বিশ্ব জুন'টিক দিৱস: ক’ভিড-১৯, জলাতংক, বাৰ্ড ফ্লুৰ মাজত আছে সাদৃশ্য়

বিশ্ব জুন'টিক দিৱস: ক’ভিড-১৯, জলাতংক, বাৰ্ড ফ্লুৰ মাজত আছে সাদৃশ্য়
প্ৰতিবছৰে ৬ জুলাইত 'বিশ্ব জুন’ছিছ দিৱস' পালন কৰা হয় ।
Published : July 6, 2026 at 2:48 PM IST
বিগত কেইবা দশকত বিশ্বজুৰি জীৱ-জন্তুৰ দ্বাৰা হোৱা আৰু বিয়পা ৰোগ আৰু সংক্ৰমণ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । প্ৰতি বছৰে বিশ্বত বহুলোক কম বেছি পৰিমাণে এনে ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে মৃত্যুমুখত পৰা দেখা যায় । জীৱ-জন্তু আৰু মানুহৰ মাজত সংক্ৰমিত হ’ব পৰা ৰোগক 'জুন’টিক' বুলি কোৱা হয় । এই ৰোগ বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ, পৰজীৱী বা ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা হ’ব পাৰে ।
এই জুন'টিক সংক্ৰমণ বা ৰোগৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ইয়াক প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰতিবছৰে ৬ জুলাইত 'বিশ্ব জুন’ছিছ দিৱস' পালন কৰা হয় । বিগত সময়ত জুন’টিক ৰোগ যেনে ৰেবিজ, ইব’লা, এভিয়েন ইনফ্লুৱেঞ্জা আৰু ক’ভিড-১৯ বিশ্ব স্বাস্থ্যৰ বাবে এক বৃহৎ ভাবুকি হৈ আহিছে । সাধাৰণতে জুন'টিক ৰোগ বুলি কোৱা জুন’ছ হ’ল মেৰুদণ্ডী প্ৰাণী আৰু মানুহৰ মাজত প্ৰাকৃতিকভাৱে সংক্ৰমিত হোৱা সংক্ৰামক ৰোগ ।
আজি বিশ্ব জুন’ছ দিৱস পালন কৰা হৈছে । এইখিনিতে সাধাৰণ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা উচিত যে ক’ভিড-১৯, জলাতংক, বাৰ্ড ফ্লু আৰু লাইম ৰোগৰ মাজত কি সাদৃশ্য় আছে নে ? শুনিবলৈ ই এক অস্বাভাৱিক চিকিৎসা শব্দ যেন লাগে, কিন্তু জুন'ছ বিৰল বাহিৰে আন একো নহয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, মানুহৰ ৬০% তকৈ অধিক সংক্ৰামক ৰোগ জীৱ-জন্তুৰ পৰা উৎপত্তি হয় । প্ৰায় ৭৫% নতুনকৈ উত্থাপিত সংক্ৰামক ৰোগৰ উৎস জীৱ-জন্তু ।
এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে জীৱ-জন্তুৰ দেহত থকা বেছিভাগ ভাইৰাছ,ভেঁকুৰে মানুহক সংক্ৰমিত কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ আমাৰ শৰীৰটো জীৱ-জন্তুৰ পৰা জৈৱিকভাৱে পৃথক । কিন্তু বিৱৰ্তনে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দুৰ্ঘটনাৰ মাজেৰে কাম কৰে। এই বিৱৰ্তনৰ বাবে এটা অণুজীৱই মানুহৰ কোষ চিনি পোৱাৰ ক্ষমতা লাভ কৰে । এবাৰ তেনেকুৱা হ’লে ই কেৱল জীয়াই নাথাকে, বিয়পি পৰে ।
কেতিয়াবা কামোৰৰ মাজেৰে সংক্ৰমণ ঘটে ৷ ৰেবিজ হয়তো ইয়াৰ আটাইতকৈ পৰিচিত উদাহৰণ। সংক্ৰমিত কুকুৰ, বাদুলি বা আন স্তন্যপায়ী প্ৰাণীয়ে এজন ব্যক্তিক কামোৰাৰ ফলত ভাইৰাছে স্নায়ুৰ মাজেৰে মগজুৰ ফালে যাত্ৰা কৰিব পাৰে । তৎকালীন চিকিৎসা অবিহনে জলাতংক ৰোগ সদায় মাৰাত্মক হৈ পৰে । অৱেশ্য়ে ইয়াক সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত সময়মতে টিকাকৰণৰ জৰিয়তেও প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিৰোধ কৰাটো সম্ভৱ হয় ।
কেতিয়াবা পোক-পৰুৱাৰ জৰিয়তে বিয়পাৰ আশংকা থাকে ৷ লাইম ৰোগ নিগনি আৰু চৰাইৰ দৰে সৰু প্ৰাণীৰ পৰা আৰম্ভ হয় যদিও আক্ৰান্ত জৰিয়তে মানুহৰ শৰীৰত বিয়পি পৰে । মানুহৰ ইজনৰ পৰা সিজনলৈ লাইম ৰোগ বিয়পা নাই। বৰঞ্চ ইহঁত অজানিতে বন্যপ্ৰাণী, পোক-পৰুৱা আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ সৈতে জড়িত বহু বৃহৎ পৰিৱেশ শৃংখলৰ অংশ হৈ পৰে ।
আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব যে খাদ্যৰ জৰিয়তেও অন্যান্য জুন'টিক ৰোগ বিয়পি পৰে ৷ ছালমোনেলা, ব্ৰুচেল’ছিছ, টক্সিপ্লাজমোচিছ আৰু কিছুমান 'ই' আদি বিয়পি পৰে ।
বাৰ্ড ফ্লু (এভিয়েন ইনফ্লুৱেঞ্জা)প্ৰধানকৈ হাঁহ-কুকুৰা আৰু বনৰীয়া চৰাইক সংক্ৰমিত কৰে । মানুহৰ সংক্ৰমণ বিৰল । অৱেশ্য়ে তেতিয়া ইয়াৰ সৈতে প্ৰায়ে সংক্ৰমিত চৰাইৰ ঘনিষ্ঠ সংস্পৰ্শৰ সম্পৰ্ক থাকে তেতিয়া হোৱাৰ আশংকা থাকে । বিজ্ঞানীসকলে এই ভাইৰাছবোৰক ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰি আছে, কাৰণ ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছবোৰে নিজৰ জিনীয় গঠন সলনি কৰাত পাকৈত ৷ আজি চৰাইৰ মাজত সহজে বিয়পি পৰা ভাইৰাছ এটা কাইলৈ মানুহৰ মাজত সহজে বিয়পি পৰা ভাইৰাছলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব পাৰে । আনহাতে ক’ভিড-১৯য়ে বিশ্ববাসীক সোঁৱৰাই দিলে যে এটা জুন'টিক ৰোগ কিমান সোনকালে বিশ্ব সংকটলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব পাৰে ।
ইয়াৰ সমাধান কি?
জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে ইয়াক 'এক স্বাস্থ্য' পদ্ধতি বুলি বৰ্ণনা কৰিছে । পশু চিকিৎসক, চিকিৎসক, বন্যপ্ৰাণী বিশেষজ্ঞ, পৰিৱেশ বিজ্ঞানী আৰু চৰকাৰে সকলোৱে একেটা প্ৰহেলিকাৰ বিভিন্ন অংশৰ ওপৰত কাম কৰি আছে বুলি ই স্বীকাৰ কৰিছে ।
- বনাঞ্চল সুৰক্ষাই বন্যপ্ৰাণী আৰু মানুহৰ অপ্ৰয়োজনীয় সংস্পৰ্শ হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে
- কুকুৰক টিকা দিলে মানুহৰ জলাতংক ৰোগ প্ৰতিৰোধ হয়
- হাঁহ-কুকুৰাৰ পামত নিৰীক্ষণ কৰিলে বিপজ্জনক ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ বিয়পি পৰাৰ আগতে চিনাক্ত কৰাত সহায়ক হ’ব পাৰে
- মহ আদি ভালদৰে খেদিলেও সংক্ৰামক ৰোগ হ্ৰাস পায়
সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক :
- পোহনীয়া জন্তুৰ টিকাকৰণ
- ৰোগীয়া বা বন্যপ্ৰাণীৰ সংস্পৰ্শৰ পৰা আঁতৰি থকা
- জীৱ-জন্তু স্পৰ্শ কৰাৰ পিছত হাত ভাল পৰিষ্কাৰ কৰাৰ অভ্যাস
- মাংস ভালদৰে ৰান্ধিব লাগে
- পেষ্টুৰাইজড দুগ্ধজাত সামগ্ৰী সেৱন কৰা উচিত
- মহৰ কামোৰৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰা
- পশুৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত কোনো জন্তুৱে কামোৰাৰ পিছত বা অস্পষ্ট জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে
Sources:
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950248926000040
- https://www.mdpi.com/2076-2607/8/9/1405
- https://www.thelancet.com/journals/lansea/article/PIIS2772-3682(25)00072-1/fulltext
সতৰ্কীকৰণ: এই ৱেবছাইটত আপোনাক প্ৰদান কৰা সকলো স্বাস্থ্য তথ্য আৰু চিকিৎসা পৰামৰ্শ কেৱল আপোনাৰ তথ্যৰ বাবে । আমি এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন, চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য পেছাদাৰী পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত প্ৰদান কৰিছো, কিন্তু সেইবোৰৰ ওপৰত কাম কৰাৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো মংগলজনক।)
লগতে পঢ়ক:পিতৃয়ে মদ্যপান কৰিলে ভ্ৰুণৰ বিকাশ-শাৰীৰিক গঠনত হ'ব পাৰে বিসংগতি
গ্ৰীষ্মকালতেই দেখা দিছে শীতত হোৱা ফ্লুৰ লক্ষণ-বৃদ্ধি পাইছে চৰ্দি