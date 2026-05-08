এমভি হণ্ডিয়াছত হাণ্টা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ: ভাৰতীয় নাগৰিকো আছে বিলাসী জাহাজখনত
১ এপ্ৰিলত আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰা যাত্ৰা কৰা বিলাসী জাহাজখনে ১০ মে’ত স্পেইনত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ।
Published : May 8, 2026 at 7:12 PM IST
লণ্ডন: আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ মাজভাগত চলি থকা এখন বিলাসী জাহাজত কেইগৰাকীমান যাত্ৰী হাণ্টা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । বিবিচিৰ সূত্ৰ অনুসৰি এমভি হণ্ডিয়াছত হাণ্টা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটাত এই ভাইৰাছত আক্ৰান্ত পাঁচগৰাকীৰ ভিতৰত তিনিগৰাকীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । দুজন ভাৰতীয় নাগৰিক হৈছে এমভি হণ্ডিয়াছৰ ক্ৰুৰ সদস্য় ।
উল্লেখ্য় যে অ’চেনৱাইড এক্সপেডিচনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই বিলাসী জাহাজখনে যোৱা ১ এপ্ৰিলত আৰ্জেণ্টিনাৰ উছুৱায়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ১০ মে’ত স্পেইনৰ কেনেৰী দ্বীপপুঞ্জত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সূত্ৰ অনুসৰি প্ৰথমতে ২৮খন দেশৰ প্ৰায় ১৫০ গৰাকী যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৱে বিলাসী জাহাজখনত উঠিছিল যদিও ২৪ এপ্ৰিলত কেইবাগৰাকী যাত্ৰী ছেইণ্ট হেলেনা দ্বীপত নামে ।
বিবিচিয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি জাহাজখনত থকা ২৮খন দেশৰ ভিতৰত ৩৮গৰাকী ফিলিপাইনছ, ৩১গৰাকী ব্ৰিটেইন, ২৩গৰাকী আমেৰিকা, ১৬গৰাকী নেদাৰলেণ্ড, ১৪গৰাকী স্পেইন, ৯গৰাকী জাৰ্মানী, ৬গৰাকী কানাডা আৰু দুজন ক্ৰু মেম্বাৰ ভাৰতৰ ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি হাণ্টা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা আঠগৰাকী সন্দেহযুক্ত লোকৰ ভিতৰত ৫গৰাকী আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে ।ক’ভিড-১৯ত আক্ৰান্ত বুলি নিশ্চিত এগৰাকী ৬৯ বছৰীয়া নেদাৰলেণ্ডৰ মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে । লগতে তেওঁৰ স্বামী আৰু এগৰাকী জাৰ্মান মহিলাও এই ভাইৰাছৰ আক্ৰমণত মৃত্যুমুখত পৰিছে । অৱেশ্য়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কয় যে এয়া মহামাৰীৰ আৰম্ভণি নহয় ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সংক্ৰামক ৰোগৰ মহামাৰী বিজ্ঞানী মাৰিয়া ভান কেৰখ’ভে কয় যে ছবছৰ পূৰ্বৰ ক’ভিড-১৯ৰ পৰিস্থিতি দৰে নহয় । এই হাণ্টা ভাইৰাছ ঘনিষ্ঠ, অন্তৰংগ সংস্পর্শৰ জৰিয়তে বিয়পে । ভান কেৰখ’ভে কয় যে এইটো ইনফ্লুৱেঞ্জা নহয় । এমভি হণ্ডিয়াছত সকলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষই সকলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা বুলি তেওঁ কয় ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই উল্লেখ কৰে যে হাণ্টা ভাইৰাছ সাধাৰণতে নিগনি, এন্দুৰ আদিৰ পৰা বিয়পে । শেহতীয়া প্ৰাদুৰ্ভাৱত মানুহৰ মাজত সংক্ৰমণৰ কথা প্ৰথমবাৰৰ বাবে নথিভুক্ত কৰা হৈছে । আনহাতে, শেহতীয়াকৈ ডাচ জাহাজ এমভি হণ্ডিয়াছৰ পৰা নামি যোৱা কেইবাগৰাকী লোকৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ স্বাস্থ্য কৰ্তৃপক্ষই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
