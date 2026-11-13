এজন কিংবদন্তিৰ স্থানত আন এজন : এনভিডিয়াত হুৱাঙৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে টিম কুকক সমৰ্থন ট্ৰাম্পৰ
টিম কুকৰ সম্ভাব্য পদ পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত এনভিডিয়া বা এপ'লে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জাৰি নকৰাত ট্ৰাম্পৰ প্ৰস্তাৱটো কেৱল এক ৰাজনৈতিক মন্তব্য হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
Published : November 13, 2026 at 1:06 PM IST
ৱাশ্বিংটন : বিশ্বৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত জোকাৰণি সৃষ্টি কৰা এক নাটকীয় পৰিঘটনাত এনভিডিয়াৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া জেনছেন হুৱাঙে হঠাৎ নিজৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি কোম্পানীটো ত্যাগ কৰিছে ।
ইয়াৰ ফলত চিপ নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰত তীব্ৰ অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হয় আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰ খোলাৰ লগে লগে ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় ১৩ শতাংশ হ্ৰাস পায় । অৱশ্যে পিছত কিছু লোকচান পূৰণ কৰি এই বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে শ্বেয়াৰ মূল্য ৪-৫ শতাংশ তলত ব্যৱসায় হৈ আছে ।
নেতৃত্বৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সালসলনিৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে সামাজিক মাধ্যম 'ট্ৰুথ ছ’চিয়েল'যোগে এপ'লৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া টিম কুকক যোগ্য উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে সমৰ্থন জনাই লিখিছে, "অতি সুন্দৰকৈ কাম কৰা এনভিডিয়াৰ চিইঅ’ জেনছেন হুৱাঙে যিহেতু এতিয়া পদত্যাগ কৰিছে, গতিকে তেওঁৰ স্থান ল’বলৈ এজনহে যোগ্য ব্যক্তি আছে আৰু তেওঁ হৈছে এপ'লৰ টিম কুক । এজন কিংবদন্তিৰ স্থানত আন এজন কিংবদন্তি !"
এনভিডিয়াৰ সঞ্চালক মণ্ডলীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে কোম্পানীটোৱে স্থায়ী উত্তৰাধিকাৰী বিচাৰি নোপোৱালৈকে কাৰ্যবাহী উপাধ্যক্ষ তথা মুখ্য বিত্তীয় বিষয়া (চিএফঅ') ক’লেট ক্ৰেছক অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চিইঅ’ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।
২০১৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এনভিডিয়াৰ চিএফঅ’ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা ক্ৰেছৰ ইয়াৰ পূৰ্বে চিছকো (Cisco) আৰু মাইক্ৰ’ছফ্টত (Microsoft) কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে । এই পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত তেওঁ নিজৰ বিত্তীয় দায়িত্বসমূহো চম্ভালি থাকিব ।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এনভিডিয়াই হাৰ্ভে চি জ’নছক প্ৰথমবাৰৰ বাবে সঞ্চালক মণ্ডলীৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দি কোম্পানীটোৰ পৰিচালনা গাঁথনি পুনৰ গঠন কৰিছে । অহা ১৭ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পাবলগীয়া ২০২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ তৃতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ বিত্তীয় ফলাফলৰ পূৰ্বে বিনিয়োগকাৰীসকলক আশ্বস্ত কৰি জ’নছে কয়, "ক’লেট আৰু দলটোৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত সঞ্চালক মণ্ডলীৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে । আমি আশাকৰোঁ যে কোম্পানীটোৰ কাম-কাজ, গ্ৰাহকৰ প্ৰতি থকা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাসমূহ কোনো বাধা নোহোৱাকৈ চলি থাকিব ।"
অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন চিইঅ’ ক’লেট ক্ৰেছেও এই একেটা কথাকে দোহাৰি কয়, "এক্সেলাৰেটেড কম্পিউটিং আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এনভিডিয়াক শীৰ্ষস্থানত উপনীত কৰোৱা কামবোৰ আমি আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু আগন্তুক সুযোগসমূহৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিম ।"
আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে টিম কুকক ৰাজহুৱাভাৱে সমৰ্থন জনোৱা বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে যদিও, কুকৰ এই সম্ভাৱ্য পদ পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত এনভিডিয়া বা এপ'ল কোনো এটা প্ৰতিষ্ঠানেই আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জাৰি কৰা নাই । ইয়াৰ ফলত ট্ৰাম্পৰ এই প্ৰস্তাৱটো কোনো আনুষ্ঠানিক নিযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল এক বাহ্যিক ৰাজনৈতিক মন্তব্য হৈয়ে ৰৈছে ।
হুৱাঙৰ আকস্মিক বিদায় আৰু বজাৰ খোলাৰ পূৰ্বে শ্বেয়াৰ বিক্ৰীৰ হেঁচা ৱাল ষ্ট্ৰীটে পৰ্যালোচনা কৰি থকাৰ মাজতে, অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন নেতৃত্বৰ অধীনত চিপ নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ বিত্তীয় স্থিৰতা জুখিবলৈ অহা ১৭ নৱেম্বৰত প্ৰকাশ পাবলগীয়া এনভিডিয়াৰ উপাৰ্জনৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ।