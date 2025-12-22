ETV Bharat / international

হাদীৰ পিছত আন এজন বাংলাদেশী ছাত্ৰনেতাক গুলীয়াই হত্য়া

১২ ডিচেম্বৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মাস্ক পৰিধানকাৰী বন্দুকধাৰীয়ে যুৱ নেতা শ্বৰীফ ওছমান হাদীক গুলীওৱাৰ ঘটনাৰ কিছুদিন পিছতে সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণ ।

BANGLADESH STUDENT LEADER SHOT
২০ ডিচেম্বৰত ঢাকাত ছাত্ৰ নেতা শ্বৰীফ ওছমান হাদীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত বাংলাদেশৰ পতাকা লৈ এজন শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 22, 2025 at 11:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঢাকা: বিশিষ্ট যুৱ নেতা শ্বৰীফ ওছমান হাদীক হত্যা কৰাৰ কিছুদিন পিছত অৰ্থাৎ সোমবাৰে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাদেশৰ খুলনা চহৰত ২০০৪ চনৰ ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন হিংসাত্মক বিদ্ৰোহৰ দ্বিতীয়জন নেতাক মূৰত গুলীয়াই হত্যা কৰে কোনো অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে ৷

এন চি পি(নেশ্যনেল চিটিজেনছ পাৰ্টী)ৰ যুটীয়া প্ৰধান সমন্বয়ক মাহমুদা মীতুৱে ফেচবুক পোষ্টযোগে কয়, ‘‘এন চি পিৰ খুলনা সংমণ্ডলৰ মুৰব্বী তথা আগশাৰীৰ দলীয় কৰ্মী, কেন্দ্ৰীয় সমন্বয়ক মহম্মদ মোতালেব শিকদাৰক কেইমিনিটমান পূৰ্বে গুলীয়াই হত্যা কৰা হৈছে ।’’ মীতুৱে লগতে কয় যে শিকদাৰক সংকটজনক অৱস্থাত খুলনা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৷

চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে কালেৰ কান্থা নামৰ বাতৰি কাকতখনে প্ৰকাশ কৰা খবৰ অনুসৰি শিকদাৰক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ সময়ত তেওঁৰ মূৰৰ বাওঁফালে গুলী লাগিছিল ৷ তদুপৰি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ৰক্তক্ষৰণ ঘটিছিল, যাৰ বাবে চিকিৎসকে তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰে ।

যোৱা বছৰ বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ নেতৃত্বাধীন আৱামী লীগ চৰকাৰক উৎখাত কৰা ছাত্ৰ নেতৃত্বাধীন প্ৰতিবাদৰ বিশিষ্ট নেতা হাদীক হত্যা কৰাৰ কিছুদিন পিছতে এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । ১২ ডিচেম্বৰত মধ্য ঢাকাৰ বিজয়নগৰ অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত মাস্ক পৰিধানকাৰী কোনো বন্দুকধাৰীয়ে হাদীৰ মূৰত গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, ছিংগাপুৰত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু ঘটে ইনকিলাব মঞ্চৰ ৩২ বছৰীয়া মুখপাত্ৰগৰাকীৰ । আনহাতে, ১২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ অন্যতম প্ৰাৰ্থী আছিল হাদী ৷

মহম্মদ ইউনুছৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে শনিবাৰে হাদীৰ মৃত্যুৰ বাবে দেশজুৰি শোক ঘোষণা কৰি কয় যে তেওঁৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে কোনো প্ৰচেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নহ’ব । কাৰণ এই আক্ৰমণ আৰু তাৰপিছত হোৱা মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ঢাকা আৰু অন্যান্য ডাঙৰ চহৰসমূহত পুনৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷

লগতে পঢ়ক: ইউনুছ প্ৰশাসনক হাদী সমৰ্থকৰ অন্তিম সময়সীমা জাৰি

TAGGED:

BANGLADESH VIOLENCE
SHARIF OSMAN HADI
MUHAMMAD MOTALEB SIKDAR
MOTALEB SIKDAR
BANGLADESH STUDENT LEADER SHOT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.