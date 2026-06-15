উৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কাইডাইভিং বিমান: থিতাতে নিহত ১২

উৰণৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত স্কাইডাইভিং বিমান: থিতাতে নিহত ১২
বিমানখনে পুৱা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷ বৰ্তমানলৈ জানিব পৰা হোৱা নাই দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ ৷
Published : June 15, 2026 at 3:29 PM IST
বাটলাৰ (আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ) : আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিছৌৰীত দেওবাৰে এখন স্কাইডাইভিং বিমান দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ পাইলটসহ ১২জন লোক নিহত হয় ৷ বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পাছতেই ক্ষন্তেকতে জুইৰ লেলিহান শিখাই বিমানখন আগুৰি ধৰে ৷
বেটছ কাউণ্টিৰ শ্বেৰিফ চাড এণ্ডাৰছনে জনোৱা মতে, বিমানখনে স্থানীয় বিমানবন্দৰৰ পৰা পুৱা প্ৰায় ১১:৩০ বজাত উৰা মাৰে আৰু উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । একাংশ যাত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই এই দুৰ্ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰে ।
এণ্ডাৰছনে কয় যে স্বেচ্ছাসেৱকসকলে আত্মীয়ক সহায় কৰিবলৈ সেই স্থানত উপস্থিত হয় আৰু দেওবাৰে বিয়লি বিষয়াসকলে সকলো ভুক্তভোগীক চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক অৱগত কৰাৰ কাম কৰি আছে ।
বেটছ কাউণ্টি জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থাপনা সংস্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিমানবন্দৰৰ পৰিচালক তথা সঞ্চালক ডেনিছ জেকবছে জনোৱা মতে, ব্যক্তিগত বিমানখন স্কাইডাইভ কেনছাছ চিটিয়ে পৰিচালনা কৰিছিল । ইয়াক একক ইঞ্জিনৰ টাৰ্বোপ্ৰপ বিমান হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছিল ।
বিমানখন উৰা মৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি উল্লেখ কৰি জেকবছে কয়, "মোৰ মতে, বিমানখনৰ শক্তি (Power) কমি আহিছিল আৰু পাইলটে বিমানখন পথলৈ লৈ গৈ অৱতৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ কিন্তু বিমানখন স্থবিৰ হৈ পৰিছিল, তললৈ নামি গৈছিল আৰু জুই লাগিছিল ।"
দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা পেচিফিক এৰ’স্পেচ ৭৫০এক্সএল বিমানখন স্কাইডাইভিঙৰ বাবে জনপ্ৰিয় মডেল আৰু ই সামগ্ৰী পৰিবহণ, আকাশী জৰীপ, আৰু চিকিৎসাজনিত পৰিবহনৰ বাবেও উপযোগী বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ মতে, এই বিমানখনে ৪০০০ পাউণ্ড (১৮০০ কিলোগ্ৰাম)তকৈ অধিক ওজন কঢ়িয়াব পাৰে আৰু চুটি ৰাণৱে’ত উৰণ আৰু অৱতৰণ কৰিবলৈ সক্ষম । এফএএৰ ৰেকৰ্ড অনুসৰি ২০১০ চনত এই বিমানখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
দুৰ্ঘটনাক কাৰণ বৰ্তমান পৰ্যন্ত জানিব পৰা হোৱা নাই ৷ এনটিএছবিৰ বিষয়াসকলে সম্প্ৰতি ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি মিছৌৰী হাইৱে পেট্ৰ’ল চাৰ্জেণ্ট ড৹ জাষ্টিন ইউইঙে জানিবলৈ দিয়ে ।