ভাৰতীয় উদ্যোগপতি লক্ষ্মী মিট্টালৰ ইউক্ৰেইনস্থিত তীখা উদ্যোগত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ: নিহত ২

ভাৰতীয় উদ্যোগপতি লক্ষ্মী মিট্টালৰ ইউক্ৰেইনস্থিত তীখা উদ্যোগত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ: নিহত ২
ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পিছত ইউক্ৰেইনৰ সৰ্ববৃহৎ তীখা উদ্যোগ আৰ্চেলাৰমিট্টাল ক্ৰীভি ৰিহে উদ্যোগটো আংশিকভাৱে বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
By PTI
Published : August 17, 2026 at 4:23 PM IST
লণ্ডন : ইউক্ৰেইনত থকা আৰ্চেলৰমিট্টাল তীখা উদ্যোগত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত দুজন লোকৰ মত্যু । এই আক্ৰমণত ভাৰতীয় উদ্যোগপতি লক্ষ্মী মিট্টালৰ মালিকানাধীন দেশখনৰ সৰ্ববৃহৎ তীখা কাৰখানাটোৰ কাম-কাজত আংশিকভাৱে ব্যাঘাত জন্মে ।
ৰাছিয়াৰ চৰকাৰী বাতৰিকাকত ৰ’ছিয়া গেজেটাৰ মতে, দেওবাৰে সংঘটিত এই আক্ৰমণে ক্ৰীভি ৰিহৰ উদ্যোগটোৰ মূল শক্তি আৰু ব্লাষ্ট ফাৰ্নেচ উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰসমূহত আঘাত হানে ।
বাতৰিকাকতখনত কোৱা হৈছে, "ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণৰ পিছত ইউক্ৰেইনৰ সৰ্ববৃহৎ তীখা উদ্যোগ আৰ্চেলাৰমিট্টাল ক্ৰীভি ৰিহে উদ্যোগটো আংশিকভাৱে বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।"
প্ৰতিবেদনত এই কেন্দ্ৰটোক ইউক্ৰেইনৰ কৌশলগত অৰ্থনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা জটিলতাৰ অংশ হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে ।
আৰ্চেলাৰমিট্টালৰ প্ৰেছ সেৱাৰ উদ্ধৃতি দি ইউক্ৰেইনৰ ইংৰাজী ভাষাৰ কাকত কিয়ভ পোষ্টে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, এই কেন্দ্ৰটোত সংঘটিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১৩ জন শ্ৰমিক আৰু ঠিকাদাৰ আহত হয় ।
লগতে কোৱা হৈছে যে অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, উদ্ধাৰ কৰ্মী আৰু চিকিৎসা কৰ্মীয়ে এই অভিযান চলাই আছে ।
এই আক্ৰমণে শক্তি আৰু ব্লাষ্ট ফাৰ্নেচৰ কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত প্ৰাথমিক উৎপাদন কেন্দ্ৰসমূহৰ ক্ষতিসাধন কৰাৰ ফলত উদ্যোগটোৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া আংশিকভাৱে স্থগিত ৰখা হয় ।
বৰ্তমান বিশেষজ্ঞসকলে ক্ষতিৰ পৰিসৰ আৰু মেৰামতিৰ সময়সীমাৰ মূল্যায়ন কৰি আছে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
অসামৰিক ঔদ্যোগিক আন্তঃগাঁথনি হিচাপে পৰিগণিত এই উদ্যোগটো ইয়াৰ পূৰ্বে ২০২২ চনত ৰাছিয়াৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল । সেই সময়ত এটা ৰোলিং মিল ধ্বংস হৈছিল আৰু এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।