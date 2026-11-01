নেপালৰত সন্ধানহীন ৬ ভাৰতীয় পৰ্যটক, উদ্ধাৰৰ বাবে তৎপৰ নেপাল সেনা
নেপালত ট্ৰেকিঙলৈ যোৱা ৬ গৰাকী ভাৰতীয় পৰ্যটক সন্ধানহীন । তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ মোতায়েন কৰা হৈছে নেপালৰ সেনাক ।
By ANI
Published : November 1, 2026 at 5:17 PM IST
কাঠমাণ্ডু: নেপালত পুনৰ ভাৰতীয় পৰ্যটক সন্ধানহীন । 'শ্বে-ফক্সুণ্ডো' হ্ৰদলৈ ট্ৰেকিং কৰিবলৈ যোৱা সময়তে তুষাৰপাতৰ পাছত ৬ গৰাকী ভাৰতীয় পৰ্যটক সন্ধানহীন হৈ পৰিছে । সন্ধানহীন পৰ্যটকসকলৰ ভিতৰত দুগৰাকী মহিলা আৰু চাৰিজন পুৰুষ আছে ।
স্থানীয় প্ৰশাসনৰ মতে, ডলপো বুদ্ধ গ্ৰাম্য পৌৰসভাৰ ৪ আৰু ৮ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা ফক্সুণ্ডো হ্ৰদৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাতে তেওঁলোক নিৰুদ্দেশ হয় । হিমালয়ৰ দুৰ্গম 'নুমলা পাছ' আৰু 'বাগলা পাছ' অঞ্চলত তেওঁলোক শেষবাৰৰ বাবে আৱদ্ধ হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ 'অৰ্ণৱ'ৰ প্ৰভাৱত এই হিমালয় অঞ্চলত হঠাতে ধাৰাষাৰ তুষাৰপাত আৰম্ভ হয়, যাৰ ফলত পৰ্যটকৰ দলটো বৰফৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰে ।
6 Indian tourists go missing during trek to deepest lake of Nepal, Shey-Phoksundo Read @ANI Story | https://t.co/zulz3cacWW #IndianTourists #missing #NepalTrek #Nepal #PhoksundoLake https://t.co/LSrngRi2s3— ANI Digital (@ani_digital) November 1, 2026
ডলপা জিলাৰ মুখ্য জিলা বিষয়া জুনু হামালে সদৰী কৰা মতে, বতৰ অত্যন্ত বেয়া হোৱা আৰু বৰফৰ বাবে পৰ্বত পাৰ হোৱাটো কঠিন হ'ব বুলি স্থানীয় বাসিন্দাসকলে পৰ্যটকৰ দলটোক আগতীয়াকৈ সকীয়াই দিছিল । কিন্তু সেই সকীয়নিক নেওচি তেওঁলোকে উচ্চ গুণসম্পন্ন দুৰ্গম অঞ্চলটোলৈ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু ঘূৰি অহাৰ সময়তে বৰফৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ পৰে ।
শ্বে-ফক্সুণ্ডো গ্ৰাম্য পৌৰসভাৰ অধ্যক্ষ ধাৱা চামদুক গুৰুঙে জনাইছে যে পাহাৰীয়া গিৰিপথসমূহৰ মাজত কোনো ম'বাইল নেটৱৰ্ক নথকাৰ বাবে পৰ্যটকসকলৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি আৰু স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাত চৰম অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
STORY | Six Indian tourists stranded in Nepal, rescue efforts underway Security personnel are making efforts to rescue six Indian tourists, including two women, stranded due to heavy snowfall in the Shey-Phoksundo National Park area of Nepal since Saturday afternoon, officials said on Sunday. The tourists had gone to the Dho area in Shey Phoksundo Rural Municipality's Ward No. 8, which was covered in heavy snow, according to Dolpa Chief District Officer Junu Dhakal. (Story by: Shirish B Pradhan/PTI) READ: https://t.co/x3vue8dpiN— Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2026
ডলপা জিলাৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক অনিল ৰাজ গিৰিয়ে জানিবলৈ দিছে যে বৰ্তমানলৈকে ৬ ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ সম্ভৱ হোৱা নাই । দুৰ্যোগপূৰ্ণ বতৰ আৰু ডাঠ বৰফৰ স্তৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযান ব্যাহত হৈছে যদিও প্ৰশাসনে এখন বিশেষ হেলিকপ্টাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট সংস্থাক অনুৰোধ জনাইছে । ইয়াৰ উপৰি, পৰ্যটকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ আৰু সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ নেপাল সেনাৰ এটা বিশেষ দল উক্ত অঞ্চলত মোতায়েন কৰা হৈছে ।
জিলা প্ৰশাসনৰ তথ্য অনুসৰি, এই পৰ্যন্ত উচ্চ ডলপা অঞ্চলত মুঠ ২৪৪ গৰাকী পৰ্যটক উপস্থিত হৈছে, যাৰ ভিতৰত ১৪৯ গৰাকী নেপালী নাগৰিক, ৪৪ গৰাকী ছাৰ্ক দেশৰ আৰু ৫১ গৰাকী অন্যান্য বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক । প্ৰশাসনে বৰ্তমানৰ বিপজ্জনক বতৰলৈ চাই সকলো পৰ্যটককে সুৰক্ষিত স্থানত আশ্ৰয় ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে ।
|লগতে পঢ়ক: