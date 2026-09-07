নেপালৰ ৰকি আৰু জাম্বোৰ কাহিনী: উদ্ধাৰ অভিযানত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ডগ স্কোৱাডৰ
নেপাল আৰক্ষী আৰু সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীৰ ডগ স্কোৱাডে এতিয়ালৈ ২৬ টা মৃতদেহ আৰু শৰীৰৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰিছে ।
By PTI
Published : September 7, 2026 at 4:18 PM IST
কাঠমাণ্ডু : স্নিফাৰ ডগ বা ডগ স্কোৱাড যিকোনো দেশৰে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । কুকুৰবোৰক বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণ দি যিকোনো বিপদসংকুল অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
মৃতদেহৰ সন্ধান উলিওৱা, বোমা বা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা, অপৰাধীৰ সন্ধান উলিওৱা আদি অভিযানত সচৰাচৰ নিৰাপত্তা বাহিনীক এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰে সহায় কৰে ।
নেপালৰ বানৰ পিছতো এই স্নিফাৰ ডগ সেনা আৰু আৰক্ষীৰ বাবে অন্যতম সহায়ক হৈ পৰিছে । কাৰণ অতি স্পৰ্শকাতৰ বা বিপজ্জনক স্থানৰ পৰা নিতৌ মৃতদেহ উদ্ধাৰত এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰে সহায় কৰিছে ।
উদ্ধাৰ অভিযানত ৰকি আৰু জাম্বো নামৰ দুটা প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰে অসাধাৰণ কাম কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত আবদ্ধ লোক আৰু মৃতদেহ বিচাৰি উলিওৱাত এই দুটা কুকুৰে যথেষ্ট সহায় কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলক ।
২৬ আগষ্টত অহা আকস্মিক বানৰ পিছৰে পৰা ৰাছুৱাৰ টাইমুৰে আৰু ঘট্টিখোলাত উদ্ধাৰকাৰী দলৰ হেণ্ডলাৰৰ সৈতে এই বেলজিয়াম শ্বেফাৰ্ড আৰু জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড প্ৰজাতিৰ কুকুৰ নিয়োজিত হৈ আছে । সোমবাৰে একাংশ নিউজ পৰ্টেলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰশিক্ষিত কুকুৰে উদ্ধাৰকাৰীক দুটা মৃতদেহ আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিছে ।
নেপাল আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰ অবিনাৰায়ণ কাফ্লেৰ উদ্ধৃতিৰে নিউজ পৰ্টেলটোৱে কয়, "বান অহাৰ দিনাই কুকুৰবোৰ মোতায়েন কৰা হৈছিল । সেইবোৰ অতি ফলপ্ৰসূ হিচাপে প্ৰমাণিত হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ২৬ আগষ্টৰ ভোটেকোশী নৈৰ বানে ৰাছুৱা আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ কিছু অংশত বিধ্বংসী ৰূপ লৈছিল । য'ত বৃহৎ পৰিমাণৰ ধ্বংসাৱশেষৰ সৃষ্টি হয় । এতিয়াও শ শ লোক নিৰুদ্দেশ হৈ থকাৰ লগতে ধ্বংসাৱশেষৰ তলত বহু মৃতদেহ আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । আচলতে উদ্ধাৰ অভিযানৰ সময়ত কুকুৰবোৰে মাটিত পোত খাই থকা মানুহৰ অৱশিষ্টৰ অৱস্থান ধৰা পেলাই আৰু হেণ্ডলাৰসকলক সতৰ্ক কৰি দিয়ে ।
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ৰকি আৰু জাম্বোক কাঠমাণ্ডুৰ নেপাল আৰক্ষীৰ ডগ স্কোৱাডৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা অনা হৈছিল ।
প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ ৩ দিন পিছত কাঠমাণ্ডুৰ পৰা হেণ্ডলাৰৰ সৈতে দুটা লেব্ৰাডৰ ক্ৰমে লিঅ' আৰু কালুক বানপীড়িত অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এই দুটা লেব্ৰাডৰে বিদুৰ, আৰ্চালে, শান্তিবজাৰ, মাইলুং জলবিদ্যুৎ, ধুংগে, দেৱীঘাট, বেতৰাৱতী, ভাইন্সে আৰু বত্তাৰকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তালাচী চলায় বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মতে তেওঁলোকে মাইলুং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প ৩বি আৰু বত্তাৰ সৌৰগৃহৰ কৰ্মচাৰীৰ কোৱাৰ্টাৰত মানৱ অৱশিষ্ট বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিছিল ।
আন এটা দলে চিতৱানৰ পৰা অনা জাৰ্মান শ্বেফাৰ্ড দীপসীক লগত লৈ অভিযান চলাইছে । আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰটোৱে দমৌলী গোলাঘাটত দুটা মৃতদেহ বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিছে । জানিব পৰা মতে নেপাল আৰক্ষীৰ ৫ টা কুকুৰ আৰু ১০ গৰাকী হেণ্ডলাৰক অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত মোতায়েন কৰা হৈছে ।
ইয়াৰো উপৰিও টাইমুৰে, দেৱীঘাট, বেতৰাৱতী, ত্ৰিসূলী বজাৰ, ধাডিং, চিতৱানকে ধৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহত সশস্ত্ৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে ৭ টা কুকুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে । সেইবোৰৰ সৈতে ১৪ গৰাকী হেণ্ডলাৰ জড়িত হৈ আছে ।
এপিএফৰ মুখপাত্ৰ নেত্ৰ বাহাদুৰ কাৰ্কীয়ে জনোৱা মতে বাহিনীটোৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুৰে মাটিত পোত খাই থকা ১৯ টা মৃতদেহ বিচাৰি উলিওৱা আৰু উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত খননকাৰী দলেও কুকুৰকেইটাই সংকেত দিয়া স্থানৰ পৰা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে বুলি সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে ।
নেপাল আৰক্ষী আৰু এপিএফৰ ডগ স্কোৱাডে বানৰ পিছত ২৬ টা মৃতদেহ আৰু শৰীৰৰ অৱশিষ্ট উলিওৱাত সহায় কৰিছে বুলি এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে । এই কুকুৰবোৰে অৱশ্যে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ কাম কৰিব নোৱাৰে । এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে বিচাৰি ফুৰাৰ পিছত জিৰণি ল'ব লাগে । হেণ্ডলাৰসকলে কুকুৰবোৰৰ গতিবিধি আৰু সঁহাৰি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰে ।
২০১৫ চনৰ ভয়াৱহ ভূমিকম্পৰ পিছত নেপালে দীৰ্ঘদিন ধৰি অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত স্নিফাৰ ডগৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে । মালয়েছিয়াৰ পৰা দুটা প্ৰশিক্ষিত কুকুৰ আনি ১৯৭০ চনত নেপাল আৰক্ষীয়ে ডগ স্কোৱাড আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে ২০০৬ চনত এপিএফয়ে ডগ ইউনিট স্থাপন কৰে ।
নেপাল সেনাই ১৯৯৯ চনৰ পৰা এটা ডগ স্কোৱাড চলাই আছে যদিও বৰ্তমানৰ বানৰ পিছত উদ্ধাৰ অভিযানত এই কুকুৰবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই । অৱশ্যে সেইবোৰ সাজু কৰি ৰখা হৈছে বুলি সেনাবাহিনীৰ মুখপাত্ৰ ৰাজাৰাম বাছনেটৰ উদ্ধৃতিৰে এটা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে । দক্ষিণ কোৰিয়াৰ উদ্ধাৰকাৰী দল এটাও অনুসন্ধানত সহায় কৰিবলৈ ৫ টা প্ৰশিক্ষিত কুকুৰ লৈ নেপালত উপস্থিত হৈছে বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।
শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি নেপালৰ বানত মৃত্যুৰ সংখ্যা ১৩০০ ৰো অধিক হৈছে । এতিয়াও ৫০০০ ৰো অধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । তাৰ ভিতৰত বহু লোক ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আৱদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত নিৰাপত্তা বাহিনীক ডগ স্কোৱাডে জটিল অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
নেপালৰ আকস্মিক বান : নিৰুদ্দিষ্ট আপোনজনৰ সন্ধান বিচৰাৰ বাবে ডিএনএ পৰীক্ষাই শেষ ভৰসা