮ টাকৈ বৃহৎ ফলাফলৰে ভাৰত-অষ্ট্ৰেলিয়া ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পায় ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰতলৈ ইউৰেনিয়াম ৰপ্তানিৰ বাবে সন্মত অষ্ট্ৰেলিয়া

TAGGED:

মেলব’ৰ্ণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
অষ্ট্ৰেলিয়া
মোদীৰ অষ্ট্ৰেলিয়া ভ্ৰমণ
MODI ADDRESS TO INDIAN DIASPORA
PM MODI MELBOURNE VISIT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.