তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতিৰ ক্ষেত্ৰত সন্মতি প্ৰকাশ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ
কাটাৰৰ ৰাজধানী ডোহাত প্ৰথম শান্তি আলোচনা সফল হয় পাকিস্তান-আফগানিস্তানৰ । সীমান্ত সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ বাবে পাকিস্তানক দোষাৰোপ কৰে আফগানিস্তানে ।
Published : October 19, 2025 at 11:59 AM IST
ডোহা: তাৎক্ষণিকভাৱে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানে । কাটাৰে এই চুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰি কয় যে দুয়োখন দেশে এই ক্ষেত্ৰত সহমতি প্ৰকাশ কৰিছে । মন কৰিবলগীয়া যে শনিবাৰে পাকিস্তানৰ বিমান আক্ৰমণত তিনিজন আফগান ক্ৰিকেটাৰকে ধৰি ১৭ জন লোক নিহত হয় । অর্গুন আৰু বৰমাল জিলাক লক্ষ্য কৰি কৰা এই আক্ৰমণত আৱাসিক এলেকাটোৰ বহু সংখ্যক সাধাৰণ জনতাৰ মৃত্যু হয় ৷
শনিবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) কাটাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত এই কথা ঘোষণা কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ডোহাত কাটাৰ আৰু তুৰস্কৰ মধ্যস্থতাত হোৱা আলোচনাৰ এক উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক সফলতা হিচাপে প্ৰতিপন্ন হৈছে । কাটাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ বিবৃতি অনুসৰি অনাগত দিনত দুয়োখন দেশৰ মাজত আন্তৰিক সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ দীৰ্ঘম্যাদী শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা বৃদ্ধিৰ বাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে,"কাটাৰ আৰু তুৰস্কৰ মধ্যস্থতাত ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত ডোহাত এলানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় । আলোচনাৰ সময়ত দুয়োপক্ষই তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিৰতি আৰু দুয়োখন দেশৰ মাজত স্থায়ী শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় কৰাৰ ব্যৱস্থা স্থাপনৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হয় ।"
ইয়াৰ উপৰি কয়,"দুয়ো পক্ষই আগন্তুক দিনত যুদ্ধবিৰতিৰ স্থায়িত্ব নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে বিশ্বাসযোগ্য আৰু বহনক্ষমভাৱে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণ নিশ্চিত কৰিবলৈও সন্মত হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা দুয়োখন দেশতে নিৰাপত্তা আৰু স্থিতিশীলতা অৰ্জন কৰাত অৰিহণা যোগাব ।"
কাটাৰৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়েও আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই অগ্ৰগতিয়ে পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তত উত্তেজনা লাঘৱ কৰাত সহায় কৰিব আৰু অঞ্চলটোত স্থায়ী শান্তিৰ ভেটি স্থাপন কৰিব । বিবৃতিটোৰ সামৰণিত বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কাটাৰৰ আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপে দুয়োখন ভাতৃ দেশৰ সীমান্তত উত্তেজনা শেষ কৰি অঞ্চলটোত স্থায়ী শান্তিৰ বাবে এক সুদৃঢ় ভেটি স্থাপন কৰাত অৰিহণা যোগাব ।
আফগানিস্তানৰ দক্ষিণ-পূব পাদদেশত শুকুৰবাৰে পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ পিছতে ডোহাত এই বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয় । যি আক্ৰমণত তিনিজন আফগান ক্ৰিকেটাৰকে ধৰি ১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল । আর্গুন আৰু বৰমাল জিলাৰ আৱাসিক এলেকাত লক্ষ্য কৰি কৰা বিমান আক্রমণত যথেষ্ট সাধাৰণ লোকৰো মৃত্যু হয় ৷
সীমান্ত সংঘৰ্ষ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে পাকিস্তানক দোষাৰোপ আফগানিস্তানৰ:
আফগান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোল্লা মহম্মদ হাছান আখুন্দে শনিবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) সীমান্ত সংঘৰ্ষ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে পাকিস্তানক দোষাৰোপ কৰি কয় যে ইছলামবাদে আফগান ভূখণ্ড উলংঘা কৰি সংঘাত আৰম্ভ কৰিছিল । চৰকাৰী মুখপাত্ৰ জাবিহুল্লাহ মুজাহিদে জনোৱা মতে, আফগান প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মালয়েছিয়াৰ সমকক্ষ দাতো মহম্মদ আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ সময়ত এই মন্তব্য কৰে ।
আফগানিস্তানে কয় যে কাবুলে সংঘাত বিচৰা নাছিল, কিন্তু পাকিস্তানৰ আক্ৰমণৰ পিছত সঁহাৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল । বিবৃতি অনুসৰি দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আৰু শেহতীয়া সীমান্তৰ উত্তেজনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি, আফগানিস্তানৰ পাদদেশত শুকুৰবাৰে ইছলামাবাদে চলোৱা ধাৰাবাহিক বিমান আক্ৰমণত তিনিজন আফগান ক্ৰিকেটাৰকে ধৰি ১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত কাটাৰৰ ৰাজধানী ডোহাত পাকিস্তান আৰু আফগান প্ৰতিনিধি দলৰ মাজত চলি থকা শান্তি আলোচনাৰ মাজতে এই বাৰ্তালাপ কৰা হয় ।
শ্বাহবাজ শ্বৰীফে কৰা ট্ৰাম্পৰ প্ৰশংসাক লজ্জাজনক আখ্যা আফগানিস্তানৰ:
আফগানিস্তানত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা বিমান আক্ৰমণৰ বাবে পাকিস্তানৰ চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আফগানৰ উপ গৃহমন্ত্ৰী মহম্মদ নবী ওমাৰীয়ে । শ্বাহবাজ শ্বৰীফে কৰা ট্ৰাম্পৰ প্ৰশংসাক লজ্জাজনক বুলি অভিহিত কৰি কয় যে আনৰ প্ৰৰোচনাত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে ।
শ্বাহবাজ শ্বৰীফ মুছলমান নহ’লেই ভাল আছিল: নবী ওমাৰী
পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফক চোকা সমালোচনা কৰি ওমাৰীয়ে ইজিপ্তৰ ৰিজ’ৰ্ট চহৰ শ্বাৰম এল শ্বেখত অনুষ্ঠিত গাজা শান্তি সন্মিলনৰ সময়ত শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে দিয়া প্ৰশংসাসূচক মন্তব্যৰ প্ৰতিও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, “আমি লজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি কামনা কৰোঁ যদি (শ্বাহবাজ শ্বৰীফ) মুছলমান নহ’লহেঁতেন ।”
ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত পণবন্দীক আদান-প্ৰদানৰ পিছত ট্ৰাম্পকে ধৰি কেইবাজনো বিশ্ব নেতাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত গাজা শান্তি সন্মিলনত শ্বাহবাজ শ্বৰীফে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক প্ৰশংসা কৰি শান্তি পুৰুষ বুলি অভিহিত কৰিছিল ।
পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা আফগান যোদ্ধাৰ ওচৰত ঋণী: নবী ওমাৰী
আফগান তালিবানে পাকিস্তানী উগ্ৰপন্থীক আশ্ৰয় দিছে বুলি পাকিস্তানে কৰা দাবীকো ওমাৰীয়ে খণ্ডন কৰে । এক প্ৰতিবেদনত তেওঁ কয়, "আফগানিস্তানৰ ইছলামিক আমিৰাটে পাকিস্তানী তালিবানক আশ্ৰয় দিয়া নাই । তেওঁলোক জনজাতীয় অঞ্চলত নিয়োজিত । পাকিস্তানৰ স্বাধীনতা আফগান যোদ্ধাৰ ওচৰত ঋণী । মুজাহিদ্দিন নহ’লে আজি পাকিস্তানো ৰাছিয়াৰ দখলত থাকিলহেঁতেন ।”