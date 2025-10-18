ETV Bharat / international

পাকিস্তানৰ বিমান আক্ৰমণত আফগানিস্তানত ৩ ক্ৰিকেটাৰসহ নিহত ১০

আফগানিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে জনোৱা মতে, এখন প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে অঞ্চলটোত থকা তিনিজন খেলুৱৈৰ মৃত্যু হৈছে ।

Pak airstrikes on Afghanistan
আক্ৰমণত ক্ষতিগ্ৰস্ত এটা ঘৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2025 at 11:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কাবুল : শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আফগানিস্তানৰ অভ্যন্তৰণত পাকিস্তানৰ বিমান আক্ৰমণ । এই আক্ৰমণত কমেও ১০ জন লোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, সীমান্তত দুদিনৰ বাবে শান্তি ঘূৰি অহা যুদ্ধবিৰতি পাকিস্তানে ভংগ কৰা বুলিও আফগান কৰ্তৃপক্ষই এ এফ পিক জনায় । দুয়োপক্ষৰ বহুসংখ্যক সামৰিক আৰু অসামৰিক লোক নিহত হোৱাৰ পিছত ৪৮ ঘণ্টীয়া যুদ্ধবিৰতিৰ ফলত প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি চলি থকা ৰক্তাক্ত সীমান্ত সংঘৰ্ষত ইতি পৰিছিল ।

নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত তালিবানৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই এ এফ পিক জনোৱা মতে, “পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি ভংগ কৰি পাক্টিকা প্ৰদেশৰ তিনিটা স্থানত বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছে । আফগানিস্তানে প্ৰতিশোধ ল'ব ।"

নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত ৰাজ্যিক হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ এগৰাকী বিষয়াই এ এফ পিক জনোৱা মতে, এই আক্ৰমণত দহজন সাধাৰণ নাগৰিক নিহত হোৱাৰ লগতে ১২ জন আহত হয় । আনহাতে, আফগানিস্তান ক্ৰিকেট ব’ৰ্ডে এ এফ পিক জনোৱা মতে, এখন প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে অঞ্চলটোত থকা তিনিজন খেলুৱৈৰ মৃত্যু হৈছে । অৱশ্যে প্ৰথমতে ইয়াৰ সংখ্যা ৮ জন বুলি কোৱা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি ব'ৰ্ডে কৈছে অহা মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া পাকিস্তানসহিতে আগন্তুক ত্ৰিদেশীয় টি-২০ শৃংখলাৰ পৰাও আফগানিস্তানে নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ।

ইফালে পাকিস্তানত এজন জ্যেষ্ঠ নিৰাপত্তা বিষয়াই এ এফ পিক জনোৱা মতে, পাকিস্তানী তালিবান তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তানৰ সৈতে জড়িত স্থানীয় গোট হাফিজ গুল বাহাদুৰ গোটক লক্ষ্য কৰি আফগান সীমান্ত অঞ্চলত বাহিনীসমূহে 'নিখুঁত আকাশী আক্ৰমণ' চলাইছে ।

ইছলামবাদে কয় যে এই একেটা গোটে আফগানিস্তানৰ সীমান্তৱৰ্তী উত্তৰ ৱাজিৰিষ্টান জিলাৰ এটা সামৰিক শিবিৰত আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণ আৰু বন্দুকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত জড়িত আছিল । এই ঘটনাত ৭ জন পাকিস্তানী অৰ্ধসামৰিক সেনাৰ মৃত্যু হৈছিল ।

গুৰুতৰ মূল্য ভৰিব লাগিব

অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত নিৰাপত্তাজনিত সমস্যাই হৈছে উত্তেজনাৰ মূল কাৰণ । পাকিস্তানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আফগানিস্তানে নিজৰ মাটিত তেহৰিক-ই-তালিবান পাকিস্তানৰ নেতৃত্বত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন পাকিস্তানী তালিবানক আশ্ৰয় দিছে । অৱশ্যে পাকিস্তানৰ এই দাবী কাবুলে অস্বীকাৰ কৰিছে ।

আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলত বিস্ফোৰণে জোকাৰি যোৱাৰ কিছুদিন পিছতে শনিবাৰৰ পৰা সীমা অতিক্ৰম কৰি হিংসা ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পায় । ঠিক সেই সময়তে তালিবানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে পাকিস্তানৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাৰতলৈ এক অভূতপূৰ্ব ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰে ।

ইয়াৰ পিছতে তালিবানে পাকিস্তানৰ সৈতে থকা দক্ষিণ সীমান্তৰ কিছু অংশত আক্ৰমণ চলায় । যাৰ ফলত ইছলামবাদে নিজৰ ফালৰ পৰা তীব্ৰ সঁহাৰিৰ হুংকাৰ দিয়ে । ইফালে বুধবাৰে যেতিয়া গ্ৰিনউইছ মান সময় অনুসৰি যুদ্ধবিৰতি ১ বজাত আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া ইছলামবাদে কয় যে এই যুদ্ধবিৰতি ৪৮ ঘণ্টা ধৰি চলিব । কিন্তু কাবুলে কয় যে পাকিস্তানে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা নকৰালৈকে ই কাৰ্যকৰী হৈ থাকিব ।

পাকিস্তানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খোৱাজা মহম্মদ আছিফে কাবুলক ভাৰতৰ হৈ কাম কৰাৰ লগতে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে 'ষড়যন্ত্ৰ' কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । X পোষ্টত আছিফে লিখিছে, "এতিয়াৰে পৰা আৰু ডেমাৰ্চক শান্তিৰ আবেদন হিচাপে গণ্য কৰা নহ’ব আৰু কাবুললৈ প্ৰতিনিধি দল প্ৰেৰণ কৰা নহ’ব ।"

"সন্ত্ৰাসবাদৰ উৎস য’তেই নাথাকক কিয়, ইয়াৰ গুৰুতৰ মূল্য ভৰিব লাগিব ।" তালিবান চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ জাবিহুল্লাহ মুজাহিদে কয় যে পাকিস্তানী বাহিনীয়ে প্ৰথমে গুলীচালনা নকৰালৈকে তেওঁলোকৰ বাহিনীক আক্ৰমণ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

আফগান টেলিভিছন চেনেল আৰিয়ানাৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, ‘‘যদি তেওঁলোকে কৰে, তেন্তে নিজৰ দেশ ৰক্ষা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ আমাৰ আছে ।"

লগতে পঢ়ক :সপ্তমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ পৰিষদলৈ নিৰ্বাচিত ভাৰত
লগতে পঢ়ক :২৩ নৱেম্বৰলৈকে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গৰে উৰিব নোৱাৰিব ভাৰতীয় বিমান

TAGGED:

AFGHANISTAN PAKISTAN CONFLICT
AFGHAN PAK BORDER ISSUE
PAK ATTACK ON AFGHANISTAN
ইটিভি ভাৰত অসম
PAK AIRSTRIKES ON AFGHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.