ETV Bharat / international

এখন সন্ত্ৰাসবাদী দেশে মোক এই প্ৰশ্ন সুধিছে ? ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানী সাংবাদিকক জোকৰ মুখত চূণ দিলে জয়শংকৰে

নিউয়ৰ্কত এখন সংবাদমেলত পাকিস্তানী সাংবাদিকগৰাকীয়ে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল ৷

S JAISHANKAR AT UN
বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : "এখন সন্ত্ৰাসবাদী দেশে মোক এই প্ৰশ্ন সুধিছে ?" শুকুৰবাৰে নিউয়ৰ্কৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন সোধা পাকিস্তানী সাংবাদিক এজনক এনেকৈয়ে চোকা উত্তৰ দিয়ে ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰে ।

নিউয়ৰ্কত অনুষ্ঠিত ৮১ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদৰ (ইউএনজিএ) অধিৱেশনত জয়শংকৰে লাইবেৰিয়া গণৰাজ্যৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী চাৰা বেছ’লো ন্যাণ্টিৰ সৈতে জাহাজ আৰু নাৱিকৰ সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় বন্ধু গোটৰ বিষয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল ।

সংবাদমেলৰ সময়ত এগৰাকী পাকিস্তানী সাংবাদিকে থিয় হৈ জয়শংকৰক সুধিলে, "আপোনাৰ চৰকাৰে পাকিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰচাৰ কেতিয়া বন্ধ কৰিব ?"

মুখত তীৰ্যক হাঁহি এটা লৈ জয়শংকৰে পাকিস্তানী সাংবাদিকগৰাকীক সমালোচনা কৰি কয়, "এখন সন্ত্ৰাসবাদী দেশে মোক এই প্ৰশ্নটো সুধিছে ?"

সাংবাদিকজনে চিঞৰ-বাখৰ কৰা সময়তে ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি হৰিশ পাৰ্বতানেনীয়ে তেওঁক কয়, "আপুনি আপোনাৰ উত্তৰ পাইছে ৷ আপুনি আপোনাৰ উত্তৰ ভালকৈ আৰু স্পষ্টকৈ শুনিছে !"

ইয়াৰ এদিন পূৰ্বে এজন ভাৰতীয় সাংবাদিকে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফক সাধাৰণ পৰিষদত প্ৰৱেশৰ সময়ত সুধিছিল, "প্ৰধানমন্ত্ৰী, আপুনি কেতিয়া সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিয়া বন্ধ কৰিব ? লস্কৰ-ই-তৈবাৰ মুৰব্বী হাফিজ ছাইদৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়া গোচৰ চলাব ?"

কিন্তু জয়শংকৰৰ তীৰ্যক প্ৰত্যুত্তৰৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বৰীফে ভাৰতীয় সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ কোনো উত্তৰ নিদিয়াকৈ খৰখেদাকৈ খোজ দি আঁতৰি গৈছিল ৷

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চৌহদৰ পৰা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ওলাই অহাৰ লগে লগে পুনৰ এই বিষয়টো উত্থাপন হয় ৷ সাংবাদিকজনে প্ৰশ্ন কৰে, "আপুনি কেতিয়া লস্কৰ-ই-তৈবা (LeT)ৰ মুৰব্বী হাফিজ ছাইদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাব ?" শ্বৰীফে আকৌ এবাৰ উত্তৰ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ কোনো উত্তৰ নিদিয়াকৈ আগবাঢ়ি যায় ৷

পাকিস্তানস্থিত নিষিদ্ধ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন লস্কৰ-ই-তৈবাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হাফিজ ছাইদ ভাৰতৰ অন্যতম মষ্ট বাণ্টেড সন্ত্ৰাসবাদী ৷ ৰাষ্ট্ৰসংঘই তেওঁক আন্তৰ্জাতিক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰিছে আৰু আমেৰিকা চৰকাৰে তেওঁৰ মূৰৰ দাম এক কোটি ডলাৰ ঘোষণা কৰিছে ৷

ভাৰতে বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ ভাৰতে ইছলামাবাদক আন দেশৰ ভূখণ্ড দখল কৰিবলৈ বা সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰসাৰিত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ঋণত জীয়াই থকা অৰ্থনীতিৰ ওপৰত অধিক মনোনিৱেশ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদত ভাৰতীয় কূটনীতিবিদ ক্ষিতীশ ত্যাগীয়ে কয় যে পাকিস্তানে আনৰ ভূখণ্ড দখল কৰা বা সন্ত্ৰাসবাদ বিয়পোৱাতকৈ নিজৰ জনসাধাৰণৰ উন্নয়নত মনোনিৱেশ কৰাটো ভাল হ’ব ৷ কিয়নো ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মঞ্চত নাটক কৰিলে পাকিস্তানে নিজৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে ।

লগতে পঢ়ক : ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ আসন লাভৰ বাবে কিয় আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতে ?

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত নেতান্যাহুৰ ভাষণৰ সময়তে প্ৰেক্ষাগৃহ এৰিলে বহু দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে

কাশ্মীৰ সদায় ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ থাকিব: ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা ভাৰতৰ

TAGGED:

বৈদেশিক মন্ত্ৰী জয়শংকৰ
সন্ত্ৰাসবাদী
ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদ
প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বাহবাজ শ্বৰীফ
S JAISHANKAR AT UN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.