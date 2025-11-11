ETV Bharat / international

অন্নপূৰ্ণা ট্ৰেজেডী : পৰ্বতত ধ্যান কৰিবলৈ গৈ শুকুলা বৰফৰ তলত চিৰদিনৰ বাবে শুই পৰিল পিতৃ-কন্যা

নেপালৰ কাঠমাণ্ডুৰ পৰা ২০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত মানঙৰ অন্নপূৰ্ণা ট্ৰেকিং চাৰ্কিটত ধ্যান কৰিবলৈ গৈ আৰু ঘূৰি নাহিল দুয়ো ৷

Annapurna Tragedy
তৃতীয় অন্নপূৰ্ণা পৰ্বত (File photo/ AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 11, 2025

কাঠমাণ্ডু : নেপাল হিমালয়ত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ ভাৰতীয় মূলৰ পিতৃ আৰু তেওঁৰ কন্যা ৷ তৃতীয় অন্নপূৰ্ণা পৰ্বতৰ উত্তৰ দিশত (৭,৫৫৫ মিটাৰ) হোৱা হিমস্খলনৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেওঁলোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আশংকা কৰা হৈছে ৷ উচ্চ উচ্চতাৰ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ সৈতে জড়িত বিষয়াসকলে এই কথা সদৰী কৰে ৷

তেওঁ কয় যে বৌদ্ধ মঠৰ ঠিক ওপৰত থকা এটা দূৰৱৰ্তী পাহাৰীয়া এটা গুহাত এসপ্তাহজোৰা ধ্যান (meditation) ৰিট্ৰিট শেষ কৰি থকাৰ সময়তে হয়তো হিমস্খলন আহিছিল । নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুৰ পৰা প্ৰায় ২০০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পশ্চিমে অৱস্থিত হিমালয়ৰ মানং জিলাত মিলাৰেপা মঠটোৰ বেছিভাগেই খালী হৈ আছে ।

Annapurna Tragedy
নেপালৰ কাস্কিৰ অন্নপূৰ্ণা বেছ কেম্পৰ পৰা অন্নপূৰ্ণাৰ দৃশ্য (File photo : Xinhua/IANS)

মানঙৰ মিলাৰেপা মঠ অঞ্চলৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ প্ৰায় দুসপ্তাহৰ পিছত নেপালৰ সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্ধাৰকাৰীয়ে দেওবাৰে বিয়লি জিগনেশ পেটেল (৫২) আৰু তেওঁৰ কন্যা প্ৰিয়াংশী (১৭)ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । বিশ্ব বিখ্যাত অন্নপূৰ্ণা ট্ৰেকিং চাৰ্কিটত অৱস্থিত এই অঞ্চলটো অন্নপূৰ্ণা প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থৰ দৰে উচ্চ শৃংগৰ ছাঁত থকা প্ৰাচীন হিমালয়ৰ জলবায়ুৰ বাবে জনাজাত ।

"দেওবাৰে বিয়লি আমি তেওঁলোকৰ মৃতদেহ মূৰটো তললৈ মুখ কৰি আৰু ঢালত গভীৰ নিয়ৰত পোত খাই থকা দেখিলো ৷" - APF নেপালৰ মাউণ্টেইন ৰেচকিউ এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ মানঙৰ চাৰ্চ এণ্ড ৰেচকিউ টিম লিডাৰ ডি এছ পি হীৰা বাহাদুৰ জি চিয়ে ই টিভি ভাৰতক জনায় ।

"প্ৰথমতে সেইবোৰ বেগ-পেকৰ দৰে দেখা গৈছিল, কিন্তু আমি যেতিয়া খান্দিছিলো তেতিয়া আমি স্তম্ভিত হৈছিলো যে সেয়া আচলতে নিৰুদ্দেশ হোৱা পিতৃ-কন্যাৰ মৃতদেহহে ।" তেওঁ কয় ৷

জি চিৰ মতে, ২০ অক্টোবৰত দুয়োজনে গ্যালজেন লজৰ পৰা মঠৰ পিছফালে থকা হিমালয়ৰ ঢালৰ এটা গুহালৈ ৰাওনা হৈছিল । লজৰ মালিক কৰ্ম গুৰুঙে কয় যে তেওঁলোকে উচ্চতাৰ লগত অভ্যস্ত হৈ তিনিদিন লজখনত কটায় । মানাং ৩৬০০ মিটাৰ উচ্চতাত অৱস্থিত, গতিকে কম উচ্চতাৰ পৰা অহা লোকসকলক উচ্চ উচ্চতাৰ জলবায়ুৰ সৈতে অভ্যস্ত হোৱাৰ প্ৰয়োজন ।

কৰ্ম গুৰুঙৰ মতে গুজৰাটৰ চুৰাটৰ শিক্ষক পেটেল সঘনাই অঞ্চলটোলৈ আহিছিল, শেষবাৰৰ বাবে মাত্ৰ কেইমাহমান আগতে এপ্ৰিল-মে’ মাহতো মানঙলৈ গৈছিল । যোৱাবাৰ তেওঁ ধ্যানৰ বাবে অকলেই আহিছিল বুলিও কয় ছানীয়ে । "তাৰ এবছৰ আগতে তেওঁ ছোৱালীজনীৰ লগত আহিছিল ।’’ তেওঁ কয় ৷

Annapurna Tragedy
নেপালৰ কাস্কিৰ অন্নপূৰ্ণা বেছ কেম্পৰ পৰা অন্নপূৰ্ণাৰ দৃশ্য (File photo : Xinhua/IANS)

তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁলোকে মঠৰ ওপৰৰ এটা গুহালৈ তম্বু, শোৱা বেগ, খাদ্য আৰু অন্যান্য বস্তু লৈ ধ্যান কৰিবলৈ গৈছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ কথা জানি মই অতিশয় স্তম্ভিত আৰু অতি দুখী অনুভৱ কৰিছো ৷ বিশেষকৈ সৰু ছোৱালীজনী ইমান মৰমলগা আছিল আৰু যোৱাৰ সময়ত অলপ অসুস্থও আছিল ।"

ডি এছ পি জি চিৰ মতে, ড্ৰ’ণ আৰু অন্যান্য সঁজুলিৰে অঞ্চলটোত কেইবাদিনো তালাচী চলোৱা APF নেপালৰ উদ্ধাৰকাৰীয়ে দেওবাৰে দুপৰীয়া ২ বজাৰ আশে-পাশেহে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে, মিলাৰেপা মঠৰ পৰা প্ৰায় ১২০ মিটাৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে থকা এটা গুহাৰ ঠিক তলতে ৷

অক্টোবৰ মাহৰ শেষ সপ্তাহত দক্ষিণ এছিয়াত হোৱা মন্থা ঘূৰ্ণীবতাহৰ পিছতে নেপালৰ বতৰৰ আকস্মিক অৱনতি ঘটে । ইয়াৰ ফলত ২৭ অক্টোবৰৰ পৰা হিমালয়ৰ বতৰত প্ৰভাৱ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, অন্নপূৰ্ণা অঞ্চলত প্ৰচণ্ড তুষাৰপাত হয়, যাৰ ফলত নেপালৰ বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে অঞ্চলটোত আবদ্ধ হৈ থকা কেইবাজনো পৰ্বত আৰোহীৰ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

ডি েছ পি জি চিয়ে কয়, ‘‘আমি সন্দেহ কৰো যে ঠিক সেই সময়ৰ আশে-পাশে হ’ব পাৰে, ২৭ অক্টোবৰত পিতৃ-কন্যাই সম্ভৱতঃ প্ৰচণ্ড বৰফ পৰাৰ ফলত নামিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে গতি কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ওপৰত হিমস্খলন হয় ।"

অন্নপূৰ্ণাক আগুৰি থকা অন্নপূৰ্ণা চাৰ্কিটত যাত্ৰা কৰা সকলো পৰ্বতাৰোহী আৰু ট্ৰেকাৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গাইড আৰু পৰ্টাৰ নিয়োগ কৰিব লাগিব । অৱশ্যে লজৰ মালিক কৰ্ম গুৰুঙৰ মতে, পেটেলৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গাইড নিযুক্তি দিয়া হোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ লগত গুহালৈ যোৱা পৰ্টাৰজন তেওঁলোকৰ লাগেজ ডেলিভাৰী দিয়াৰ পাছতে উভতি আহিছিল বুলিও কয় ছানীয়ে ।

মানঙৰ মুখ্য জিলা বিষয়া নৱৰাজ পৌডিয়ালে ধ্যান গুহাত এসপ্তাহ কটোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে নিৰাপত্তা বাহিনীক অৱগত নকৰাত দুখ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে স্মৰণ কৰে যে মন্থা ঘূৰ্ণীবতাহ নেপালৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাৰ কেইদিনমান পূৰ্বে চৰকাৰে বতৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছিল, য’ত সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ যাত্ৰাৰ লগতে উচ্চ উচ্চতাৰ ট্ৰেকিং অভিযানৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ।

ই টিভি ভাৰতক তেওঁ কয়, "যদি তেওঁলোকে আমাৰ নিয়ম মানি চলিলেহেঁতেন, যেনে বাধ্যতামূলকভাৱে গাইড নিযুক্তি দিয়া হ'লহেঁতেন বা তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আমাক জনাই দিলেহেঁতেন, তেন্তে আমি বহু আগতেই কিবা এটা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন । তেনেকৈয়ে সম্ভৱতঃ ট্ৰেজেডীটো ৰোধ কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন ।"

AVALANCHE
NEPAL
MOUNT ANNAPURNA
ইটিভি ভাৰত অসম
ANNAPURNA TRAGEDY

