বছনিয়াত শান্তিৰক্ষী বাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত: চাৰি জোৱান নিহত, আহত ১১
ইটালীৰ চি এইচ -৪৭ চিনুক হেলিকপ্টাৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ কাষত ফাৰ্ষ্ট ৰেচপণ্ডাৰ ।
Published : October 30, 2026 at 12:09 PM IST
ছাৰাজেভো(বছনিয়া-হাৰজেগোভিনা): বছনিয়াত ইউৰোপীয় সংঘৰ শান্তিৰক্ষী বাহিনীৰ এখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । এই ঘটনাত চাৰিজন জোৱান নিহত হোৱাৰ লগতে ১১জন আহত হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে দেশখনৰ উত্তৰ অংশত এই বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বুলি বাহিনীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ ।
ইউৰোপীয় সংঘৰ শান্তিৰক্ষী বাহিনীৰ সূত্ৰ অনুসৰি ইটালীৰ চি এইচ-৪৭ চিনুক বিমানখন বছনিয়াৰ ব্ৰক’ চহৰৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত এই দলটোৱে চলোৱা নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ।
দুৰ্ঘটনাটোত চাৰিজন জোৱানৰ থিতাতেই মৃত্য়ু হয় । ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ বাহিনী বা ইউএফঅ’ৰে সদৰী কৰা অনুসৰি আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ হৈ আছে আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ।
ঘাঁহনিৰ ওপৰত প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হোৱা হেলিকপ্টাৰ এখনৰ ধ্বংসাৱশেষৰ ফটো ক্লিক্স নিউজ প'ৰ্টেলটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে । ইউফ’ৰে কয় , “এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পুংখানুপুংখ আৰু সম্পূৰ্ণ তদন্ত অব্যাহত আছে । এই সম্পৰ্কে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক তথ্য প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।"
এই সূত্ৰটোৱে আৰু উল্লেখ কৰে যে এই ঘটনাত কোনো অসামৰিক আন্তঃগাঁথনি, সম্পত্তি বা বাহনৰ ক্ষতি হোৱা নাই । তদুপৰি কোনো অসামৰিক লোকে আহত হোৱা নাই বুলিও একেটা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে নিৰাপত্তা বৰ্তাই ৰখাত সহায় কৰিবলৈ ইউফ’ৰৰ ১২০০ সৈনিকৰ অভিযানে ২০০৪ চনত নাটোৰ পৰা দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল । ১৯৯২-৯৫ চনৰ যুদ্ধ সমাপ্ত কৰা শান্তি চুক্তিৰ সামৰিক ব্যৱস্থাসমূহ তদাৰক কৰিব পৰা যায় । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ কৰ্তৃত্বৰ অধীনত ই কাৰ্য সম্পাদন কৰে ।
লগতে পঢ়ক:জীয়াই থাকিবলৈ তথা লাভালাভৰ স্বাৰ্থত হুথীক ব্যৱহাৰ কৰে ইৰাণে !
আছিয়ানৰ গুৰুত্ব ভাৰতৰ এক্ট ইষ্ট পলিচী আৰু ভাৰত-প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় দৃষ্টিভংগীৰ ভেটি: ৰাজনাথ সিং
ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰ আৰু ফ্লাইডুবাইলৈ ইউএইৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সাহসিকতা বঁটা