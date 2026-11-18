সামৰিক পৰিবহণ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত; নিহত ১৯
ৰাছিয়াৰ ছাইবেৰিয়াত এখন সামৰিক পৰিবহণ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ বিমানখনত থকা ১৯ গৰাকী আৰোহীৰে মৃত্যু হৈছে
By ANI
Published : November 18, 2026 at 7:16 AM IST
মস্কো (ৰাছিয়া) : পশ্চিম ছাইবেৰিয়াৰ কেমেৰোভ’ চহৰৰ সমীপৰ নিৰ্জন অঞ্চলত ৰাছিয়াৰ এখন সামৰিক পৰিবহণ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ বিমানখনত থকা ১৯ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ এক বিবৃতিৰ উদ্ধৃতি দি আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্য ৷ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে ৷
এণ্টন’ভ এন-১২ পৰিবহণ বিমানখন মস্কোৰ পৰা প্ৰায় ৩ হাজাৰ কিলোমিটাৰ পূবত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণৰ তদন্তৰ বাবে ৰাছিয়াৰ মহাকাশ বাহিনীৰ এটা আয়োগক দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
বায়ুসেনাৰ বিশেষজ্ঞসকলে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণৰ তদন্ত কৰি আছে আৰু প্ৰাৰম্ভিক তথ্যত কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবেই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা আঞ্চলিক ৰাজ্যপাল ইলিয়া চেৰেডিউকে কয় যে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত সূত্ৰপাত হোৱা জুই জৰুৰীকালীন দলসমূহে নিৰ্বাপিত কৰিছে ৷
Dramatic footage captures the moment a Russian military transport aircraft crashes in the Kemerovo region of southwestern Siberia, reportedly killing 19 people. https://t.co/Si9pKxEwEC— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026
আল জাজিৰাই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, জৰুৰীকালীন দলসমূহে তদন্তত সহায় কৰি আছে ৰাজ্যপাল ইলিয়া চেৰেডিউকে জানিবলৈ দিয়ে ৷ টেলিগ্ৰামত প্ৰকাশ কৰা এটা ভিডিঅ’ত ইয়াগুনোভো গাঁৱৰ ওচৰত দুৰ্ঘটনাস্থলী দেখুওৱা হৈছে ৷ চেৰেডিউকে কয় যে বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সময়ত সেই অঞ্চলৰ ওপৰেৰে উৰি আছিল ৷
ইফালে ৰাছিয়াৰ শীৰ্ষ অপৰাধ তদন্ত সংস্থা তদন্ত সমিতিয়ে বিমান সুৰক্ষাৰ নিয়মৰ সম্ভাৱ্য উলংঘাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ দেশখনত বিমান দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এনে তদন্ত সাধাৰণ প্ৰথা ৷
এণ্টন’ভ এন-১২ হৈছে ছোভিয়েট ইউনিয়নত নিৰ্মিত চাৰি ইঞ্জিনযুক্ত টাৰ্বোপ্ৰপ সামৰিক বিমান আৰু ১৯৫০ চনৰ পৰাই সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ৷ এই বিমানখনৰ ১০০০ৰো অধিক ইউনিট উৎপাদন কৰা হৈছিল, ইয়াৰে কিছুমান এতিয়াও ৰাছিয়া আৰু অন্যান্য দেশত ব্যৱহাৰ হৈ আছে ৷
এন-১২ বিমানখনত সাধাৰণতে ছয়জনীয়া ক্ৰু থাকে যদিও ৰাছিয়াৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখনত ১৯ জন লোক আছিল ৷ আল জাজিৰাৰ বাতৰি অনুসৰি ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাছিয়াৰ এক সামৰিক বিমান দুৰ্ঘটনাৰ পিছত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৷ সেই সময়ত টুপলেভ টু-৯৫ বিমানখন পূব আমুৰ অঞ্চলত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ৷ এই দুৰ্ঘটনাত ছয়জন ক্ৰু মেম্বাৰ নিহত হোৱাৰ লগতে আন এজন আহত হয় ৷ ছাইবেৰিয়াত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ জানিবলৈ তদন্ত অব্যাহত আছে ৷