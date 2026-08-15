ETV Bharat / international

পুৱাতেই কঁপি উঠিল ইণ্ডোনেছিয়া, ছুনামীৰ সতৰ্কবাণী জাৰি

৬৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ইণ্ডোনেছিয়াৰ ফ্ল’ৰেছ আৰু চুলাৱেছি দ্বীপৰ মাজত অৱস্থিত ফ্ল’ৰেছ সাগৰত আন এক ৬.৩ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প অনুভূত হয় ।

7.4-magnitude earthquake jolts Indonesia, followed by two in Flores Sea
পুৱাতেই কঁপি উঠিল ইণ্ডোনেছিয়া, ছুনামীৰ সতৰ্কবাণী জাৰি (AFP)
author img

By ANI

Published : August 15, 2026 at 10:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জাকাৰ্টা: শনিবাৰে পুৱাতে ইণ্ডোনেছিয়াত প্ৰবল ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভুত হয় । নেশ্ব'নেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজী (এনচিএছ)ৰ তথ্য অনুসৰি এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য প্ৰায় ৭.৪ ৰিখটাৰ স্কেল । সামাজিক মাধ্যমত নেশ্ব'নেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজীয়ে এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে ৪৯ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত এই ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল । কমেও তিনিটা জোকাৰণি অনুভুত হৈছিল ।

ইউৰোপীয়ান-মেডিটেৰেনিয়ান ছিজম’লজী চেণ্টাৰ (ই এম এছ চি)ৰ তথ্য অনুসৰি এই প্ৰবল ভূমিকম্পৰ পিছতে ছুনামীৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে । ইউৰোপিয়ান-মেডিটেৰেনিয়ান ছিজম’লজী চেণ্টাৰে ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু পানীৰ তলত বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ৬৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ইণ্ডোনেছিয়াৰ ফ্ল’ৰেছ আৰু চুলাৱেছি দ্বীপৰ মাজত অৱস্থিত ফ্ল’ৰেছ সাগৰত আন এক ৬.৩ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প অনুভূত হয় । এনচিএছৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতীয় মানক সময় অনুসৰি পুৱা ৩:৪৩ বজাত সংঘটিত হয় এই ভূমিকম্প ।

পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৭০০ কিলোমিটাৰ তললৈ ভূমিকম্প হ’ব পাৰে । ইউ এছ জি এছৰ তথ্য অনুসৰি বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যত ০-৭০০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাৰ পৰিসৰক তিনিটা মণ্ডলত ভাগ কৰা হৈছে- অগভীৰ, মধ্যমীয়া আৰু গভীৰ । সাধাৰণতে গভীৰ ভূমিকম্পতকৈ অগভীৰ ভূমিকম্প অধিক বিপজ্জনক ।

কাৰণ অগভীৰ ভূমিকম্পৰ পৰা অহা ভূমিকম্পীয় ঢৌৱে পৃষ্ঠত উপনীত হ’বলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ কম দূৰত্ব থাকে, যাৰ ফলত মাটিৰ কঁপনি অধিক তীব্ৰভাৱে হয়, যাৰ ফলত অট্টালিকা আৰু অন্যান্য গঠনৰ অধিক ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আৰু জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ অধিক ক্ষতি হয় ।

ইণ্ডোনেছিয়াৰ বতৰ বিজ্ঞান আৰু ভূ-ভৌতিক সংস্থাই এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে । ভূমিকম্প আৰু তাৰ পিছৰ জোকাৰণিৰ ফলত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা অঞ্চলসমূহৰ বিষয়েও তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে । এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ হতাহত বা সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক: কলম্বিয়াত ৭.৪ প্ৰাবল্যৰ শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, ১৩২ জনৰ মৃত্যু আৰু সা-সম্পত্তিৰ বিস্তৰ ক্ষতি

ভাৰত-চীনৰ সৈতে সম্পৰ্ক অটুট ৰাখিবলৈ নেপালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইচ্ছাপ্ৰকাশ

TAGGED:

ইণ্ডোনেছিয়াত ভূমিকম্প
INDONESIA EARTHQUAKE
ইণ্ডোনেছিয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
EARTHQUAKE SHAKES INDONESIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.