হৰমুজ প্ৰণালীত পুনৰ মালবাহী জাহাজত আক্ৰমণ, ১১ জন ভাৰতীয় আহত

হৰমুজ প্ৰণালীত পুনৰ মালবাহী জাহাজত আক্ৰমণ, ১১ জন ভাৰতীয় আহত
ওমান উপকূলৰ সমীপৱৰ্তীত এখন বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১১ জন ভাৰতীয় আহত ৷
Published : October 6, 2026 at 8:37 PM IST
হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে ওমান উপকূলৰ সমীপৱৰ্তী হৰমুজ প্ৰণালীত পুনৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা জাহাজত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ওমান উপকূল অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে এমটি অন পিচ নামৰ পানামাৰ পতাকাযুক্ত এখন বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত জাহাজখনৰ দুজন নাবিক নিহত হোৱাৰ লগতে ১২ জন কৰ্মচাৰী আহত হয় ৷
আহত সকলৰ ভিতৰত ১১ জনেই ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনাৰ সময়ত জাহাজখনত মুঠ ১৯ জন কৰ্মচাৰী আছিল ৷ ইফালে ওমান চৰকাৰৰ সহযোগত আহত নাবিকসকলক ততাতৈয়াকৈ উদ্ধাৰ কৰি ওমানৰ খাচাব (Khasab) চহৰৰ এখন হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
Statement on the attack on a commercial vessel MT On Peace, off the coast of Oman 🔗 https://t.co/nuE2vv3x8k https://t.co/9KE13wy5UY— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 6, 2026
ইফালে মঙলবাৰে বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণৰ ঘটনাক ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে । ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰন্ধীৰ জয়ছোৱালে কয়,"ওমান উপকূলত এমটি অন পিচ নামৰ পানামাৰ পতাকাযুক্ত এখন বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত দুজন নাৱিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে, জাহাজখনত থকা কেইবাজনো ভাৰতীয় নাৱিক আহত হৈছে ৷"
তেওঁ কয়,"এই ঘটনাক নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছো ৷ জাহাজখনত মুঠ ১৯ জন কৰ্মচাৰী আছিল আৰু ১৭ জনেই ভাৰতীয় নাগৰিক আছিল ৷ ইয়াৰে ১১ জনেই ভাৰতীয় নাবিক ঘটনাত আহত হৈছে ৷ হৰমুজ প্ৰণালী পাৰ হৈ থকা অৱস্থাত জাহাজখনত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল ৷"
ওমান চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি তেওঁ কয়,"এই অঞ্চলটোত জাহাজৰ ওপৰত চলি থকা আক্ৰমণৰ ঘটনাসমূহ ভাৰতৰ বাবে গভীৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈয়েই আছে । অঞ্চলটোত শান্তিৰ স্বাৰ্থত এনে আক্ৰমণসমূহ অতি সোনকালে বন্ধ কৰিবলৈ আমি পুনৰ আহ্বান জনাইছো । আহতসকলক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে ধন্যাবদ জ্ঞাপন কৰিছো ওমান চৰকাৰক ৷"
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাত জৰুৰীকালীন অৱস্থা: সৰুআইৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাত বিষম পৰিস্থিতি