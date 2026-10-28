গেলেফুত ৰচনা হ’ব ইতিহাস, একেদিনাই স্থাপন হ’ব ১০৮ টা বৌদ্ধ স্তুপ
ভূটানৰ ৰজাৰ ৰাজকীয় আয়োজন ৷ ১ নৱেম্বৰত গেলেফুত একেদিনাই স্থাপন হ’ব ১০৮ টা বৌদ্ধ স্তুপ ৷ মাইণ্ডফুলনেছ চিটীত সমবেত হ’ব দেশ-বিদেশৰ লাখ লাখ লোক ৷
Published : October 28, 2026 at 5:16 PM IST
বঙাইগাঁও: ভূটান ৷ ভাৰতৰ চুবুৰীয়া এই দেশখন পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ ৷ বিশেষকৈ ভাৰতীয়ৰ সীমামূৰীয়া গেলেফু চহৰখনৰ সৌন্দৰ্যই দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক হাত বাউল দি মাতে ৷
অসমৰ পৰাও পৰ্যটক গেলেফুলৈ অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে যোৱা দেখা যায় ৷ গেলেফুক মাইণ্ডফুলনেছ চিটী বুলি কোৱা হয় ৷ অসমৰ চিৰাং জিলাৰ চামথাইবাৰী-দাদগিৰি হৈ সীমান্ত অতিক্রম কৰিলেই পোৱা যায় গেলেফু ৷
Yoeja Goes Digital On 22 October, His Majesty The King entered the first digital prayer room on https://t.co/YcYrOqxp3c, bringing Bhutan’s centuries-old tradition of spiritual offerings into a new era. As Bhutan prepares to offer the 108 Jangchub Chortens to the world, Yoeja carries prayers for peace and wellbeing beyond borders. Read the full article : https://t.co/HndAppklOS— Gelephu Mindfulness City l Bhutan (@gmcbhutan) October 23, 2026
ভূটানৰ এই গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীয়ে অহা পহিলা নৱেম্বৰৰ দিনাই ইতিহাসত আন এটি গুৰুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সাজু হৈছে । চুবুৰীয়া দেশখনে ইতিহাস ৰচিবলগীয়া দিনটোৰ সাক্ষী হ'বলৈ গেলেফু চহৰত সমবেত হ'ব দেশ-বিদেশৰ লক্ষাধিক লোক ।
Close to 2,000 volunteers, students from across Gelephu and 16 pickup trucks offered as zhabto. Preparations for raising 108 stupas on November 1 enter their final 15 days. Volunteers are welcome daily. Call toll-free 108. #Project108 #GelephuMindfulnessCity https://t.co/ou1pdmrZXz— Gelephu Mindfulness City l Bhutan (@gmcbhutan) October 17, 2026
অহা ১ নৱেম্বৰত গেলেফুত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ১০৮ টা জাংচুব স্তূপ (বৌদ্ধ স্তূপ) স্থাপন আৰু পবিত্ৰকৰণৰ বাবে লাখ লাখ লোক একত্রিত হ'ব । ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ তথ্য অনুসৰি উক্ত অনুষ্ঠানৰ বাবে ১,২১,০০০ তকৈও অধিক ভূটানী অংশগ্রহণকাৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰিছে ।
অনুষ্ঠানত এহেজাৰতকৈও অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতিথি আৰু পৰ্যটকৰ লগতে বিদেশৰ ৬০ গৰাকীতকৈও অধিক আধ্যাত্মিক নেতা আৰু ১০০ গৰাকী ভূটানী আধ্যাত্মিক নেতা উপস্থিত থাকিব । সংঘাতজৰ্জৰ পৃথিৱীত ভূটানে ইয়াৰ জৰিয়তে শান্তিৰ বাৰ্তা দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে গেলেফুলৈ যাবলগীয়া অতিথিসকলৰ অধিকাংশই অসমৰ চিৰাং জিলাৰ মাজেৰেই গৈ গেলেফুত উপস্থিত হ'ব । ফলত চুবুৰীয়া দেশখনৰ বৃহৎ আয়োজনৰ বাবে ভূটানৰ বন্ধুদেশ হিচাপে পৰিচিত ভাৰতৰ সীমামূৰীয়া জিলাখনৰ প্রশাসনেও অনুষ্ঠানটি সফল কৰাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিছে ।
উক্ত অনুষ্ঠানলৈ যাবলগীয়া দেশ-বিদেশৰ অতিথিসকলে যাতে কোনোধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় তাৰ বাবে চিৰাং জিলা প্রশাসনে ইতিমধ্যে যান-বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ।
সেই অনুসৰি চামথাইবাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা দাদগিৰি-হাতীচাৰ-গেলেফু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তলৈ পথছোৱাত গধুৰ যান-বাহন আৰু সামগ্রী কঢ়িওৱা যান-বাহনৰ চলাচল পুৱা ৬ বজাৰ পৰা নিশা ৮ বজালৈ নিষেধ কৰা হৈছে ।
যোৱা ২৫ অক্টোবৰৰ পৰা অহা ৬ নৱেম্বৰলৈ উক্ত নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকিব বুলি জিলাখনৰ জিলা দণ্ডাধীশে নির্দেশনাত উল্লেখ কৰিছে । অৱশ্যে এম্বুলেন্স, অগ্নিনির্বাপক বাহিনীৰ বাহন, চৰকাৰৰ জৰুৰী কনভয় আদি জৰুৰীকালীন বাহনসমূহক ৰেহাই দিয়া হৈছে ।
মন কৰিবলগীয়া যে গেলেফু চহৰত মানৱ ইতিহাসত প্রথমবাৰৰ বাবে ১০৮ টা বৌদ্ধ স্তূপ একেলগে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বর্ধিত গোলকীয় অনিশ্চয়তা আৰু ভূ-কৌশলগত প্রত্যাহ্বানৰ মাজত সচেতনতা আৰু সমৃদ্ধিৰ মৰুদ্যান গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল বাংচুকৰ এনে দৃষ্টিভংগীয়ে সমগ্র বিশ্বক উন্নয়নৰ এটা সুকীয়া পথ দেখুৱাব বিচাৰিছে । এই উন্নয়নত ভূটানৰ পৰম্পৰাগত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে সম্প্ৰীতিৰ ভাৱ, উদ্ভাৱন, প্রযুক্তি আৰু অর্থনৈতিক সজীৱতাৰ সংমিশ্রণ ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
জাংচুব স্তূপ কি ?
হিমালয়ৰ বৌদ্ধ পৰম্পৰাত বুদ্ধৰ জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাসমূহৰ স্মৃতিত স্তূপসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । এইবোৰ হৈছে পবিত্র গাঁথনি যিবোৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থনা, আশীৰ্বাদ আৰু আধ্যাত্মিক গ্রন্থসমূহ সংৰক্ষিত হৈ থাকে ।
আঠ প্ৰকাৰৰ স্তূপৰ ভিতৰত জাংচুব স্তূপক সাধাৰণতে অন্যতম প্রধান বুলি গণ্য কৰা হয় । ২০২৬ চনৰ ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল বাংচুকে ১০৮ টা জাংচুব স্তূপ নিৰ্মাণৰ ৰাজকীয় আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল ।
উক্ত প্রকল্পসমূহত কাম কৰি থকা পেছাদাৰী নিৰ্মাতা, অভিযন্তা, কাৰিকৰী শিল্পী আৰু বিশেষজ্ঞৰ সংখ্যা নিচেই তাকৰ যদিও এদিনৰ ভিতৰত ১০৮ টা স্তূপ নিৰ্মাণ কৰাৰ ৰাজকীয় দৃষ্টিভংগীয়ে পৰিসৰ বা প্ৰদৰ্শনতকৈ দেশখনৰ সামূহিক প্রয়াসকহে প্রতিফলিত কৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে গেলেফুক ভূটানৰ মাইণ্ডফুলনেছ চিটী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দুবছৰৰ ভিতৰতে অভূতপূর্ব গতিত চহৰখনৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে ।
চহৰখনত এটা বিশ্বমানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বন্দৰো নিৰ্মাণ হৈ আছে । সেইদৰে গেলেফুক ৰে'লেৰে সংযোগ কৰাৰ বাবে ভাৰতেও উদ্যোগ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে বিটিআৰৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা গেলেফুলৈ ৰে'লপথৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ।
মাইণ্ডফুলনেছ চিটী গেলেফুৰ এটি চমু পৰিচয়
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী হৈছে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তা আৰু ভূ-কৌশলগত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত মাইণ্ডফুলনেছ আৰু সমৃদ্ধিৰ এক অ’এচিছ স্থাপন কৰাৰ বাবে ভূটানৰ ৰজাৰ বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভংগী ।
এই দৃষ্টিভংগীয়ে বিশ্বক উন্নয়নৰ এক সুকীয়া পথ আগবঢ়াব বিচাৰে, য’ত পৰম্পৰাগত ভূটানী মূল্যবোধৰ আধ্যাত্মিকতা আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে সমন্বয়, উদ্ভাৱন, প্ৰযুক্তি আৰু অৰ্থনৈতিক স্পন্দনৰ সৈতে মিলি যায় ।
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীয়ে “এখন দেশ, দুটা ব্যৱস্থা” ধাৰণাটোৰ অধীনত ভূটানৰ প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ বাবে পৰিৱৰ্তনৰ অনুঘটক হিচাপে কাম কৰাৰ বাবে ৰজাৰ দৃষ্টিভংগী হিচাপেও কাম কৰে ।
অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী ভূটানৰ দক্ষিণ সমভূমি অঞ্চলত অৱস্থিত আৰু ৪,০৪৬ কিলোমিটাৰ বৰ্গক্ষেত্ৰৰ বা ভূটানৰ ১০% অঞ্চল বিস্তৃত গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰয়েল চাৰ্টাৰৰ দ্বাৰা স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ প্ৰশাসনিক অঞ্চল (SAR) হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল ।
এই ৰয়েল চাৰ্টাৰৰ জৰিয়তে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীক ভূটানৰ ৰাজতন্ত্ৰৰ পৰা পৃথকে এছ এ আৰৰ দ্বাৰা শাসন কৰিবলৈ এটা স্বতন্ত্ৰ ন্যায়পালিকাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যবাহী আৰু বিধানসভাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হয় ।
ৰজাৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰ্দেশনাত গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা উত্তম শাসন নীতি আৰু ব্যৱসায়িক পদ্ধতি গ্ৰহণ আৰু খাপ খুৱাই উন্নত অৰ্থনীতি গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিশ্ব আৰু স্থানীয় প্ৰতিভাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰ আৰু ফ্লাইডুবাইলৈ ইউএইৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা বঁটা