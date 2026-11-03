নেপালত দুখন হেলিকপ্টাৰৰ সংঘৰ্ষত নিহত এজন ভাৰতীয়
অৱতৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত হেলিকপ্টাৰ দুখনৰ ৰ’টাৰ ব্লেডৰ সংঘৰ্ষ, ফলত উক্ত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ হেলিকপ্টাৰ দুখনত কিমান যাত্ৰী আছিল,সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই...
By ANI
Published : November 3, 2026 at 1:28 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 1:52 PM IST
কাঠমাণ্ডু : ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালত মঙলবাৰে দুখন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । নেপালৰ উচ্চ শিখৰত থকা এক হেলিপেডত অৱতৰণ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে দুয়োখন হেলিকপ্টাৰৰ সংঘৰ্ষ হয় । এই দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, নেপালৰ ছ’লুখুম্বু জিলাত অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত দুখন হেলিকপ্টাৰ সংঘৰ্ষত ৪৭ বছৰীয়া এজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৃত্যু হয় ৷ এই দুৰ্ঘটনাত আন এজন যাত্ৰী আহত হৈছে বুলিও আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰে ।
নেপাল আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি, মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৮:১১ বজাত (স্থানীয় সময় মতে) ছ’লুখুম্বু জিলাৰ খুম্বু পাছাং লামু গ্ৰাম্য পৌৰসভাৰ ৪ নং ৱাৰ্ডৰ ফেৰিচেত অৱতৰণ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে দুখন হেলিকপ্টাৰ সংঘৰ্ষত উক্ত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
আৰক্ষী পৰিদৰ্শক মৌচম তামাঙে জানিবলৈ দিয়া মতে, মৃত লোকজন ফিচটেইল এয়াৰ হেলিকপ্টাৰত থকা ভাৰতীয় নাগৰিক বসন্ত কুমাৰ বলৰামৰামাডু বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । এই দুৰ্ঘটনাত আহত লোক জন নিউজিলেণ্ডৰ ভাৰতীয় মূলৰ ৪৯ বছৰীয়া শৈলেশ কৃষ্ণ পেটেল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
STORY | Indian killed as two helicopters collide in Nepal A 47-year-old Indian national was killed and another passenger injured when two helicopters collided while landing on Tuesday in Nepal's Solukhumbu district, police said. (Story by Shirish B Pradhan/PTI) READ: https://t.co/V6PglEmDv4 VIDEO: #NepalNews #NepalHelicopterCrash (Source: Third Party)— Press Trust of India (@PTI_News) November 3, 2026
তামাঙে কয়, ‘‘আহত লোকজনক প্ৰভু হেলিকপ্টাৰেৰে কাঠমাণ্ডুৰ মেডিচিটি হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হয় । এই ঘটনাত ফিচটেইল এয়াৰৰ নেপালী পাইলট ৰবীন্দ্ৰ প্ৰজাপতি আৰু ডাইনেষ্টী এয়াৰৰ প্ৰজ্বল কেচিও আহত হয় ৷ তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কাঠমাণ্ডুলৈ লৈ যোৱা হয় ৷’’
এইখিনিতে উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে, কাঠমাণ্ডুৰ পৰা ১৫০ কিলোমিটাৰ উত্তৰ-পূবত অৱস্থিত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বেছ কেম্পলৈ যোৱাৰ পথত ফেৰিচে ঠাইডোখৰ আছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বলৰামৰামডুৰ মৃতদেহ লুকলাৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে । সংঘৰ্ষৰ সময়ত হেলিকপ্টাৰ দুখনত কিমান যাত্ৰী আছিল, সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই । আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আছে বুলি সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে ।