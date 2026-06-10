ETV Bharat / international

ফিলিপাইনছত ভূমিকম্পত ৩৭ জনৰ মৃত্যু, স্থানচ্যুত ৩২ হাজাৰ লোক

ভূমিকম্পৰ পাছত ধ্বংসাৱশেষৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক বিচাৰি উদ্ধ্বাৰকাৰী দলে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

PHILIPPINES EARTHQUAKE
ফিলিপাইনছত ভূমিকম্পত ৩৭ জনৰ মৃত্যু, স্থানচ্যুত ৩২ হাজাৰ লোক (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 11:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জেনেৰেল ছান্টোছ : দক্ষিণ ফিলিপাইনছত সোমবাৰে ভূমিকম্পত বিধ্বস্ত অট্টালিকাসমূহত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক বিচাৰি মঙলবাৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলায় ৷ এই ভূমিকম্পত বৰ্তমান পৰ্যন্ত ৩৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৩২ হাজাৰৰো অধিক লোক গৃহহীন হৈ পৰে ৷

ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰৰ সমীপৰ দক্ষিণৰ প্ৰদেশসমূহত উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰা হৈছে । চৰকাৰী পৰিসংখ্যা অনুসৰি চাৰিজন লোক নিৰুদ্দেশ হৈছে যদিও অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা কাৰ্যালয়ে কয় যে ক্ষতিগ্ৰস্ত অট্টালিকাসমূহৰ সম্পূৰ্ণ তালাচী চলোৱা হ’ব । প্ৰায় ৫০০ লোক আহত হৈছে আৰু অধিকাংশ গৃহহীন লোকে জৰুৰীকালীন আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে ।

PHILIPPINES EARTHQUAKE
ফিলিপাইনছত ভূমিকম্পত ৩৭ জনৰ মৃত্যু, স্থানচ্যুত ৩২ হাজাৰ লোক (AP)

দেশখনৰ ‘টুনা ৰাজধানী’ হিচাপে পৰিচিত আৰু ৭ লাখৰো অধিক লোকৰ বাসস্থান জেনেৰেল ছান্টোছ চহৰখনেই আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । চহৰখনত ধ্বংসাৱশেষৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ প্ৰায় ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা কাৰ্যালয়ৰ ৰাফেলিটো আলেজান্দ্ৰ’ৰ মতে, ছাৰাংগানী প্ৰদেশত ১৮ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে অধিকাংশ লোকৰ মৃত্যু হৈছে পাহাৰৰ দাঁতিৰ গ্লান চহৰত হোৱা ভূমিস্খলনৰ ফলত । দুৰ্যোগ সঁহাৰিৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দক্ষিণ কোটাবাটো, ডাভাও অক্সিডেণ্টেল, বালুট দ্বীপতো বহু লোকৰ মৃত্যু হয় ।

চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি কেইবাখনো ৰাজ্যত প্ৰায় ২৫০০ ঘৰ আৰু ১১৭টা চৰকাৰী অট্টালিকা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । জেনেৰেল ছান্টোছ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ দ্বিতীয় দিনৰ বাবে বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে মানৱীয় অভিযানত থকা বিমান সেৱাৰ বাহিৰে ৬৩খন ঘৰুৱা বিমান বাতিল কৰিবলগীয়া হয় ।

প্ৰায় ৬ হাজাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় ভৱন পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে । গ্ৰীষ্মকালীন ছুটীৰ পিছত বিদ্যালয়ৰ প্ৰথম দিনাই ভূমিকম্প হয় । পুৱা পতাকা উত্তোলনৰ বাবে সমবেত হোৱা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আহত হয় ।

১৯৭৬ চনৰ পিছত আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্প

ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ছাৰংগানী প্ৰদেশৰ মাছিম চহৰৰ পৰা ৩২ কিলোমিটাৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে সাগৰৰ ৩৩ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল । ফিলিপাইনছৰ আগ্নেয়গিৰিবিজ্ঞান আৰু ভূমিকম্পবিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক টেৰেচিটো বাকলকোলে কয় যে ১৯৭৬ চনৰ ১৭ আগষ্টত ৮.১ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ পিছত এইটোৱেই আছিল আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকম্প ৷

বাকলকোলে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, সেই সময়ৰ ভূমিকম্প আৰু ভূমিকম্পৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ৮ৰ পৰা ১০ মিটাৰ (২৬ৰ পৰা ৩৩ ফুট) পৰ্যন্ত ছুনামী ঢৌৱে কেইবাখনো চহৰ আৰু প্ৰদেশক আগুৰি ধৰাৰ ফলত প্ৰায় ৮ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।

ইফালে ভূমিকম্পত ফাট মেলা অট্টালিকাসমূহ ভাঙি পৰিব পাৰে বুলি কৰ্তৃপক্ষই সকীয়াই দিয়ে ৷ অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ বিষয়া ৰাফেলিটো আলেজান্দ্ৰ’ই কয়, "আমি তৎক্ষণাত বিদ্যালয়সমূহ মুকলি কৰিব নোৱাৰো । অট্টালিকাসমূহৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

ৰাষ্ট্ৰপতি ফাৰ্ডিনাণ্ড মাৰ্কছ জুনিয়ৰে উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰিবলৈ, সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিবলৈ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিৰ মূল্যায়ন কৰিবলৈ শীৰ্ষ বিষয়া প্ৰেৰণ কৰিছে । আমেৰিকা, ফ্ৰান্স, জাপান, নিউজীলেণ্ডে সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ফিলিপাইনছ প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় ‘ৰিং অৱ ফায়াৰ’ত অৱস্থিত হোৱাৰ বাবে প্ৰায়ে ভূমিকম্প আৰু আগ্নেয়গিৰিৰ বিস্ফোৰণৰ সন্মুখীন হয় । দেশখনত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ২০টা আমফানো আৰু গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ধুমুহাই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে, যাৰ ফলত ই বিশ্বৰ অন্যতম দুৰ্যোগপ্ৰৱণ দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : ফিলিপাইনছত ৭.৮ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত ১২ জনৰ মৃত্যু, ২০০-ৰো অধিক লোক আহত

TAGGED:

ফিলিপাইনছত ভূমিকম্প
ভূমিকম্প
ইটিভি ভাৰত অসম
অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষা কাৰ্যালয়
PHILIPPINES EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.