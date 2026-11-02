গেলেফুত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সন্মানত বৌদ্ধ স্তূপ উছৰ্গা : ভূটানক কৃতজ্ঞতা ৰিজিজুৰ
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীত একেদিনাই প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ১০৮ টা বৌদ্ধ স্তূপৰ এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নামত উছৰ্গা ।
Published : November 2, 2026 at 3:52 PM IST
গেলেফু (ভূটান) : ভূটানৰ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীত একেদিনাই ১০৮ টা পবিত্ৰ বৌদ্ধ স্তূপ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় । দেওবাৰে লাখ লাখ লোক, ধৰ্মীয় গুৰু, পৰ্যটকৰ উপস্থিতিত ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশখনৰ আকৰ্ষণীয় চহৰখনত এই বৌদ্ধ স্তূপবোৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় ।
য'ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আৰু দুয়োখন দেশৰ ঐতিহাসিক সম্পৰ্কক সাক্ষী কৰি এটা বৌদ্ধ স্তূপ উছৰ্গা কৰা হয় । ভূটানৰ ৰজাই ৭৬ নম্বৰ বৌদ্ধ স্তূপটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামত উছৰ্গা কৰে । ভূটান কৰ্তৃপক্ষৰ এই সিদ্ধান্তক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
It's a huge honour for India that very sacred stupa 76 is dedicated to Honb'le PM @narendramodi ji for his outstanding vision and commitment to friendship between India and Bhutan. On the auspicious occasion of Lhabab Duchen, joined the sacred ceremony in Gelephu Mindfulness City, Bhutan marking the raising and consecration of 108 stupas, accompanied by the blowing of Dungchens. Paid my respects and offered prayers in the presence of His Majesty the King of Bhutan, Her Majesty The Gyaltsuen, H.E. Dasho Tshering Tobgay, Prime Minister of Bhutan & the people of Bhutan. A deeply meaningful spiritual occasion, reflecting Bhutan’s rich Buddhist heritage and the enduring bonds of friendship between our two nations. @MEAIndia @Indiainbhutan— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 1, 2026
উল্লেখ্য যে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীৰ এই ঐতিহাসিক বৌদ্ধ স্তূপ প্ৰতিষ্ঠা আৰু পবিত্ৰকৰণৰ কাৰ্যসূচীত ভাৰত চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰিজিজুৱে অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
Delighted to call on H.E. Dasho @tsheringtobgay, Hon’ble Prime Minister of Bhutan in Gelephu today. Had a warm and very positive discussion on India-Bhutan partnership, and the immense potential of the Gelephu Mindfulness City for both nations. India remains a steadfast partner in Bhutan’s path of growth and propserity. 🇮🇳🇧🇹 #IndiaBhutan @MEAIndia @Indiainbhutan— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 1, 2026
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "ভাৰত আৰু ভূটানৰ মাজৰ বন্ধুত্বৰ প্ৰতি তেওঁৰ অসাধাৰণ দৃষ্টিভংগী আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবে অতি পবিত্ৰ স্তূপ নম্বৰ ৭৬ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উছৰ্গা কৰাটো ভাৰতৰ বাবে এক বৃহৎ সন্মান । লাবাব ডুচেনৰ শুভ মুহূৰ্তত ডংচেনৰ শব্দত মুখৰিত ভূটানৰ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীত ১০৮ টা স্তূপ প্ৰতিষ্ঠা আৰু পবিত্ৰকৰণৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ ।"
My utmost gratitude to Honble Prime Minister of Bhutan, H.E. Dasho @tsheringtobgay for coming all the way to the airport at Gelephu along with his Cabinet colleagues to see me off. Had memorable moment representing Honb'le PM @narendramodi Ji at the grand ceremony of the raising of 108 Stupas (Jangchub Chortens), an initiative conceived by His Majesty The King of Bhutan.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 2, 2026
তেওঁ লগতে লিখিছ, "ভূটানৰ ৰজা, ৰাণী গিয়াল্টছুয়েন, ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ভূটানৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি মই গভীৰ সন্মান আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ । ভূটানৰ চহকী বৌদ্ধ ঐতিহ্য আৰু আমাৰ দুয়োখন দেশৰ মাজত থকা বন্ধুত্বৰ চিৰস্থায়ী বান্ধোনক প্ৰতিফলিত কৰা এক গভীৰ অৰ্থপূৰ্ণ আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান ।"
সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি প্ৰকল্পটোৰ অংশ হিচাপে এটা স্তূপ উছৰ্গা কৰাৰ বাবে ৰিজিজুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ হৈ ভূটানৰ ৰজাক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
উল্লেখ্য যে ভূটানৰ ৰজাৰ নেতৃত্বত ১০৮ স্তূপ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰিকল্পনা আৰু ইয়াক ৰূপায়ণ কৰা হয় । এদিনতে হাজাৰ হাজাৰ স্বেচ্ছাসেৱকে অসমৰ সীমান্তৰ সমীপৰ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীৰ ভিতৰত আই (মৌ) নদীৰ পাৰত ১১.৭ কিলোমিটাৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকাত ১৫ মিটাৰ ওখ আৰু ১০৮ মিটাৰকৈ দূৰত্বত ১০৮ টা স্তূপ প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री @KirenRijiju ने भूटान में 108 स्तूपों की स्थापना समारोह में भाग लिया *️⃣108 स्तूपों की यह परियोजना भूटान के महामहिम राजा की परिकल्पना थी, जिन्होंने इसके क्रियान्वयन का मार्गदर्शन भी किया। *️⃣इस परियोजना का उद्देश्य 'गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' को वज्रयान बौद्ध धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना है और साथ ही इसके माध्यम से भूटानी लोगों के मूल्यों और संस्कृति को भी दर्शाना है। विवरण: https://t.co/nmjI0GNMb0 @MOMAIndia— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 2, 2026
মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীক বজ্ৰায়ান বৌদ্ধ ধৰ্মৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা আৰু ভূটানৰ জনসাধাৰণৰ মূল্যবোধ আৰু সংস্কৃতিক প্ৰতিফলিত কৰা ।
এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী দাছো চেৰিং টবগেক সাক্ষাৎ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই ভাৰত-ভূটানৰ অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ লগতে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী প্ৰকল্পৰ সম্ভাৱনাৰ সন্ধানৰ লক্ষ্যৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ।
এই সন্দৰ্ভত ৰিজিজুৱে এক্সৰ পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে ইতিবাচক আলোচনা হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে । ভাৰতে ভূটানৰ উন্নয়নৰ পথত এক অটল অংশীদাৰ হৈ আছে বুলিও উল্লেখ কৰে ।
Bhutan raises 108 sacred Buddhist stupas simultaneously in Gelephu Mindfulness City 𝑀𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑠 🔗 https://t.co/iRxBPsPPcx https://t.co/RgVpKx8WuJ— All India Radio News (@airnewsalerts) November 1, 2026
গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়ন, বাণিজ্য, শক্তি, বিনিয়োগ, সংযোগ আৰু সাংস্কৃতিক সংযোগকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ লক্ষ্যৰে যোৱা ৩১ অক্টোবৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূটানত উপস্থিত হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে গেলেফু অসমৰ সীমান্তৰ চিৰাং জিলাৰ গাতে লাগি থকা ভূটানৰ এখন আকৰ্ষণীয় চহৰ । প্ৰতিবছৰে চিৰাং জিলাৰ মাজেৰে অসমৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ পৰ্যটক এই চহৰখনলৈ ভ্ৰমণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীৰ বাবে ভাৰত-অসমৰ সহযোগিতাক প্ৰশংসা ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ