কাবুলৰ হাস্পতালত পাকিস্তানৰ এয়াৰষ্টাইক, নিহত ৪০০ আৰু আহত ২৫০

আফগানিস্তানৰ উপ-চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ হামদুল্লা ফিট্ৰাটে কয় যে ‘এতিয়ালৈকে’ ৪০০ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ২৫০ জন লোক আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।

Pakistan Strike On Kabul
২০২৬ চনৰ ১৩ মাৰ্চ শুকুৰবাৰে আফগানিস্তানৰ কাবুলত আক্ৰমণৰ স্থানত স্থানীয় বাসিন্দা আৰু তালিবান আৰক্ষীয়ে প্ৰজেক্টাইলৰ অৱশিষ্ট সংগ্ৰহ কৰে। (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 7:41 AM IST

নতুন দিল্লী : আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলৰ এটা ড্ৰাগছ পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰত সোমবাৰে সন্ধিয়া পাকিস্তানৰ বিমান আক্ৰমণত কমেও ৪০০ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ২৫০ জন লোক আহত হয় । আফগানিস্তানৰ তালিবান চৰকাৰে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ আনহাতে পাকিস্তানে এই অভিযোগ খণ্ডন কৰি তেওঁলোকে পূব আফগানিস্তানতো চলোৱা আক্ৰমণে কোনো অসামৰিক স্থানত আঘাত কৰা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰে ।

আফগানিস্তান পাকিস্তানৰ যুদ্ধ
কাবুলত পাকিস্তানৰ বিমান আক্ৰমণ

