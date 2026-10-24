ফিলিপাইনছৰ মাজআকাশত দুখনকৈ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত, চাৰিজন পাইলট নিহত
প্ৰশিক্ষণৰ বাবে উৰণৰ সময়ত দুখন বিমানৰ দুৰ্ঘটনা ৷
Published : October 24, 2026 at 3:53 PM IST
মানিলা (ফিলিপাইন) : শুকুৰবাৰে ফিলিপাইনছৰ মাজআকাশত দুখনকৈ বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ জানিব পৰা মতে, ফাৰ্নাণ্ডো এয়াৰ বেছৰ পৰা প্ৰশিক্ষণৰ বাবে উৰণৰ সময়ত দুখন এছএফ-২৬০ (SF-260) বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷
ফলত ফিলিপাইন বায়ু সেনাৰ চাৰিজনকৈ পাইলটৰ মৃত্যু হৈছে ৷ এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সাময়িকভাৱে সকলো এছএফ-২৬০ বিমানৰ উৰণ স্থগিত ৰখা হৈছে ।
এক্স যোগে দিয়া এটা পোষ্টত ফিলিপাইন বায়ুসেনাই কয় যে, "২০২৬ চনৰ ২৩ অক্টোবৰৰ আবেলি ৩.৫১ বজাত ফাৰ্নাণ্ডো এয়াৰ বেছত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে উৰণৰ সময়ত দুখন এছএফ-২৬০ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ দুৰ্ঘটনাত চাৰিজন পাইলটৰ মৃত্যু হৈছে ৷ দুয়োখন বিমান এয়াৰ বেছৰ সীমাৰ ভিতৰতে ভাঙি পৰে ৷"
ফিলিপাইন বায়ু সেনাই কয়, "দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ জানিবলৈ বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে । সতৰ্কতামূলক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা হিচাপে সকলো এছএফ-২৬০ বিমানৰ উৰণ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । পিএএফে শ্বহীদ পাইলটৰ সেৱা আৰু ত্যাগক সন্মান জনায় আৰু নিহত পাইলটৰ পৰিয়ালক প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়োৱা হ'ব ৷"
ফিলিপাইনৰ লগতে ৰাছিয়াতো এখন যুদ্ধ বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনাদোলু সংবাদ সংস্থাৰ মতে, ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে জনাইছে যে বুধবাৰে এক নিৰ্ধাৰিত প্ৰশিক্ষণ উৰণৰ সময়ত কালিনিনগ্ৰাদ অঞ্চলত ৰাছিয়াৰ এখন Su-30SM যুঁজাৰু বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।
মন্ত্ৰণালয়ৰ এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, বিমানখন দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে দুয়োজন পাইলটে সুৰক্ষিতভাৱে পাইলটৰ আসনৰ পৰা ওলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰকাৰী দলে দুই পাইলটক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে আৰু তেওঁলোক এতিয়া বিপদমুক্ত বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
ৰাছিয়াৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিমানখন চেৰ্নিয়াখোভস্কি জিলাৰ তিমোফেইয়েভকা আৰু জেলিয়নি বৰ নামৰ বসতিস্থলৰ মাজত ভাঙি পৰে । দুৰ্ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত কাৰণ বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ৷
লগতে পঢ়ক: অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ সময়ত গীৰ্জাত গুলীচালনা; নিহত ৭, আহত ৪০