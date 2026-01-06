ETV Bharat / health

এইটো আকৌ কি যন্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে Zomatoৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দীপিন্দৰ গোয়েলে ? ইয়াৰ কাম কি

জ'মেটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দীপিন্দৰ গোয়েলে পৰিধান কৰা এটি ডিভাইচক লৈ বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত কৌতুহলৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰকৃততে এই ডিভাইচ কি আৰু ইয়াক কিয় পৰিধান কৰা হয়-

Zomato Founder Deepinder Goyal's 'Temple' Wearable: Experimental Device for Real-Time Cerebral Blood Flow Monitoring and Gravity Ageing Hypothesis
এইটো আকৌ কি যন্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে Zomatoৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দীপিন্দৰ গোয়েলে ? ইয়াৰ কাম কি (INSTAGRAM)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 6, 2026 at 4:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জ'মেটো প্ৰতিষ্ঠাপক দীপিন্দৰ গোয়েল আজিকালি বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ তেওঁ ৰাজ শমণিৰ পডকাষ্ট "ফিগাৰিং আউট"ত অভিনয় কৰিছিল, তাৰ পিছত তেওঁৰ ফটো ভাইৰেল হৈছিল ৷ তেওঁৰ কাণৰ কাষত লাগি থকা এটা সৰু গেজেটে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি কৰে ৷ কিছুমানে ইয়াক পেচ বা চাৰ্জিং পেড বুলি ভুল কৰিছিল যদিও দীপিণ্ডাৰ গোয়েলে তেওঁৰ মূৰত যি ৰোপণ কৰিছিল তাৰ আঁৰৰ বাস্তৱ কাহিনী একেবাৰে পৃথক ৷ এই ক্লিপৰ দৰে যন্ত্ৰটোক Temple device বুলি কোৱা হয়, কিন্তু প্ৰশ্ন হয়: এই যন্ত্ৰটোৰ উদ্দেশ্য কি ? মানুহে কিয় ব্যৱহাৰ কৰে? ইয়াৰ বিষয়ে অধিক জানো আহক এপ'ল' হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা - স্নায়ুবিজ্ঞান ডাঃ জুবাইৰ চৰকাৰৰ পৰা ৷

Temple device মানে কি ?

Temple device হৈছে মগজুত স্থাপন কৰা এক প্ৰকাৰৰ যন্ত্ৰ ৷ তেজৰ সঞ্চালন জুখিব পৰা (মগজুত ৰক্ত সঞ্চালন) ৷ এই সৰু, সোণ বা ৰূপৰ ৰঙৰ চেন্সৰটো মূৰৰ আৰু কাণৰ মাজত পিন্ধা হয় ৷ ই মগজুত তেজৰ চলাচল বাস্তৱ সময়ত অনুসৰণ কৰে ৷ আচলতে বহুতে মগজুত ৰক্ত সঞ্চালনক স্নায়ুজনিত স্বাস্থ্য আৰু বয়স বৃদ্ধিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সূচক বুলি গণ্য কৰে ৷

চিকিৎসকৰ মতামত কি ?

ডাঃ জুবাইৰ চৰকাৰে কয় যে, জ'মেটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দীপিন্দৰ গোয়েলে মূৰৰ কাষত পিন্ধি থকা "Temple device" নামৰ যন্ত্ৰ এটাৰ প্ৰতি মানুহৰ কৌতুহল হোৱাটো স্বাভাৱিক ৷ খবৰ অনুসৰি ই এটা চেন্সৰ ভিত্তিক যন্ত্ৰ যিয়ে মগজুলৈ তেজৰ সোঁত বা মগজুৰ তেজৰ চলাচল নিৰীক্ষণ কৰে বুলি দাবী কৰে ৷

চিকিৎসাৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মগজুৰ সঠিক তেজৰ পৰিবহন স্মৃতিশক্তি, একাগ্ৰতা, মানসিক সজাগতা আৰু বয়স বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ৷ কিন্তু বৰ্তমানৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানত এনে পৰিধানযোগ্য যন্ত্ৰই বয়স বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াক ওলোটা বা ওলোটা কৰিব পাৰে বুলি ক’ব পৰাকৈ শক্তিশালী, বৈজ্ঞানিকভাৱে প্ৰমাণিত প্ৰমাণৰ অভাৱ ৷ বৰ্তমান এনে যন্ত্ৰ গৱেষণা আৰু পৰীক্ষামূলক পৰ্যায়ত আছে আৰু ইয়াৰ ফলপ্ৰসূতা, সুৰক্ষা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ বৃহৎ পৰিসৰৰ ক্লিনিকেল অধ্যয়ন এতিয়াও কৰা হোৱা নাই ৷

জনসাধাৰণে বুজিব লাগে যে কোনো সুপৰিচিত ব্যক্তিত্ব বা উদ্যোগীয়ে কোনো প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেই ই ইয়াক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অনুমোদিত বা সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ বুলি প্ৰমাণ নকৰে ৷ মই বিশ্বাস কৰোঁ যে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক বৈধতা অবিহনে এনে দাবীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পাৰি ৷ যদি কোনোবাই এনে যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে তেন্তে প্ৰথমে স্নায়ু বিশেষজ্ঞ বা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল’ব লাগে ৷ মগজুৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ আৰু বয়সৰ লগত জড়িত সমস্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সুষম আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য, নিয়মীয়া শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপ, পৰ্যাপ্ত টোপনি, মানসিক চাপৰ পৰা আঁতৰি থকা, নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আদি ব্যৱস্থাক এতিয়াও আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য, নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূ বুলি গণ্য কৰা হয় ৷

মগজুত ৰক্ত সঞ্চালন জোখাটো কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ?

মগজুত ৰক্ত সঞ্চালন জোখাআঘাত, ভেছকুলাৰ ডিমেনচিয়া, বা মগজুৰ আঘাত ৷ মগজুৰ আঘাতৰ দৰে স্নায়ুজনিত বিকাৰৰ নিদান আৰু চিকিৎসাৰ বিকাশৰ বাবে ই অতি প্ৰয়োজনীয় ৷ কিন্তু এই কাম মূলতঃ ব্যয়বহুল এম আৰ আই আৰু নিউক্লিয়াৰ মেডিচিন ইমেজিং কৌশলৰ জৰিয়তে কৰা হয় ৷ বিকল্প হিচাপে অপটিকেল ট্ৰেন্সক্ৰেনিয়েল জোখৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৌশলসমূহ ব্যয়বহুল আৰু ব্যৱহাৰ কৰাত সহজ ৷ টেম্পল দীপেন্দ্ৰ গোয়েলে গ্ৰেভিটি এজিং হাইপ’থেছিছ বুলি কোৱা ধাৰণাটোৰ ওপৰত চলি থকা গৱেষণাৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, যিটো ধাৰণা প্ৰথমে ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছিল ৷ গোয়েলৰ মতে, এই অনুমানে মানুহৰ বয়স বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াত মাধ্যাকৰ্ষণৰ সম্ভাৱ্য প্ৰত্যক্ষ ভূমিকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে, য’ত মগজুটোৱেই হৈছে প্ৰথমটো অংগ ৷

মন কৰিবলগীয়া যে বয়স বৃদ্ধিৰ লগত মাধ্যাকৰ্ষণৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে ৷ দৰাচলতে মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তিয়ে ক্ৰমান্বয়ে মগজুলৈ তেজ পোৱাৰ ক্ষমতা কমি যায়, যাৰ ফলত মগজুৰ বয়স বাঢ়ি যায় আৰু...বয়স বৃদ্ধিৰ চাবিএই যন্ত্ৰটোৱে মগজুৰ তেজৰ সোঁত আৰু বয়স বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত গৱেষণা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷ এই গৱেষণাত তিনিটা কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে:

১/ উলম্ব ভংগীমাই (upright posture) মগজুত ৰক্ত সঞ্চালন হ্ৰাস কৰিব পাৰে নেকি ?

২/ ইয়াত আপুনি ইয়াৰ সময়ত সেইটো পৰীক্ষা কৰিব পাৰেহাইপোথেলামাছআৰু মগজুৰ ঠাৰিৰ দৰে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত তেজৰ চলাচল কেনেকুৱা ৷

৩/ ৰক্ত সঞ্চালনৰ পৰিৱৰ্তনে বাৰ্ধক্য প্ৰক্ৰিয়াত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় আৰু এই অংশই বাৰ্ধক্যৰ সামগ্ৰিক গতি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে ৷

এই তথ্য লিপিবদ্ধ কৰি গৱেষকসকলে আশা কৰিছে যে বয়স বঢ়াৰ লগে লগে আমাৰ মগজুৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা প্ৰক্ৰিয়াসমূহ ভালদৰে বুজিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে দীপেন্দ্ৰ গোয়েল ৷ এই গৱেষণা স্বাস্থ্যসেৱাৰ জগতখনত উল্লেখযোগ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব আৰু ই বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহৰ বয়স বৃদ্ধিৰ প্ৰক্ৰিয়াও সহজে বুজিব পৰা যায় ৷

লগতে পঢ়ক

  1. অক্ষয় তনয়াৰ পৰা চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বিচাৰিলে নগ্ন ছবি! ডিজিটেল যুগত আপোনাৰ সন্তানটিক কিদৰে ৰাখিব সুৰক্ষিত ?
  2. 10 মিনিটৰ ভিতৰতে লাভ কৰক পছন্দৰ স্মাৰ্টফোনটো; দেশৰ 10 খন চহৰত উপলব্ধ এই সেৱা
  3. ৬০ বছৰ বয়সতো কেনেকৈ এটি সুঠাম দেহৰ গৰাকী ভাইজান ছলমান খান

TAGGED:

ZOMATO FOUNDER DEEPINDER GOYAL
DEEPINDER GOYAL
ZOMATO CEO
CEREBRAL BLOOD CIRCULATION
TEMPLE DEVICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.