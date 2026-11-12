পাকিস্তানত আৰক্ষী-সন্ত্ৰাসবাদীৰ সংঘৰ্ষ : ১৮ সন্ত্ৰাসবাদী, ১১ জোৱান নিহত
অবৈধ সোণ খননৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই উভতি অহাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ দলৰ ওপৰত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰে ৷
By PTI
Published : November 12, 2026 at 9:45 AM IST
পেছোৱাৰ (পাকিস্তান) : পাকিস্তানৰ খাইবাৰ পখতুনখোৱা প্ৰদেশৰ কোহাট জিলাত অবৈধ সোণ খননৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই উভতি অহাৰ সময়তে আৰক্ষীৰ এটা দলক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ কৰে ৷ এই ঘটনাত ১৮টা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ১১জন আৰক্ষী জোৱান নিহত হয় ৷
খাইবাৰ পখতুনখোৱা আৰক্ষীৰ জনসংযোগ সঞ্চালকে এক বিবৃতি জাৰি কৰি কোহাট চহৰৰ সমীপৰ দাৰাবুকাচ অঞ্চলত স্থানীয় প্ৰশাসনৰ সৈতে যৌথ অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
Civil Admn & Kohat Police conducted an operation against illegal gold mining mafia. On the instigation of criminal elements,Fitna al-Khawarij attacked the police party. Brave police Jawans fought back valiantly. 18 Khawarij sent to hell. 10 KP Police personnel embraced martyrdom https://t.co/giMzo4KGg4— KP Police (@KP_Police1) November 11, 2026
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, “আৰক্ষীৰ দলটোৱে অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰি উভতি অহাৰ সময়ত ‘ফিতনা-আল-খাৱাৰিজ’এ তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অতি সাহসেৰে যুঁজিছিল, যাৰ ফলত ১৮ টা 'খাৱৰীজ' (সন্ত্রাসবাদী)ৰ মৃত্যু হৈছিল ৷" বিবৃতিটোত ১০ জন আৰক্ষী জোৱান শ্বহীদ হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
খাইবাৰ পাখতুনখোৱা আৰক্ষী আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই দাৰাবুকচত অবৈধ সোণ খননৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ বিবৃতি অনুসৰি এই কাণ্ডই অপৰাধী উপাদান আৰু ‘ফিতনা আল-খাৱৰিজ’ৰ গোপন বুজাবুজি উদঙাই দিছে ৷
আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰ মহম্মদ নৌমান জেবে জনোৱা মতে, কোহাট আৰু কাৰাকৰ মাজত অৱস্থিত দৰাবুকচ জলন্ধৰ বাণ্ডাত কোহাট জিলাৰ গুম্বাট কোহাটলৈ গৈ থকা আৰক্ষীৰ দলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হয় ৷
নিহতসকলৰ ভিতৰত গুম্বাটৰ ডি এছ পি হাইদৰ জামান আৰু উপ-পৰিদৰ্শক মুখতিয়াৰো আছে ৷ আক্ৰমণৰ সময়ত পাঁচখন আৰক্ষীৰ বাহনতো অগ্নিসংযোগ কৰা হয় ৷ আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰৰ মতে, আক্ৰমণকাৰীয়ে বাৰে বাৰে আৰক্ষী জোৱানসকলৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰাৰ ফলত আৰক্ষীয়েও তীব্ৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ৷
ইফালে ঘটনাস্থলীলৈ ততাতৈয়াকৈ অধিক আৰক্ষীৰ বাহন প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ আক্ৰমণৰ পিছত জিলা সদৰ শিক্ষণ চিকিৎসালয়ত জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হয় ৷ আৰক্ষীৰ মুখপাত্ৰ মহম্মদ নৌমান জেবৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুসৰি খাইবাৰ পখতুনখোৱাৰ ৰাজ্যপাল ফৈছাল কৰিম কুণ্ডীয়ে আৰক্ষী জোৱানকেইজনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত বিতং প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে ৷
পাকিস্তান ইনষ্টিটিউট ফৰ কনফ্লিক্ট এণ্ড ছিকিউৰিটি ষ্টাডিজৰ মতে, ৩০ অক্টোবৰৰ পৰা ৫ নৱেম্বৰলৈ দেশখনৰ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতি অতি অস্থিৰ হৈ আছিল ৷ এই সময়ছোৱাত খাইবাৰ পখতুনখোৱা (কে পি) আৰু পূৰ্বৰ জনজাতীয় জিলাসমূহৰ কিছু অংশত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ পুনৰ উত্থান ঘটিছিল ৷ ইফালে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ হিংসাৰ কৌশলৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল ৷
উত্তৰ-পশ্চিম প্ৰদেশখনত ১১ অক্টোবৰৰ পৰা গৱৰ্ণৰৰ শাসন আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থা অব্যাহত আছে ৷ পাকিস্তান তেহৰিক-ই-ইনছাফ (পি টি আই) নেতৃত্বাধীন খাইবাৰ পখতুনখোৱা চৰকাৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজৰ পৰা ‘ইচ্ছাকৃতভাৱে নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছে’ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে ফেডাৰেল চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : আফগানিস্তানত পাকিস্তানৰ বিমান আক্ৰমণত ২৮ জনৰ মৃত্যুৰ দাবী