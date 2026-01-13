বাংলাদেশত হিন্দু হত্যা চলিয়েই আছে : এইবাৰ হত্যা কৰিলে অটোচালক সমীৰক

বাংলাদেশত হিন্দু হত্যা চলিয়েই আছে : এইবাৰ হত্যা কৰিলে অটোচালক সমীৰক
বাংলাদেশৰ জগতপুৰ গাঁৱত সোমবাৰে এখন পথাৰত উদ্ধাৰ হয় সমীৰ দাস নামৰ এজন ২৭ বছৰীয়া অটোৰিক্সা চালকৰ মৃতদেহ ।
ঢাকা: বাংলাদেশত সংখ্যালঘু হিন্দুৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ, হত্যা, হিংসাৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ৷ শেহতীয়াকৈ চুবুৰীয়া দেশখনৰ ফেনী জিলাৰ দগনভূঞা উপ-জিলাত আন এজন হিন্দু লোকক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ছুৰীৰে আঘাত কৰি হত্যা কৰে বুলি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে ।
বাংলাদেশৰ জগতপুৰ গাঁৱত সোমবাৰে এখন শস্য পথাৰত উদ্ধাৰ হয় সমীৰ দাস নামৰ এজন ২৭ বছৰীয়া অটোৰিক্সা চালকৰ মৃতদেহ । পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু আৰক্ষীৰ উদ্ধৃতি দি বাংলাদেশৰ বাংলা কাকত দৈনিক 'মানৱকণ্ঠ'ই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দেওবাৰে সন্ধিয়া সমীৰ অটোৰিক্সা লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল । কিন্তু গভীৰ নিশালৈ ঘৰলৈ ঘূৰি নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে বিভিন্ন স্থানত তেওঁক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
পিছত স্থানীয় ৰাইজে উপ-জিলাখনৰ সদৰৰ অন্তৰ্গত জগতপুৰ গাঁৱৰ পথাৰত পৰি থকা অৱস্থাত সমীৰৰ নিথৰ দেহ উদ্ধাৰ কৰে । খবৰ পোৱাৰ পিছত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো তুলি আনে । বাতৰি অনুসৰি মৃতদেহটোত উপৰ্যুপৰি ছুৰীৰে আঘাত কৰাৰ চিন আছে ৷
এই ঘটনা নিশ্চিত কৰি দগনভূঞা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহম্মদ ফাইজুল আজিম নোমানে কয়, "মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ফেনী সাধাৰণ চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । তেওঁৰ অটোৰিক্সাখন বিচাৰি পোৱা নাই । হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িতসকলক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে অটোৰিক্সাখন উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষীয়ে বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।"
এইটো বিগত ২৪ দিনৰ ভিতৰত হিন্দু লোকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ নৱমটো ঘটনা ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ৯ জানুৱাৰীত ভাৰতে সমগ্ৰ বাংলাদেশত সংখ্যালঘু, বিশেষকৈ হিন্দুসকলৰ ওপৰত চলি থকা এনে আক্ৰমণক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি চুবুৰীয়া দেশখনৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰখা বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷ এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক হিংসাৰ ঘটনাক নিৰ্ণায়কভাৱে মোকাবিলা কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
