ETV Bharat / international

উৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কাইডাইভিং বিমান: থিতাতে নিহত ১২

বিমানখনে পুৱা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ ৷

PACIFIC AEROSPACE 750XL CRASH
বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বাটলাৰ (আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ) : আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিছৌৰীত দেওবাৰে এখন স্কাইডাইভিং বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ পাইলটসহ ১২জন লোক নিহত হয় ৷ বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছতেই ক্ষন্তেকতে জুইৰ লেলিহান শিখাই বিমানখন আগুৰি ধৰে ৷

বেটছ কাউণ্টিৰ শ্বেৰিফ চাড এণ্ডাৰছনে জনোৱা মতে, বিমানখনে স্থানীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা পুৱা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত উৰা মাৰে আৰু উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । একাংশ যাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই এই দুৰ্ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

PACIFIC AEROSPACE 750XL CRASH
বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষ (AP)

এণ্ডাৰছনে কয় যে স্বেচ্ছাসেৱকসকলে আত্মীয়ক সহায় কৰিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু দেওবাৰে বিয়লি বিষয়াসকলে সকলো ভুক্তভোগীক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক অৱগত কৰাৰ কাম কৰি আছে ।

বেটছ কাউণ্টি জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাপনা সংস্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিমানবন্দৰৰ পৰিচালক তথা সঞ্চালক ডেনিছ জেকবছে জনোৱা মতে, ব্যক্তিগত বিমানখন স্কাইডাইভ কেনছাছ চিটিয়ে পৰিচালনা কৰিছিল । ইয়াক একক ইঞ্জিনৰ টাৰ্বোপ্ৰপ বিমান হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছিল ।

বিমানখন উৰা মৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি উল্লেখ কৰি জেকবছে কয়, "মোৰ মতে, বিমানখনৰ শক্তি (Power) কমি আহিছিল আৰু পাইলটে বিমানখন পথলৈ লৈ গৈ অৱতৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ কিন্তু বিমানখন স্থবিৰ হৈ পৰিছিল, তললৈ নামি গৈছিল আৰু জুই লাগিছিল ।"

দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা পেচিফিক এৰ’স্পেচ ৭৫০এক্সএল বিমানখন স্কাইডাইভিঙৰ বাবে জনপ্ৰিয় মডেল আৰু ই সামগ্ৰী পৰিবহণ, আকাশী জৰীপ, আৰু চিকিৎসাজনিত পৰিবহনৰ বাবেও উপযোগী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ মতে, এই বিমানখনে ৪০০০ পাউণ্ড (১৮০০ কিলোগ্ৰাম)তকৈ অধিক ওজন কঢ়িয়াব পাৰে আৰু চুটি ৰাণৱে’ত উৰণ আৰু অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম । এফএএৰ ৰেকৰ্ড অনুসৰি ২০১০ চনত এই বিমানখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।

দুৰ্ঘটনাক কাৰণ বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ এনটিএছবিৰ বিষয়াসকলে সম্প্ৰতি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি মিছৌৰী হাইৱে পেট্ৰ’ল চাৰ্জেণ্ট ড৹ জাষ্টিন ইউইঙে জানিবলৈ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক : যোৰহাটৰ ৰৰৈয়াত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত পাঁচজনৰ মৃত্যু, উচ্চ পৰ্য্য়ায়ৰ তদন্ত ঘোষণা

পাঁচ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ, নশ্বৰদেহ গৃহজিলালৈ প্ৰেৰণ

দুৰ্ঘটনাত পতিত প্ৰশিক্ষাৰ্থী বিমান, কথমপি প্ৰাণৰক্ষা পাইলটৰ

TAGGED:

মিছৌৰী বিমান দুৰ্ঘটনা
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ
স্কাইডাইভিং বিমান
ইটিভি ভাৰত অসম
PACIFIC AEROSPACE 750XL CRASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.