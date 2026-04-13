পৰম্পৰাগত উৎসৱৰ সময়ত পদপিষ্ট হৈ নিহত ২৫ জন, আহত ১২ জনৰো অধিক

পৰম্পৰাগত উৎসৱৰ সময়ত পদপিষ্ট হৈ নিহত ২৫ জন, আহত ১২ জনৰো অধিক
পৰম্পৰাগত উৎসৱ অনুষ্ঠানত পদপিষ্টৰ ঘটনা ৷ ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১২ জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে ৷
Published : April 13, 2026 at 11:11 AM IST
প’ৰ্ট অ’ প্ৰিন্স (হাইটি) : হাইটিৰ উত্তৰ হাইটিত এক শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ সেই পৰ্যটনস্থলীত পদপিষ্ট হৈ ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১২ জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে ৷ কেপ-হাইটিয়েন চহৰৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই এক বিবৃতিত কয় যে, শনিবাৰে পাহৰৰ শিখৰত অৱস্থিত পৰ্যটনস্থলীত হোৱা ভিৰৰ বাবে পদপিষ্টৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ভিৰৰ বাবে পৰ্যটকৰ মাজত উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট হয় ৷ যাৰ বাবে এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হয় ৷ তেতিয়াই পদপিষ্টৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ৷
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যটনস্থলীৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, "ঐতিহাসিক স্থানত পৰম্পৰাগত উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৷ যাৰ বাবে পদপিষ্টৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল ৷ এই শোকাবহ ঘটনাত ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু প্ৰায় ১২ জনৰো অধিক আহত হোৱাৰ লগতে বহু লোক বৰ্তমানেও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷"
স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কয়, “ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰ অভাৱৰ বাবে এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল ।”
ইফালে হাইটিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষীয়ে এক বিবৃতিত উল্লেখ কৰিছে যে, এই ঘটনাৰ ফলত কিমানজন লোকৰ মৃত্যু হ'ল বৰ্তমানলৈকে সঠিক তথ্য দিব পৰা নাই ৷ কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ২৫ জন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ৷
আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি, ঘটনাত আহত ৩০ গৰাকী লোকক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ উদ্ধাৰ অভিযানত স্থানীয় লোকৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ইফালে ঘটনাত নিহত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জনোৱাৰ লগতে আহত সকলৰ শীঘ্ৰে সু-স্বাস্থ্যৰ কামনা কৰিছে হাইটি চৰকাৰে ৷
লগতে পঢ়ক:গাঁৱৰ বজাৰত বায়ুসেনাৰ ভুল আক্ৰমণত প্ৰায় ১০০ জন লোকৰ মৃত্যু