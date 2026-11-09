য়েমেনত আবদ্ধ ১৯ জন ভাৰতীয় নাৱিকক সুকলমে উদ্ধাৰ
আটাইকেইজন নাৱিকে সুকলমে তথা নিৰাপদে নিজৰ দেশলৈ উভতিছে ।
By PTI
Published : November 9, 2026 at 10:50 AM IST
ডুবাই: মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতে পুনৰবাৰ ভাৰতীয় নাৱিকসকললৈ শংকা কঢ়িয়াই আনিছে ৷ বিগত প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি একাংশ ভাৰতীয় নাৱিক য়েমেনৰ হোদেইদা আৰু ছানা চহৰত আবদ্ধ হৈ আছিল ৷
কিন্তু তাৰ মাজৰ ১৯ জন ভাৰতীয় নাৱিকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ য়েমেনস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে দেওবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷ আটাইকেইজন নাৱিকে সুকলমে তথা নিৰাপদে নিজৰ দেশলৈ উভতিছে ।
ভাৰতীয় দূতাবাসে বিষয় সন্দৰ্ভত এক্স হেণ্ডেলত এক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘সকলো নাৱিক নিৰাপদে, সুকলমে ভাৰতলৈ উভতি আহিছে । আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিকক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়ালে তেওঁলোক সকলোকে দূতাবাসে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ।’’
The Embassy of India to Yemen has successfully evacuated 19 Indian seafarers who were stranded in Hodeidah and Sana’a (Yemen) for the past two weeks. All seafarers are safe, in good health, and on their way back to India. The Embassy sincerely thanks all concerned for their valuable cooperation and continued support in facilitating the safe evacuation of our Indian nationals. @MEAIndia— India in Yemen (@IndiaInYemen) November 8, 2026
উল্লেখ্য যে, বিগত কিছুদিন পূৰ্বে য়েমেনৰ উপকূলত এখন য়টত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই য়টত থকা ১৪ জন ভাৰতীয় নাগৰিক নিৰাপদে থাক বুলি ভাৰতে জানিবলৈ দিছিল । অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ নিৰাপদে ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰা ১৯ জন নাৱিকৰ মাজত সেই ১৪ জন ব্যক্তি আছে নে নাই, সেয়া এতিয়াও নহয় ৷
সেই সময়ত(২৩ অক্টোবৰত) ভাৰতীয় দূতাবাসে এনেদৰে কৈছিল, ‘‘হোদেইদাৰ সমীপৰ এখন জাহাজত থকা ১৪ জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ আটাইকেইজনেই নিৰাপদে আছে ৷ এই পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ সৈতে ভাৰত চৰকাৰে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে ৷’’
ইয়াৰ পূৰ্বে আৰবৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমে য়েমেনস্থিত হুথি গোটৰ মুখপাত্ৰ ইয়াহিয়া ছাৰীৰ উদ্ধৃতি দি ছৌদি বাহিনীয়ে য়েমেনৰ উপকূলৰ সমীপৰ ইউকাৰ দ্বীপৰ ওচৰৰ লোহিত সাগৰত ভাৰতীয় জাহাজ এখনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি খবৰ প্ৰকাশ কৰিছিল ।
ছাৰীয়ে কয় যে য়টখনত ১৪ জন ভাৰতীয় নাগৰিক আছিল আৰু হুথি বাহিনীয়ে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে । ছৌদি আৰব আৰু য়েমেনৰ হুথিৰ মাজত পুনৰ উত্তেজনা আৰম্ভ হোৱাৰ মাজতে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ বিগত কিছুদিনত দুয়োপক্ষৰ আক্ৰমণ-প্ৰত্যাক্ৰমণৰ খবৰ পোৱা গৈছে ।
ছৌদি আৰবে হুথিসকলৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ লগতে ড্ৰোণবোৰ জব্দ কৰাৰ বিপৰীতে ছৌদি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰশক্তিৰ বাহিনীয়ে য়েমেনত বিমান আক্ৰমণ চলাই যোৱা দেখা গৈছে । ২০২২ চনৰ চুক্তিৰ পিছত তুলনামূলকভাৱে শান্তিয়ে বিৰাজ কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ সংঘটিত ঘটনাবোৰৰ পৰা এই জুই পুনৰ জ্বলাৰ শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷
শেহতীয়া হিংসাত্মক পৰিস্থিতিয়ে অসামৰিক আৰু শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিতো প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ লোহিত সাগৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাহাজ পৰিবহণৰ মূলপথ বাব আল-মাণ্ডাব জলদ্বীপৰ নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভতো উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ছৌদি আৰৱৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত য়েমেনত ৩৩ জন নিহত