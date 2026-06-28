জাপানৰ উত্তৰ-পূব উপকূলত ভূমিকম্প
উত্তৰ জাপানত ৬.১ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প । কোনো লোক হতাহতিৰ খবৰ পোৱা নাই ।
By ANI
Published : June 28, 2026 at 11:18 AM IST
টকিঅ’ : দেওবাৰে পুৱা উত্তৰ-পূব জাপানত এক প্ৰবল ভূমিকম্পই জোকাৰি গ’ল ৷ বাতৰি লিখা পৰলৈকে কোনো লোক হতাহতি হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ৷ জাপান বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই জনোৱা মতে, দেওবাৰে পুৱা উত্তৰ-পূব জাপানত হোৱা এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাৱল্য আছিল ৬.১ ৰিখটাৰ স্কেল ৷ পুৱা ৫:২১ বজাত (স্থানীয় সময় অনুসৰি) ৪১ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত সংঘটিত হয় এই ভূমিকম্প ।
সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, পশ্চিম-উত্তৰ-পশ্চিম দিশৰ পৰা পূব-দক্ষিণ-পূব দিশলৈ যোৱা চাপৰ অক্ষৰ ৰিভাৰ্ছ ফল্টৰ ফলত এই ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ পুৱা ৭:০০ বজালৈকে (স্থানীয় সময়) এই পৰিঘটনাৰ পাছত ১ বা তাতকৈ অধিক ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতাৰ কোনো অতিৰিক্ত ভূমিকম্পৰ তথ্য পোৱা হোৱা নাছিল ।
6.1-magnitude earthquake hits off Iwate coast in Japan; no tsunami risk, says JMA— ANI Digital (@ani_digital) June 28, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/jESFH1OlE1#JMA #Japan #Earthquake pic.twitter.com/cyQlJbF1Nf
জাপান বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই কয়, ২৫ জুনত সাগৰৰ পাৰৰ ইৱাটে ভূমিকম্পৰ সৈতে একে অঞ্চলতে ভূমিকম্পটো সংঘটিত হৈছিল, য’ত সৰ্বোচ্চ ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতা ৬+ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল । কৰ্তৃপক্ষই সকীয়াই দিছে যে ২৫ জুনত হোৱা ভূমিকম্পৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহে পূৰ্বৰ পৰিঘটনাৰ পৰা প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি ৬+ ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতাৰে ভূমিকম্পৰ বাবে সজাগ হৈ থাকিব লাগে ।
警報対象地域でマグニチュード6.1の地震が発生しました（予測図をご覧ください）。（岩手県沖） pic.twitter.com/hPY4uRG7eT— Japan Earthquakes (@earthquakejapan) June 27, 2026
আনহাতে দেওবাৰৰ ভূমিকম্পৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলটোত বৃহস্পতিবাৰৰ ৭.২ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পকে ধৰি শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও ভূমিকম্প সংঘটিত হৈছে । সেই পৰিমাণ প্ৰাৰম্ভিক অনুমানতকৈ বেছি আছিল । সংস্থাটোৱে আৰু অধিক ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সকীয়াই দিছে । শুকুৰবাৰে টকিঅ’ৰ পশ্চিমে মাউণ্ট ফুজিৰ ওচৰত আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা ইয়ামানাছি প্ৰিফেকচাৰ আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলত ৫.৬ ৰিখটাৰ স্কেলৰ ভূমিকম্প হয় ।
ভেনিজুৱেলাত পুনৰ ৫.৬ প্ৰাৱল্যৰ ভূমিকম্প
ইউৰোপীয় ভূমধ্যসাগৰীয় ভূমিকম্পবিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ভেনিজুৱেলাৰ উপকূলতো দেওবাৰে ৫.৬ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প ধৰা পেলাইছে । আৰাগুয়াৰ উপকূলৰ পানীত ৫.৬ প্ৰাবল্যৰ এই ভূমিকম্প । এই ভূমিকম্পটো সেই অঞ্চলত বিগত বুধবাৰে হোৱা দুটা প্ৰৱল ভূমিকম্পৰ মাত্ৰ কেইদিনমানৰ পাছতে সংঘটিত হয়, য’ত প্ৰায় ১৫০০ লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ৩০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত সংঘটিত হয় এই ভূমিকম্প ।