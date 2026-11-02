ETV Bharat / international

গেলেফুত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মানত বৌদ্ধ স্তূপ উছৰ্গা : ভূটানক কৃতজ্ঞতা ৰিজিজুৰ

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীত একেদিনাই প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ১০৮ টা বৌদ্ধ স্তূপৰ এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামত উছৰ্গা ।

Minister Kiren Rijiju and Bhutan King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
গেলেফুত ১০৮ টা বৌদ্ধ স্তূপ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচীত কিৰেণ ৰিজিজু (x@kirenrijiju)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 2, 2026 at 3:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গেলেফু (ভূটান) : ভূটানৰ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীত একেদিনাই ১০৮ টা পবিত্ৰ বৌদ্ধ স্তূপ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । দেওবাৰে লাখ লাখ লোক, ধৰ্মীয় গুৰু, পৰ্যটকৰ উপস্থিতিত ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশখনৰ আকৰ্ষণীয় চহৰখনত এই বৌদ্ধ স্তূপবোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ।

য'ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আৰু দুয়োখন দেশৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্কক সাক্ষী কৰি এটা বৌদ্ধ স্তূপ উছৰ্গা কৰা হয় । ভূটানৰ ৰজাই ৭৬ নম্বৰ বৌদ্ধ স্তূপটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামত উছৰ্গা কৰে । ভূটান কৰ্তৃপক্ষৰ এই সিদ্ধান্তক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীৰ এই ঐতিহাসিক বৌদ্ধ স্তূপ প্ৰতিষ্ঠা আৰু পবিত্ৰকৰণৰ কাৰ্যসূচীত ভাৰত চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰিজিজুৱে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰতি তেওঁৰ অসাধাৰণ দৃষ্টিভংগী আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবে অতি পবিত্ৰ স্তূপ নম্বৰ ৭৬ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উছৰ্গা কৰাটো ভাৰতৰ বাবে এক বৃহৎ সন্মান । লাবাব ডুচেনৰ শুভ মুহূৰ্তত ডংচেনৰ শব্দত মুখৰিত ভূটানৰ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীত ১০৮ টা স্তূপ প্ৰতিষ্ঠা আৰু পবিত্ৰকৰণৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ ।"

তেওঁ লগতে লিখিছ, "ভূটানৰ ৰজা, ৰাণী গিয়াল্টছুয়েন, ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভূটানৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি মই গভীৰ সন্মান আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ । ভূটানৰ চহকী বৌদ্ধ ঐতিহ্য আৰু আমাৰ দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা বন্ধুত্বৰ চিৰস্থায়ী বান্ধোনক প্ৰতিফলিত কৰা এক গভীৰ অৰ্থপূৰ্ণ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ।"

সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰকল্পটোৰ অংশ হিচাপে এটা স্তূপ উছৰ্গা কৰাৰ বাবে ৰিজিজুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হৈ ভূটানৰ ৰজাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

উল্লেখ্য যে ভূটানৰ ৰজাৰ নেতৃত্বত ১০৮ স্তূপ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰিকল্পনা আৰু ইয়াক ৰূপায়ণ কৰা হয় । এদিনতে হাজাৰ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱকে অসমৰ সীমান্তৰ সমীপৰ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীৰ ভিতৰত আই (মৌ) নদীৰ পাৰত ১১.৭ কিলোমিটাৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকাত ১৫ মিটাৰ ওখ আৰু ১০৮ মিটাৰকৈ দূৰত্বত ১০৮ টা স্তূপ প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।

মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীক বজ্ৰায়ান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা আৰু ভূটানৰ জনসাধাৰণৰ মূল্যবোধ আৰু সংস্কৃতিক প্ৰতিফলিত কৰা ।

এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দাছো চেৰিং টবগেক সাক্ষাৎ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-ভূটানৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লগতে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী প্ৰকল্পৰ সম্ভাৱনাৰ সন্ধানৰ লক্ষ্যৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ।

এই সন্দৰ্ভত ৰিজিজুৱে এক্সৰ পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে ইতিবাচক আলোচনা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে । ভাৰতে ভূটানৰ উন্নয়নৰ পথত এক অটল অংশীদাৰ হৈ আছে বুলিও উল্লেখ কৰে ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়ন, বাণিজ্য, শক্তি, বিনিয়োগ, সংযোগ আৰু সাংস্কৃতিক সংযোগকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা ৩১ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূটানত উপস্থিত হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে গেলেফু অসমৰ সীমান্তৰ চিৰাং জিলাৰ গাতে লাগি থকা ভূটানৰ এখন আকৰ্ষণীয় চহৰ । প্ৰতিবছৰে চিৰাং জিলাৰ মাজেৰে অসমৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটক এই চহৰখনলৈ ভ্ৰমণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীৰ বাবে ভাৰত-অসমৰ সহযোগিতাক প্ৰশংসা ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

GELEPHU MINDFULNESS CITY
নৰেন্দ্ৰী মোদীৰ নামত বৌদ্ধ স্তূপ
গেলেফুত ১০৮ বৌদ্ধ স্তূপ প্ৰতিষ্ঠা
ভাৰত ভূটান সম্পৰ্ক
ভূটানৰ ৰজা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.