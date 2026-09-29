ETV Bharat / international

ম্যানমাৰৰ বজাৰত বিমানৰ পৰা বোমা নিক্ষেপ: ৪৯ জন নিহত

২০২১ চনত আং ছান ছ্যু কিৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ পৰা সামৰিক বাহিনীয়ে ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছৰে পৰা অস্থিৰ হৈ পৰিছে ম্যানমাৰ ।

Myanmar Airstrike
ম্যানমাৰৰ ৰাখাইন ৰাজ্যৰ কিউক্টাও টাউনশ্বিপত সোমবাৰে সেনাৰ বিমান আক্ৰমণৰ পিছৰ দৃশ্য (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 9:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বেংকক : ম্যানমাৰৰ সেনাই সোমবাৰে এটা শক্তিশালী বিদ্ৰোহী গোটৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা অঞ্চলত বজাৰৰ সমীপত চলোৱা বিমান আক্ৰমণত প্ৰায় ৪৯ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৫৮ জন লোক আহত হয় ৷

দেশখনৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম চহৰ মাণ্ডালেৰ পৰা প্ৰায় ৩৪০ কিলোমিটাৰ (২১০ মাইল) পশ্চিমে অৱস্থিত কিউক্টাও টাউনশ্বিপত সোমবাৰৰ এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । কিউক্টাও ৰাখাইনত অৱস্থিত এটা শক্তিশালী জনগোষ্ঠীয় সশস্ত্ৰ গোট আৰাকান সেনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে ।

কিউক্টাওক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা শক্তিশালী জনগোষ্ঠীয় সশস্ত্ৰ গোট আৰাকান আৰ্মীৰ মতে, আক্ৰমণৰ সবিশেষ নিশ্চিত কৰাটো অসম্ভৱ আছিল ।

মঙলবাৰে পুৱা জাৰি কৰা এক বিবৃতিত আৰাকান সেনাই কয় যে দুপৰীয়াৰ আশে-পাশে এখন যুঁজাৰু বিমানে স্থানীয় বজাৰ এখনৰ ওচৰত দুটা বোমা নিক্ষেপ কৰে আৰু এই আক্ৰমণত বজাৰৰ বিক্ৰেতা, বজাৰ কৰা লোক আৰু পথচাৰীসকলৰ মৃত্যু হয় । গোটটোৱে জনোৱা মতে, আন ৫৮ জন লোক আহত হোৱাৰ লগতে ২২ জন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ।

আৰকান সেনাই বিবৃতিটোত অতি সোনকালে বহু সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হোৱা ইচ্ছাকৃত বিমান আক্ৰমণৰ বাবে প্ৰত্যক্ষভাৱে দায়ী সেই ব্যক্তি আৰু সংস্থাসমূহৰ বিৰুদ্ধে ফলপ্ৰসূ প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ।

ৰাখাইনৰ জ্যেষ্ঠ উদ্ধাৰকাৰী বিষয়া ৱাই হুন আঙে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰীৰ উদ্ধৃতি দি দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছক এই হতাহতৰ সংখ্যা নিশ্চিত কৰে । তেওঁ কয় যে এই বজাৰখন অঞ্চলটোৰ মূল পাইকাৰী কেন্দ্ৰ আৰু প্ৰতিদিনে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়ী আৰু বজাৰ কৰা লোকসকলৰ সমাগম ঘটে । ৰাখাইনত এয়া অন্যতম গুৰুতৰ বিমান আক্ৰমণ ।

উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনৰ ১ ফেব্ৰুৱাৰীত আং ছান ছ্যু কিৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ পৰা সামৰিক বাহিনীয়ে ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছৰে পৰা ম্যানমাৰত অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ ফলত ব্যাপক প্ৰতিবাদো আৰম্ভ হয় ।

লগতে পঢ়ক : নিৰাপত্তা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সিপাৰে আছাম ৰাইফলছৰ দল

ভাৰত–ম্যানমাৰ সীমান্তত বৃহৎ অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ

ম্যানমাৰত শোকৰ বন্যা: সামৰিক অভ্যুত্থানৰ পিছৰ সংঘাতত মৃত্যুৰ সংখ্যা এক লাখলৈ বৃদ্ধি

TAGGED:

ম্যানমাৰ
ম্যানমাৰত বিমান আক্ৰমণ
আৰাকান আৰ্মী
আং ছান ছু কিৰ চৰকাৰ
MYANMAR AIRSTRIKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.