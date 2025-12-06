এই বৰ্ষৰ আটাইতকৈ আচৰিত স্বাস্থ্য প্ৰতিবেদন তথা অধ্যয়ন কি কি আছিল এবাৰ চকু ফুৰাও আহক
Published : December 6, 2025 at 3:55 PM IST
Year-Ender 2025: প্ৰতি বছৰৰ দৰেই ২০২৫ বৰ্ষতো স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত আচৰিত ধৰণৰ বহু কেইখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছিলে, এনে প্ৰকাশ যিয়ে আমাক কেৱল আমাৰ অভ্যাসৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱাই নহয়, আমাৰ পৃথিৱীখন কিমান সলনি হৈছে সেয়াও দেখুৱাইছে ৷ দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তিত এই পৃথিৱীত একোৱেই স্থায়ী নহয় ৷
আয়ুসেই হওক, আমাৰ অভ্যাসেই হওক বা খাদ্য সামগ্ৰীয়েই হওক ৷ এই পৰিৱৰ্তিত পৃথিৱীখনত স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো দিশ পূৰ্বতকৈ অধিক জটিল আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰিছে ৷ ২০২৫ চনতো স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বহু প্ৰতিবেদন আৰু গৱেষণা ওলাইছিল, যিয়ে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল ৷ আজিৰ এই প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আমি ২০২৫ চনৰ সেই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিবেদন আৰু অধ্যয়নৰ বিষয়ে কৈছো যিয়ে আমাৰ চিন্তাধাৰা সলনি কৰি দিলে ৷
এইবাৰৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিবেদন আৰু অধ্যয়ন যিয়ে আমাক আচৰিত কৰি তুলিছিল:
১/ বিশ্ব স্বাস্থ্য পৰিসংখ্যা প্ৰতিবেদন ২০২৫
২০২৫ চনত ডব্লিউ এইচ অ’ৰ এক প্ৰতিবেদনত দেখা গ’ল যে ক’ভিড-১৯ মহামাৰীয়ে আমাৰ আয়ুস পিছুৱাই (Life Expectancy) লৈ গৈছে ৷ ২০১৯ চনৰ পৰা ২০২১ চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ গড় আয়ুস প্ৰায় ১.৮ বছৰ হ্ৰাস পাইছে ৷ এই সময়ছোৱাত উদ্বেগ আৰু হতাশাৰ দৰে মানসিক স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ উত্থানেও সুস্থ আয়ুস হ্ৰাস কৰিছিল ৷ অৰ্থাৎ মহামাৰীয়ে এতিয়াও আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাইছে, কেৱল মৃত্যুৰ ওপৰত নহয়, দীৰ্ঘম্যাদী স্বাস্থ্য আৰু জীৱনৰ মানদণ্ডৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷
২/ যক্ষ্মা ৰোগ (টিবি) ২০২৫ চনৰ বিশ্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিবেদন
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত গ্ল’বেল টিবি ৰিপ’ৰ্ট ২০২৫ত দেখা গৈছে যে টিবি বিশ্বৰ অন্যতম আগশাৰীৰ স্বাস্থ্যজনিত ভাবুকি হৈয়েই আছে ৷ ২০২৪ চনত প্ৰায় ২৫% টিবি ৰোগী কেৱল ভাৰততে ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল ৷ টিবিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ উন্নত হৈছে যদিও ২০১৫ চনৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ভিতৰত ভাৰতত টিবিৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ হাৰ ২১% হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে বহু ঔষধ প্ৰতিৰোধী (MDR) টিবি এতিয়াও চিন্তাৰ বিষয় হৈয়ে আছে ৷ এই প্ৰতিবেদন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এতিয়া টিবিক মৃদু ৰোগ হিচাপে গণ্য কৰাতকৈ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷
৩/ মেদবহুলতা: এটা ক্ৰমবৰ্ধমান মহামাৰী, নতুন চিকিৎসা, আৰু সতৰ্কবাণী
২০২৫ চনৰ আন এটা আচৰিত কথা হ’ল মেদবহুলতা এতিয়া কেৱল শৰীৰৰ অতিৰিক্ত ওজনৰ কথা নহয়; ই নিজৰ অধিকাৰত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংকটত পৰিণত হৈছে ৷ ২০২৪ চনত মেদবহুলতাৰ বাবে মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩৭ লাখ হ’ব বুলি প্ৰকল্প কৰা হৈছে ৷ তদুপৰি মেদবহুলতাৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা জিএলপি-১ ঔষধ (যেনে চেমাগ্লুটাইড)ৰ দীৰ্ঘম্যাদী আৰু সুষম ব্যৱহাৰৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷ ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে ওজন কমা এতিয়া কেৱল আকৃতিৰ কথা নহয়; ই আমাৰ পৰিচয়ৰ দীৰ্ঘম্যাদী অংশ হৈ পৰিছে ৷
৪/ স্বাস্থ্য আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত লেন্সেট কাউণ্টডাউন ২০২৫ প্ৰতিবেদন
২০২৫ চনৰ লেন্সেটৰ কাউণ্টডাউন প্ৰতিবেদনত সকীয়াই দিয়া হৈছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন এতিয়া কেৱল পৰিৱেশৰ বিষয় নহয়; ই মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যক্ষ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে ৷ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০টা স্বাস্থ্য সূচকৰ ভিতৰত ১২টা স্বাস্থ্য সূচকে অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে ৷ বৰ্ধিত তাপ, বায়ু প্ৰদূষণ, বতৰ, খাদ্যৰ অসুৰক্ষিততাই লাখ লাখ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈছে ৷
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ১৯৯০ চনৰ পৰা তাপজনিত মৃত্যুৰ হাৰ ২৩% বৃদ্ধি পাইছে ৷ গড়ে প্ৰতি বছৰে এই উষ্ণতা সম্পৰ্কীয় কাৰণত ৫ লাখ ৪৬ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে যে আজিৰ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ কেৱল ৰোগ বা জীৱনশৈলীতে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ গ্ৰহ আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ সৈতে জড়িত ৷
২০২৫ চনৰ এই প্ৰতিবেদনসমূহে আমাক যি শিকাইছে সেয়া হ’ল স্বাস্থ্য এতিয়া কেৱল চিকিৎসক বা ঔষধৰ কথা নহয় । বৰ্তমান ই জীৱনশৈলী, পৰিৱেশ, জনস্বাস্থ্য নীতি আৰু সামাজিক সচেতনতাৰ সমন্বয় ।
- আমি আমাৰ জীৱনশৈলীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব ।
- ৰাজ্য আৰু চৰকাৰে উন্নত স্বাস্থ্য সেৱা আৰু সজাগতাৰ পদক্ষেপ আগবঢ়াব লাগিব ।
- সমাজে এই কথা বুজিব লাগিব যে সুস্থ হোৱাৰ অৰ্থ কেৱল ফিট দেখাই নহয় বৰঞ্চ দীৰ্ঘম্যাদী, পৰিৱেশ আৰু মানসিক স্বাস্থ্যও ।
৫/ WHO মানসিক স্বাস্থ্য এটলাছ ২০২৪-২৫
১০ বিলিয়নতকৈ অধিক লোক মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত, যাৰ ৭৫% লোকৰ কোনো চিকিৎসা নাই । মানসিক ৰোগ এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ মহামাৰীলৈ পৰিণত হৈছে ।
৬/ টেল'মিৰ অধ্যয়ন (ScienceDaily ডিচেম্বৰ ২০২৫)
দৈনিক ২-৪ কাপ কফি খালে জৈৱিক বয়স প্ৰায় ৫ বছৰ কমি যায় । এবছৰ বেয়া খবৰৰ মাজত জনসাধাৰণৰ বাবে এয়া এক সকাহৰ খবৰ আছিল ৷
