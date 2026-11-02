আৱাসিক এলেকাত বিজনেছ জেট বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, নিহত ৯
আমেৰিকাৰ ফ্ল’ৰিডাৰ পাম বিচ কাউণ্টিত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত কৰি থকা সময়ত, দেওবাৰ, ১ নৱেম্বৰ, ২০২৬
Published : November 2, 2026 at 8:53 AM IST
ফ্ল’ৰিডা (আমেৰিকা) : আমেৰিকাৰ ফ্ল’ৰিডাত দেওবাৰে এখন বিজনেছ জেট বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ বিমানখনত থকা ৯ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । বিমানখনত যান্ত্ৰিক বিজুতি ঘটি জুইৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু দক্ষিণ ফ্ল’ৰিডাৰ এটা আৱাসিক এলেকাত বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।
সৌভাগ্যক্ৰমে বিমানখনে কোনো অট্টালিকাত খুন্দা মৰা নাছিল আৰু এটি ব্যস্ত পথৰ ওচৰত অৱতৰণ কৰিছিল । বিমানখন ভূমিত স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে তীব্ৰ শব্দৰ সৈতে বিস্ফোৰণ ঘটে । দেশৰ পৰিবহণ সচিবে বিমানখনত থকা সকলোৰে মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত কৰিছে । দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত পথটোৰে পাৰ হৈ যোৱা এখন গাড়ীত সংস্থাপন কৰা কেমেৰাত সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈছে ।
CHILLING AUDIO captures FEMALE PILOT’S FINAL MOMENTS before PLANE CRASHES in FLORIDA ‘MAYDAY, MAYDAY, we’re descending 10,000 FEET PER MINUTE’ ‘LOOK OUTSIDE JACK… HOLY FU*K WE’RE OUT OF TIME’ — TERRIFYING final words heard before impact https://t.co/AaHiQRI69N— RT (@RT_com) November 1, 2026
পৰিবহণ সচিব শ্বেন ডাফীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয় যে, পাম বিচ কাউণ্টিত ১২:৫০ বজাত এখন লিয়াৰজেট ৬০ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । তেওঁ এই দুৰ্ঘটনাক ‘ভয়ংকৰ ট্ৰেজেডী’ বুলি অভিহিত কৰে ।
Today's plane crash in Palm Beach County, Florida is a horrific tragedy Here's what we know: - At 12:50 PM ET, a Learjet 60 crashed in a neighborhood near Cresthaven, FL - All 9 people on board were killed - The aircraft departed from Austin, Texas, and was headed to the Bahamas - The FAA is sending a team to the scene to support the @NTSB's investigation Please join me in praying for the families and loved ones of those we lost — @FAANews & @USDOT are closely monitoring this crash and will share updates as we learn more— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 1, 2026
ফ্ল’ৰিডাৰ গৱৰ্ণৰ ৰণ ডিছাণ্টিছে দুৰ্ঘটনাত বিমানখনত থকা লোকসকলৰ বাহিৰে আন কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
দেওবাৰে অঞ্চলটোত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় । ৰাষ্ট্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য অনুসৰি, অত্যধিক বৰষুণৰ বাবে সোমবাৰে বিয়লিলৈকে বানৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছিল ।
ফেডাৰেল এভিয়েশ্যন এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ মতে, বিমানখন টেক্সাছৰ অষ্টিন-বাৰ্গষ্ট্ৰম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা বাহামালৈ ৰাওনা হৈছিল । অৱশ্যে জেট বিমানখন কিহৰ বাবে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ’ল বা বিমানখনত কোন কোন আছিল সেই কথা এই পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ।
এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল ৰেকৰ্ডিং আৰু ফ্লাইট ট্ৰেকিং ডাটা অনুসৰি বিমানখনে ৩৫ হাজাৰ ফুট (প্ৰায় ১১ কিলোমিটাৰ) উচ্চতাত পূব দিশলৈ গৈ আছিল । পাইলটে অস্থিৰতা, আইচিং, আৰু বৰষুণৰ কথা জনাইছিল আৰু ২০০০ ফুট (প্ৰায় ৬১০ মিটাৰ) ওপৰলৈ উঠিবলৈ অনুমতি বিচাৰিছিল ।
এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰল ৰেকৰ্ডিং আৰু ফ্লাইট ট্ৰেকিং ডাটা তথ্য অনুসৰি, ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই বিমানখনে প্ৰথমে প্ৰতি মিনিটত ১০,০০০ ফুট, তাৰ পিছত প্ৰতি মিনিটত ২০,০০০ ফুট আৰু শেষত প্ৰতি মিনিটত ৩০,০০০ ফুট বেগেৰে তললৈ নামি আহিবলৈ ধৰে ৷ এই গতিবেগ বিমানখনৰ ডিজাইন ক্ষমতাতকৈ বহু বেছি আছিল । এই সময়ছোৱাত এজন পাইলটে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰি সহায়ৰ বাবে ‘ডিষ্ট্ৰেছ কল’ কৰিছিল ।
LiveATC.net এ ৰেকৰ্ড কৰা বিমান পৰিবহণ নিয়ন্ত্ৰণৰ কথোপকথনৰ মতে, দুৰ্ঘটনাৰ কেইমিনিটমান আগতে পাইলটে জেট বিমানখনত বৰফ জমা হোৱা বুলি জনাইছিল আৰু বিমানখনত জোকাৰণিৰ অনুভূত হোৱাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছিল ৷
অষ্টিন-বাৰ্গষ্ট্ৰম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ মুখপাত্ৰ জিম ৰেইনল্ডছে জানিবলৈ দিয়া মতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখন এখন ব্যক্তিগত বিমান আছিল ।
পাম বিচ কাউণ্টিৰ বিষয়াসকলে ওচৰৰ ম’বাইল হোম কমিউনিটিৰ পৰা প্ৰায় ৬০০ লোকক সুৰক্ষিতভাৱ উলিয়াই আনে ৷
পাম বিচ কাউণ্টিৰ শ্বেৰিফৰ কাৰ্যালয়ৰ মতে, ফ্ল’ৰিডাৰ গ্ৰীণএক্ৰেছত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ৪৫,০০০ জন লোক বসবাস এই চহৰখন ৱেষ্ট পাম বিচৰ পৰা প্ৰায় ৭ মাইল (১১ কিলোমিটাৰ) দক্ষিণ-পশ্চিমে অৱস্থিত । কাউণ্টিৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে পথটো বন্ধ থাকিব ।