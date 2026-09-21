বিপদত ইমৰাণ খানৰ পৰিয়াল; ইজনৰ পাছত সিজন সদস্য আটক

বিপদত ইমৰাণ খানৰ পৰিয়াল; ইজনৰ পাছত সিজন সদস্য আটক
পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানৰ ভগ্নী আলিমা খানক আটক কৰাৰ এদিন পিছতে আন দুগৰাকী ভগ্নী উজমা খান আৰু নুৰীন নিয়াজীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।
Published : September 21, 2026 at 7:20 PM IST
ইছলামাবাদ (পাকিস্তান) : তেহৰিক-ই-ইনছাফৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বেই আৰক্ষীয়ে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক আটক কৰিছে । খানৰ ৩ গৰাকী ভগ্নীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে । সম্প্ৰতি কাৰাগাৰত থকা ইমৰাণ খানৰ ভগ্নী আলিমা খানক আটক কৰাৰ এদিন পিছত আন দুগৰাকী ভগ্নী ক্ৰমে উজমা খান আৰু নুৰীন নিয়াজীকো লাহোৰৰ উপায়ুক্তই জাৰি কৰা নিৰ্দেশৰ অধীনত ৩০ দিনৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।
উল্লেখ্য যে তেহৰিক-ই-ইনছাফে ইমৰাণ খানৰ মুক্তিৰ লগতে বিভিন্ন দাবীৰে ২৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰতিবাদৰ লগতে ইছলামাবাদ অভিমুখে পদযাত্ৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । পাকিস্তানৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি পিটিআইৰ প্ৰতিবাদৰ ঘোষণাৰ পিছতে ২০ ছেপ্টেম্বৰত লাহোৰৰ উপাযুক্তৰ কাৰ্যালয়ে উজমা খান আৰু নুৰীনক ৩০ দিনৰ বাবে আটক কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰে ।
This is a disgrace.— Kasim Khan (@Kasim_Khan_1999) September 20, 2026
Now my Aunts Dr. Uzma and Noureen, along with my cousins Shershah and Shahrez have now been abducted as well.
They have broken into my aunties and cousins houses and forced them
into vehicles with no explanation.
No reasons for arrest have been stated.
No… https://t.co/8uIrTAcVhV
১৯৬০ চনৰ পাঞ্জাৱ মেইণ্টেনেন্স অৱ পাব্লিক অৰ্ডাৰ অৰ্ডিনেন্সৰ অধীনত জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আৰু ৰাজহুৱা শৃংখলা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি বুলি গণ্য কৰি দুয়োগৰাকীকে আটক কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
এই অধিসূচনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে নুৰীন নিয়াজী আৰু উজমা খানক কোট লখপতৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকৰ অধীনত ৰখা হ'ব ।
দেওবাৰে পিটিআইৰ অধ্যক্ষ গোহৰ আলী খানে আলিমা খানক আটক কৰা ঘটনাৰ তীব্ৰ গৰিহণা দি এই কাৰ্যক পৰিস্থিতি আৰু বেয়া কৰাৰ দিশত প্ৰথম পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ আলিমা খানক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়াৰো দাবী জনায় আৰু উল্লেখ কৰে যে দলটোৱে অতি সোনকালে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত তেওঁ উল্লেখ কৰে, "নুৰীন নিয়াজী চাহিবাই মোক ফোনযোগে আলিমা খান চাহিবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে । আমি সদায় স্পষ্ট কৰি দি আহিছো যে আমাৰ এই পদযাত্ৰা শান্তিপূৰ্ণ আৰু ৰাজনৈতিক হ'ব ।
আমাৰ লক্ষ্য সাংবিধানিক আৰু ৰাজনৈতিক দাবীৰ বাবে শান্তিপূৰ্ণ সংগ্ৰাম চলোৱা; আমি কোনো ধৰণৰ সংঘাত বা হিংসা নিবিচাৰো । এনে পৰিস্থিতিত আলিমা খান চাহিবাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বা এমপিঅ'ৰ অধীনত গৃহবন্দী কৰি ৰখাটো হিংসা আৰু উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰাৰ সমান ।"
তেওঁ লিখিছে, "আমি ইয়াক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছো । পৰিস্থিতি অধিক বেয়া কৰাৰ দিশত এয়া প্ৰথম পদক্ষেপ । এনে সকলো ব্যৱস্থা শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে । আমি আলিমা খান চাহিবাক শীঘ্ৰে মুক্তিৰ দাবী জনাইছো । এনে ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে দলটোৱে অতি সোনকালে কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিব ।"
দেওবাৰে লাহোৰৰ উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আলিমা খানক পাঞ্জাৱ মেইণ্টেনেন্স অৱ পাব্লিক অৰ্ডাৰ (এমপিঅ') অৰ্ডিনেন্স, ১৯৬০ অনুসৰি ৩০ দিনৰ ডিটেনশ্যন অৰ্ডাৰৰ অধীনত ৰখা হৈছে ।
পাকিস্তানৰ আন এক সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি লাহোৰৰ উপায়ুক্তই আলিমা খানৰ চালক মহম্মদ আমিৰকো ৩০ দিনৰ বাবে আটক কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
ইফালে আলিমা খানৰ পুত্ৰ শ্বেহৰেজ খানে দেওবাৰে পুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মাতৃক লৈ যোৱা বুলি দাবী কৰি কয় যে লাহোৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা সকলো আইনী গোচৰৰ মাজেৰে মাতৃয়ে জামিন লাভ কৰিছে । তেওঁ কৰ্তৃপক্ষক মাতৃক ৰখা স্থান প্ৰকাশ কৰি তৎকালীনভাৱে মুক্তিৰ নিশ্চয়তা দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
শ্বেহৰেজ খানে এক্সৰ পোষ্টত লিখিছে, "আজি পুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত মোৰ মাতৃ আলিমা খানক অপহৰণ কৰা হৈছিল । আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ নাই বা তেওঁৰ অৱস্থানৰ কোনো খবৰ পোৱা নাই । লাহোৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা সকলো গোচৰতে জামিনত আছে । আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো যে তেওঁৰ অৱস্থান শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰি নিৰাপদে ঘূৰি অহাটো নিশ্চিত কৰক ।"
একেদৰে ইমৰাণ খানৰ পুত্ৰ কাছিম খানেও দৃঢ়তাৰে কয় যে আৰক্ষীয়ে তেওঁৰ পেহীয়েক আলিমা খানক লাহোৰত জিম্মাত লৈছে আৰু তেওঁ এই কাণ্ডক ফেচিষ্ট চৰকাৰৰ আচৰণ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে । তেওঁ কৰ্তৃপক্ষক তেওঁৰ আত্মীয় আৰু অধিবক্তাক তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ অনুমতি দিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে তেওঁক তৎকালীনভাৱে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছে ।
তেওঁ এক্সৰ পোষ্টত কয়, "প্ৰথমে তেওঁলোকে মোৰ দেউতাক কাৰাগাৰত ভৰাইছে । এতিয়া তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ পিছত পৰিছে । তেওঁক ক'ত ৰখা হৈছে সেই বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে তেওঁক তৎকালীনভাৱে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী জনাইছো ।"
লগতে পঢ়ক :