শুকুৰবাৰে পুৱাই বাংলাদেশৰ পৰা অসমলৈকে কঁপি উঠিল ধৰিত্ৰী
এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বাংলাদেশ ৷ ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বাংলাদেশৰ নাৰ্চিংডিৰ ওচৰত ।
By ANI
Published : November 21, 2025 at 2:04 PM IST
ঢাকা : আকৌ ভূমিকম্প ৷ পুৱাই ৪.৭ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গ’ল অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বহু অঞ্চলৰ লগতে সমগ্ৰ বাংলাদেশ ৷ এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল বাংলাদেশ ৷
জানিব পৰা মতে, বাংলাদেশত ৫.৫ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পিছতে পশ্চিমবংগ, অসম, ত্ৰিপুৰাতো ইয়াৰ প্ৰবল কম্পন অনুভূত হয় । আমেৰিকাৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপ (United States Geological Survey চমুকৈ USGS)ৰ তথ্য অনুসৰি, এই ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বাংলাদেশৰ নাৰ্চিংডিৰ ওচৰত । বাতৰি লিখা পৰলৈকে লাভ কৰা তথ্য মতে, এই ভূমিকম্পৰ ফলত কোনো লোক হতাহত বা সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতি হোৱাৰ খবৰ পোৱা নাই ।
বাংলাদেশৰ টুংগীৰ পৰা প্ৰায় ২৭ কিলোমিটাৰ পূবে, ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত অৱস্থিত এই ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । খবৰ অনুসৰি শুকুৰবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০:২৮ বজাত মৃদু কঁপনি অনুভূত হয় । ইউৰোপীয়-ভূমধ্যসাগৰীয় ভূমিকম্প বিজ্ঞান কেন্দ্ৰয়ো ভূমিকম্পৰ বিষয়ে তথ্য ভাগ-বাটোৱাৰা কৰে ।
A 5.5-magnitude earthquake struck near Narsingdi, Bangladesh at 10:08:26 (UTC+05:30) today: United States Geological Survey (USGS Earthquake) pic.twitter.com/efJYPROHim— ANI (@ANI) November 21, 2025
এই ভূমিকম্পৰ ফলত বাংলাদেশৰ নিচেই কাষতে থকা পশ্চিমবংগৰ মালদা, নাদিয়া, কোচবিহাৰ, দক্ষিণ দিনাজপুৰ আৰু হুগলীতো ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভত হয় । বংগৰ উপৰিও ত্ৰিপুৰাৰ কেবাটাও অঞ্চলতো এই ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত কৰা হয় ।
প্ৰথমে বাংলাদেশত এই কঁপনি অনুভৱ কৰাৰ পিছতে দেশৰ আন কেতবোৰ প্ৰান্ততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই ।
ইয়াৰ পূৰ্বে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানতো প্ৰায় ৫.২ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্প হয় । ভয়ত মানুহক ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ মাজনিশা প্ৰায় ১:৫৯ বজাত প্ৰথমটো কম্পন অনুভূত হয় আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ১৯০ কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত । পুৱা ৩:০৯ বজাত দ্বিতীয়টো কম্পন সংঘটিত হয় ।
ভূমিকম্প কিয় হয় জানি লওক
পৃথিৱীৰ বাহিৰৰ পৃষ্ঠভাগ, য’ত খোলা আৰু ওপৰৰ মেণ্টেল অন্তৰ্ভুক্ত, সৰু-ডাঙৰ টেকটনিক প্লেটেৰে গঠিত । এই প্লেটবোৰ স্থবিৰ হৈ নাথাকে । সদায় লাহে লাহে গতি কৰি থাকে । এই প্লেটবোৰ যেতিয়া ইটোৱে সিটোৰ ওপৰেৰে পিছলি যায় বা ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত ঘঁহনি খাই তেতিয়া শক্তিৰ চাপ বাঢ়ি যায়, যাৰ ফলত ভূমিকম্প হয় ।