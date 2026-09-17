ভাৰতৰ ওপৰত ১০০% শুল্কৰ ভাবুকি! ৰাছিয়াৰ নিষেধাজ্ঞা বিধেয়ক গৃহীত আমেৰিকাৰ সদনৰ
ৰাছিয়াৰ তেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ চীন, ভাৰত আৰু অন্যান্য দেশৰ ওপৰত কঠোৰ শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ এই বিধেয়কখনে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
Published : September 17, 2026 at 7:36 AM IST
নতুন দিল্লী : ৰাছিয়াৰ তেল ক্ৰয় কৰা দেশসমূহৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰিব পৰা বিধেয়কখন বুধবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি সদনে গৃহীত কৰে ৷ এই আইনৰ অধীনত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক ৰাছিয়াৰ পৰা তেল আৰু গেছ ক্ৰয় কৰা দেশসমূহৰ ওপৰত ১০০% পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ’ব পাৰে । ভাৰততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, কাৰণ ভাৰতে ৰাছিয়াৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰে । অৰ্থাৎ ভাৰত এতিয়া ১০০% শুল্কৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ৰিপাব্লিকান নেতৃত্বাধীন আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি সদনে ২৬২-১৫৯ ভোটত বিধেয়কখন গৃহীত কৰে । এই বিধেয়কখন এতিয়া স্বাক্ষৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । যোৱা মাহত আমেৰিকাৰ চেনেটে ৮৬-১১ ভোটত এই বিধেয়কখন অনুমোদন জনাইছিল ।
দক্ষিণ কেৰ’লিনাৰ প্ৰয়াত চিনেটৰ লিণ্ডচে গ্ৰেহামৰ সন্মানত নামকৰণ কৰা ২০২০ চনৰ লিণ্ডচে অ’ গ্ৰেহাম অনুমোদন ৰাছিয়া আৰু ইৰাণ আইনখনৰ খচৰা এবছৰতকৈ অধিক সময়ৰ আলোচনাৰ অন্তত প্ৰস্তুত কৰা হয় ৷ ট্ৰাম্পৰ সমৰ্থন লাভ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল কাৰণ এই বিধেয়কত ইৰাণৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু পাঁচ বছৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল ৷
ৰাছিয়াৰ তেল আৰু গেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চীন, ভাৰত আৰু অন্যান্য দেশৰ ওপৰত কঠোৰ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ লগতে ইৰাণৰ ওপৰত অতিৰিক্ত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিবলৈও বিধেয়কখনে ট্ৰাম্পক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ৷ পিটিআইৰ মতে, বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পিছত ডেম’ক্ৰেটিক দলৰ চিনেটৰ ৰিচাৰ্ড ব্লুমেন্থালে সাংবাদিকৰ আগত কয়, “চীন আৰু ভাৰত, আপুনি আপোনাৰ তেল আৰু গেছ আন ঠাইৰ পৰা কিনাটোৱেই ভাল ৷”
এই বিধেয়কখনক ট্ৰাম্প হোয়াইট হাউছলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত ইউক্ৰেইনৰ সমৰ্থনত আমেৰিকাৰ সংসদীয় পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভল’ডিমাইৰ জেলেনস্কিয়েও এই আইনখনৰ বাবে সক্ৰিয়ভাৱে পোষকতা কৰিছিল । ভোটদানৰ পূৰ্বে তেওঁ আমেৰিকাৰ সাংসদসকলক আহ্বান জনায় যে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত একেবাৰেই কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাতকৈ উপলব্ধ বিকল্পৰ পৰা ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত লোৱাটোৱেই উত্তম ।
ইয়াৰ উপৰিও এই আইনখনে ৰাষ্ট্ৰপতিক ৰাছিয়াৰ পেট্ৰলিয়াম বা প্ৰাকৃতিক গেছৰ পাঁচটা প্ৰধান আমদানিকাৰক দেশৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব দিছে । কিন্তু ৰাছিয়াৰ প্ৰাকৃতিক গেছ ৰপ্তানিৰ ১৫ শতাংশতকৈও কম আমদানি কৰা আৰু এই ক্ৰয় হ্ৰাস কৰাৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেশসমূহৰ বাবে ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনখনে এক নতুন আইনী পথৰ সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ অধীনত নতুন দিল্লীয়ে ৰাছিয়াৰ শক্তি ক্ৰয় অব্যাহত ৰখাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৱাশ্বিংটনে ভাৰতীয় আমদানিৰ ওপৰত ১০০ শতাংশ পৰ্যন্ত শুল্ক আৰোপ কৰিব পাৰে ।
যিহেতু ভাৰত আৰু চীন ৰাছিয়াৰ খাৰুৱা তেলৰ সৰ্বাধিক ক্ৰেতা দেশৰ ভিতৰত অন্যতম, সমৰ্থকসকলে এই দুখন দেশক শুল্ক নিয়মৰ প্ৰধান লক্ষ্য হিচাপে স্পষ্টভাৱে চিনাক্ত কৰিছে । এই নিয়মসমূহে ৰাছিয়াৰ শক্তিৰ পৰা লাভৱান হোৱা আৰু মস্কোৰ সামৰিক অভিযানৰ বাবে ধন আগবঢ়োৱা দেশসমূহৰ বিৰুদ্ধে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ বজাৰত প্ৰৱেশৰ ব্যৱহাৰ কৰে ।
অৱশ্যে এই বিধেয়কখনে ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত এশ শতাংশ শুল্ক স্বতন্ত্ৰভাৱে বলবৎ কৰা নাই । বৰঞ্চ ই কাৰ্যবাহী শাখাক নিৰ্দিষ্ট বিধিগত চৰ্তত এনে শুল্ক আৰোপ কৰাৰ বিবেচনাধীন কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰে যদিহে এই ব্যৱস্থা প্ৰণয়ন কৰা হয় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ট্ৰাম্পে প্ৰয়োগ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :