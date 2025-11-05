নিউয়ৰ্কৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান মেয়ৰ জোহৰাণ মামদানী কোন ?
১৯৯১ চনৰ ১৮ অক্টোবৰত উগাণ্ডাৰ কাম্পালাত জন্মগ্ৰহণ কৰা জোহৰাণ মামদানীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিয়ালসহ নিউয়ৰ্ক চহৰলৈ গুচি যায় ।
Published : November 5, 2025 at 11:48 PM IST
নিউয়ৰ্ক: কাৰ্টিছ স্লিৱা আৰু প্ৰাক্তন গৱৰ্ণৰ এণ্ড্ৰু কুমোক পৰাস্ত কৰি নিউয়ৰ্ক চহৰৰ মেয়ৰৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰে জোহৰাণ মামদানীয়ে । এই জয়েৰে তেওঁ আমেৰিকাৰ সৰ্ববৃহৎ চহৰখনৰ শীৰ্ষ পদবী লাভ কৰা প্ৰথমজন দক্ষিণ এছিয়ান আৰু মুছলমান ব্যক্তিত পৰিগণিত হয় ।
২০২৬ চনৰ ১ জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ’ব মামদানীৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান । তেওঁ এনে এখন চহৰৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে, য’ত প্ৰায় ৮৫ লাখ লোকে বাস কৰে ৷ কুমোৱে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছিল ।
জোহৰাণৰ জয়ৰ লগে লগে ট্ৰাম্পে কয় যে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থকা আৰু বন্ধৰ বাবেই আজি নিশা নিৰ্বাচনত ৰিপাব্লিকানসকল পৰাস্ত হয় ।
জোহৰাণ মামদানী কোন ?
১৯৯১ চনৰ ১৮ অক্টোবৰত উগাণ্ডাৰ কাম্পালাত জন্মগ্ৰহণ কৰা জোহৰাণ মামদানীয়ে ৭ বছৰ বয়সত সপৰিয়ালে নিউয়ৰ্ক চহৰলৈ গুচি যায় । নিউয়ৰ্ক চহৰৰ পাব্লিক স্কুল ব্যৱস্থাৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । ব্ৰংক্স হাইস্কুল অৱ চায়েন্সত পঢ়ি ব’ড’ইন কলেজৰ পৰা আফ্ৰিকানা অধ্যয়নত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে তেওঁ । কেইবছৰমান পিছত ২০১৮ চনত তেওঁ আমেৰিকাৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰে ৷
ভাৰতীয় মূলৰ সৈতে সম্পৰ্ক
তেওঁৰ মাতৃ মীৰা নায়াৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আৰু তেওঁৰ পিতৃ অধ্যাপক মাহমুদ মামদানীয়ে নিউয়ৰ্কৰ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰিছিল । দুয়োজন অভিভাৱকে হাৰ্ভাৰ্ডৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী । মামদানী আৰু পত্নী ব্ৰুকলিনৰ ছিৰিয়ান শিল্পী ৰামা দুৱাইজীৰ ডেটিং এপ হিঞ্জত সাক্ষাৎ হৈছিল ৷
ৰেপাৰ মমদানী
মামদানীও আছিল এগৰাকী ৰেপাৰ । তেওঁ ইয়ং কাৰ্ডেমম আৰু মিষ্টাৰ কাৰ্ডেমম নামেৰে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল । "নৈনী"ৰ মিউজিক ভিডিঅ'ত মামদানীয়ে আইতাক আৰু নিউয়ৰ্ক চহৰৰ দক্ষিণ এছিয়ান সংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় । তেওঁ নিজৰ মুছলমান বিশ্বাসক ৰাজনৈতিক জীৱনৰ মূল অংশ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে । তেওঁ নিয়মিতভাৱে মছজিদত উপস্থিত থাকে । মহানগৰসমূহত বৰ্ধিত জীৱন-যাপনৰ ব্যয়ৰ বিষয়েও তেওঁ উৰ্দু ভাষাত এটা প্ৰচাৰমূলক ভিডিঅ’ মুকলি কৰিছে ।
গাজা সন্দৰ্ভত স্থিতি
পেলেষ্টাইনীসকলৰ প্ৰতি মামদানীৰ প্ৰবল সমৰ্থন আৰু ইজৰাইলৰ কঠোৰ সমালোচনাই অধিকাংশ ডেম’ক্ৰেটিক নেতাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰিছে ৷ ইজৰাইলৰ বসতিস্থলৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আইন উলংঘা কৰা নিউয়ৰ্কৰ দাতব্য সংস্থাসমূহৰ কৰ ৰেহাইৰ মৰ্যাদা বাতিল কৰাৰ বাবে তেওঁ এখন বিধেয়ক উত্থাপন কৰে । তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁৰ বিশ্বাস ইজৰাইলে গাজাত গণহত্যা সংঘটিত কৰিছে ।
মেয়ৰৰ পদৰ নিবিদা ঘোষণা কৰাৰ পিছত মামদানীয়ে শিশুৰ বিনামূলীয়া যত্ন, বিনামূলীয়া বাছ, ভাৰা নিয়ন্ত্ৰিত এপাৰ্টমেণ্টত বাস কৰা লোকসকলৰ ভাৰা নিৰ্ধাৰিত কৰা, নতুন সুলভ মূল্যৰ গৃহ নিৰ্মাণ, ধনীক শ্ৰেণীৰ ওপৰত কৰ বৃদ্ধি আদিৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ওপৰত পৰিকল্পনা ব্যক্ত কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মীৰা নায়াৰৰ পুত্ৰ জোহৰাণ নিউয়ৰ্ক চিটীৰ মেয়ৰ নিৰ্বাচিত