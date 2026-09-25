ETV Bharat / international

প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবীত কেনিয়াত ২৬টা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ

অসমৰ থলুৱা অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তি আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ ভূমি বিবাদক লৈ ন্যায়ৰ দাবীত কেনিয়াত একত্ৰিত ২৬টা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি ।

26 Indigenous Tribes Rally in Kenya for Release of Assam Activist Pranab Doley
প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তি তথা কাজিৰঙাৰ ভূমি বিবাদৰ ন্যায়ৰ দাবীত কেনিয়াত ২৬টা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ (Scree grab X video @ziahaq)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 10:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ এটা থলুৱা অধিকাৰকেন্দ্ৰিক আঞ্চলিক বিষয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত উত্থাপিত হৈছে ৷ বিশ্ব ঐতহ্যক্ষেত্ৰ কাজিৰঙাৰ ভূমি অধিকাৰক লৈ প্ৰণৱ দলেৰ গ্ৰেপ্তাৰ আৰু থলুৱা-আদিবাসী পৰিয়ালসমূহৰ ন্যায়ৰ দাবীত সাতখন মহাদেশৰ ২৬টা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি কেনিয়াত একত্ৰিত হ'ল।

অসমৰ থলুৱা অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তি আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ ভূমি বিবাদক লৈ ন্যায়ৰ দাবীত কেনিয়াত একত্ৰিত হ'ল সাতখন মহাদেশৰ ২৬টা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি ।

গ্ৰেটাৰ কাজিৰঙা লেণ্ড এণ্ড হিউমেন ৰাইটছ প্ৰটেকচন কমিটীৰ আহ্বায়ক প্ৰণৱ দলেক ২০২৬ চনৰ ১২ জুলাইত কাজিৰঙাৰ সমীপৰ ইংলে পাথাৰত প্ৰস্তাৱিত বিলাসী হোটেল প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰতিবাদৰ সৈতে জড়িত এটা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ।

ইংলে পাথাৰত প্ৰস্তাৱিত হোটেল প্ৰকল্পটোৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে কেইবাটাও থলুৱা আৰু আদিবাসী পৰিয়ালে । তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে বিতৰ্কিত ভূমিখণ্ডত তেওঁলোকে প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম ধৰি খেতি-বাতি কৰি আহিছে আৰু এই ভূমিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ জীৱন-জীৱিকা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ।

প্ৰণৱ দলেৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত বিষয়টোৱে কাজিৰঙাৰ ভূমি অধিকাৰ, থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ, জীৱন-জীৱিকা আৰু উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পত স্থানীয় লোকৰ মতামতৰ গুৰুত্বক লৈ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

কেনিয়াত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰা থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিসকলে প্ৰণৱ দলে আৰু ভূমি বিবাদৰ সৈতে জড়িত পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি সংহতি প্ৰকাশ কৰে ।

তেওঁলোকে থলুৱা আৰু আদিবাসী লোকসকলৰ ভূমি অধিকাৰ আৰু ন্যায়ৰ দাবীক গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰাৰ আহ্বান জনায় । কাজিৰঙাৰ সমীপত প্ৰস্তাৱিত হোটেল প্ৰকল্পক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা এই বিবাদে এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় থলুৱা অধিকাৰ মঞ্চতো স্থান লাভ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন (NSA) আইন প্ৰয়োগ কৰি ভূমি আৰু মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেক অসম চৰকাৰে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতেই ৰাখিছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত বিলাসী পৰ্যটন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা বাবে প্ৰণৱ দলেক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । জামিন লাভ কৰা পাছতেই প্ৰণৱ দলেক পুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন (NSA) প্ৰয়োগ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

ইফালে জুলাই মাহত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা দলে প্ৰণৱ দলেৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল ৷ এক বিবৃতিত ব্যৱসায় আৰু মানৱ অধিকাৰৰ ওপৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা কাৰ্যগোষ্ঠী আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ চাৰিজন বিশেষ প্ৰতিবেদকে কয় যে খিলঞ্জীয়া সম্প্ৰদায়ৰ ভূমি আৰু অধিকাৰৰ হৈ শান্তিপূৰ্ণ পোষকতা কৰাৰ সৈতে জড়িত কৰ্মীসকলক স্বাধীনতা বঞ্চিত কৰাৰ বাতৰিয়ে তেওঁলোকক ‘গভীৰভাৱে চিন্তিত’ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: প্ৰণৱ দলেসহ ৰাজ্যৰ পাঁচগৰাকী মানৱ অধিকাৰ কৰ্মীৰ আটককত চিন্তিত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিশেষজ্ঞ দল

TAGGED:

কাজিৰঙা
প্ৰণৱ দলে
থলুৱা জনগোষ্ঠী
KAZIRANGA LAND ROW
ACTIVIST PRANAB DOLEY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.