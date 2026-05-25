বিশ্ব থাইৰয়ড দিৱস: কি কাৰণে কম বয়সতে আক্ৰান্ত হয় এই ৰোগত ?

বিশ্ব থাইৰয়ড দিৱস: কি কাৰণে কম বয়সতে আক্ৰান্ত হয় এই ৰোগত ?
২০ আৰু ৩০ বছৰৰ মহিলাসকলৰ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : May 25, 2026 at 6:48 PM IST
প্ৰতি বছৰে ২৫ মে’ৰ দিনটোত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব থাইৰয়ড দিৱস' ৷ থাইৰয়ড ৰোগৰ বিষয়ে জ্ঞান প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইয়াৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতাৰ সৃষ্টিয়ে হৈছে এই দিৱসৰ লক্ষ্য় ৷ ২০০৭ চনত থাইৰয়ড ফেডাৰেচন ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ সদস্যসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰিছিল ৷
ভাৰতৰ চহৰ অঞ্চলত ২০ আৰু ৩০ বছৰৰ শেষৰ ফালে মহিলাসকলে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । থাইৰয়ড সম্পৰ্কীয় সমস্য়াৰ বাবে প্ৰজনন ক্ষমতা, ঋতুস্ৰাৱ আৰু মানসিক সুস্থতা আদিত প্ৰভাৱ পেলাইছে । ২০২৫ চনত প্ৰকাশিত এক ক্ৰছ-ছেকচনেল ভাৰতীয় অধ্যয়নত ৫১.৪% কিশোৰী আৰু ৪৪.৫% মহিলাৰ থাইৰয়ডৰ কাৰ্যক্ষমতাৰ সমস্যা ধৰা পৰিছে ।
ছৰ্জাপুৰৰ মণিপাল হাস্পতালৰ সহযোগী পৰামৰ্শদাতা এণ্ডক্ৰাইন’লজী ডাঃ গুৰুসংগপ্পা এছ মুদাগালে এই সন্দৰ্ভত কয় , “যিহেতু চিকিৎসা নকৰা থাইৰয়ডৰ বিসংগতিৰ ফলত বিপাকীয় ক্ৰিয়া, উৰ্বৰতা, মানসিক সুস্থতা আৰু সামগ্ৰিক জীৱনৰ মানত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে,সেইবাবে আগতীয়াকৈ ৰোগ নিৰ্ণয় কৰাৰ লগতে চিকিৎসা কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।”
ৰাধাকৃষ্ণ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হাস্পতালৰ স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ, আইভিএফ বিশেষজ্ঞ তথা চিকিৎসা সঞ্চালক ডাঃ বিদ্যা ভি ভাটে ইটিভি ভাৰতক কয় ,"ডেকান মালভূমিত অৱস্থিত বেংগালুৰুৰ দৰে চহৰত উপকূলীয় অঞ্চলৰ তুলনাত থাইৰয়ড ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ তুলনামূলকভাৱে বেছি । সাগৰীয় খাদ্য আৰু মাটিৰ পৰিমাণৰ জৰিয়তে আয়’ডিন গ্ৰহণ কৰাটো স্বাভাৱিকতে ভাল ।"
ডাঃ ভাটে উল্লেখ কৰে যে এতিয়া মহিলাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত থাইৰয়ডৰ সমস্য়া নিয়মিতভাৱে পৰীক্ষা কৰা হয় । কৈশোৰ আৰু প্ৰজনন বছৰৰ পৰা গৰ্ভাৱস্থা, প্ৰসৱৰ পিছৰ যত্ন আৰু ৰজোনিবৃত্তিলৈকে সকলো সময়তে থাইৰয়ড পৰীক্ষা কৰা হয় । দুই দশকৰ আগতে থাইৰয়ডৰ ভাৰসাম্যহীনতাক আজিৰ দৰে বহুলভাৱে স্বীকৃতি দিয়া হোৱা নাছিল বা পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল । এতিয়া থাইৰয়ড পৰীক্ষা বন্ধ্যাত্ব, গৰ্ভাৱস্থা, ঋতুস্ৰাৱ (ঋতুস্ৰাৱৰ অনিয়ম), লগতে অস্পষ্টভাৱে ওজন বৃদ্ধি, শুষ্ক ছাল, কোষ্ঠকাঠিন্য আদি সমস্যা নিৰ্ণয় কৰাতো অপৰিহাৰ্য হৈ পৰিছে ।
থাইৰয়ডৰ ৰোগী কিয় বৃদ্ধি পাইছে :
এষ্টাৰ হোৱাইটফিল্ড হাস্পতালৰ মুখ্য পৰামৰ্শদাতা এণ্ডক্ৰাইন’লজী এণ্ড ডায়েবেট’লজী ডাঃ নৰেন্দ্ৰ বি এছে এই প্ৰসংগত কয় যে অধিক সজাগতা, স্বাস্থ্যসেৱাৰ সহজ সুবিধা আৰু নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ফলত অধিক মহিলাৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । তদুপৰি ৰোগ নিৰ্ণয় পূৰ্বতকৈ সোনকালে কৰা হৈছে ; কিন্তু এণ্ডক্ৰাইন’লজিষ্টসকলেও থাইৰয়ডৰ অকাৰ্যকৰিতা, বিশেষকৈ হাইপ’থাইৰয়ডিজম আৰু হাছিম’ট’ৰ থাইৰয়ডাইটিছৰ দৰে অটোইম্যুন অৱস্থা প্ৰকৃততে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে ।
তেওঁ কয় যে মহিলাসকল জৈৱিকভাৱে থাইৰয়ডৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ প্ৰতি অধিক দুৰ্বল । কাৰণ হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন আৰু অটোইম্যুন অৱস্থাৰ প্ৰতি অধিক প্ৰৱণতা থাকে । বিশেষকৈ প্ৰজনন বয়সৰ মহিলাসকলৰ মাজত নগৰায়ন আৰু পৰিৱৰ্তিত জীৱনশৈলীয়ে এই সমস্যাত অধিক অৰিহণা যোগাইছে ।
ডাঃ নৰেন্দ্ৰ বি এছে পুনৰ কয় যে জীৱনশৈলীৰ কাৰকে প্ৰত্যক্ষভাৱে থাইৰয়ডৰ বিকাৰৰ সৃষ্টি নকৰিবও পাৰে যদিও ই হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীন কৰি তুলিব পাৰে । তদুপৰি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াশীলতাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে । বিপাকীয় সুস্থতাত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে । বিশেষকৈ স্থায়ী মানসিক চাপে কৰ্টিছলৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে, যিয়ে হাইপ’থেলামিক-পিটুইটাৰী-থাইৰয়ড অক্ষত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু স্বাভাৱিক থাইৰয়ড হৰম’ন নিয়ন্ত্ৰণত ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে ।
লক্ষণসমূহ প্ৰায়ে মানসিক চাপৰ বাবে ভুল কৰা হয় :
ডাঃ গুৰুসংগপ্পা এছ মুডাগালে সাধাৰণতে আওকাণ কৰা বা নিয়মীয়া মানসিক চাপ বা ভাগৰ বুলি ভুল কৰা লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়, “মহিলাসকলে প্ৰায়ে থাইৰয়ডৰ লক্ষণসমূহক মানসিক চাপ বুলি আওকান কৰে । দীৰ্ঘদিনীয়া ভাগৰ, মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন, উদ্বেগ, হতাশা, অস্পষ্টভাৱে ওজন বৃদ্ধি, চুলি সৰা, একাগ্ৰতা কম হোৱা, টোপনিৰ সমস্যা আৰু অনিয়মিত মাহেকীয়া আদি কিছুমান সাধাৰণতে অৱজ্ঞা কৰা কাৰণ । যেতিয়া এই লক্ষণসমূহ স্থায়ী হয় তেতিয়া থাইৰয়ডৰ মূল্যায়ন গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে ।”
থাইৰয়ডৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ আগতীয়া সতৰ্কবাণীৰ লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে তেওঁ কয় যে স্থায়ী ভাগৰ, হঠাতে ওজন সলনি হোৱা, অত্যধিক চুলি সৰা, অনিয়মিত মাহেকীয়া, ছাল শুকান, ডিঙিত ফুলা, ধপধপনি, টোপনিৰ অসুবিধা, আৰু অস্পষ্ট মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন কেতিয়াও আওকাণ কৰিব নালাগে ।
মাৰাথাহল্লীৰ ৰেইনবো চিলড্ৰেনছ হাস্পতালৰ প্ৰসূতি আৰু স্ত্ৰীৰোগ বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ পৰামৰ্শদাতা ডাঃ পুৰনিমা এম এ কয় , “মহিলাসকল পুৰুষতকৈ প্ৰায় ৫-৮ গুণ বেছি থাইৰয়ড সম্পৰ্কীয় ৰোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে ।”
মহিলাৰ আশংকা কিয় বেছি :
ডাঃ পুৰনিমা এমে কয় যে যৌৱনকাল, গৰ্ভাৱস্থা, প্ৰসৱৰ পিছৰ আৰু ৰজোনিবৃত্তিৰ দৰে হৰম’নৰ অৱস্থাই থাইৰয়ডত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । তদুপৰি আন আন দিশ যেনে দীৰ্ঘদিনীয়া মানসিক চাপ, টোপনিৰ অভাৱ, জাংক ফুড খোৱা, মেদবহুলতা, ভিটামিন ডি আৰু চেলেনিয়ামৰ দৰে কিছুমান পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱত সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে । তদুপৰি পলিচিষ্টিক অভেৰিয়ান ছিনড্ৰ'ম (PCOS), মেদবহুলতা আৰু ডায়েবেটিছৰ দৰে অৱস্থাত আক্ৰান্ত লোকৰ আশংকা অধিক হ’ব পাৰে, আৰু থাইৰয়ডৰ বাবে নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰা উচিত। “অৱশ্যে থাইৰয়ড সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহ চিনাক্ত কৰি সময়মতে চিকিৎসা কৰিব পাৰি।
থাইৰয়ডৰ উপশম কৰিব পাৰি নে ?
থাইৰয়ডৰ সমস্য়াৰ পৰা মাত্ৰ ১০%-১৫% মহিলাইহে উপশম লাভ কৰিব পাৰে । নিয়মিতভাৱে নিৰ্ধাৰিত ঔষধ গ্ৰহণ কৰাটো মানি চলিব লাগিব । তদুপৰি এনে ৰোগীয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অবিহনে কেতিয়াও বন্ধ নকৰিব।
প্ৰজনন ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলায় :
থাইৰয়ডে প্ৰজনন ক্ষমতাৰ ওপৰত যি প্ৰভাৱ পেলায়, সেই বিষয়ে জানিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । ডাঃ ভাটে কোৱাৰ দৰে থাইৰয়ড গ্ৰন্থি শাৰীৰিক আকাৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সৰু হোৱাৰ পিছতো ই শৰীৰৰ বিভিন্ন কাৰ্য যেনে হৰম’নৰ নিঃসৰণ, ডিম্বাণু নিঃসৰণ, ঋতুচক্ৰ, প্ৰজনন ক্ষমতা আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ নিয়ন্ত্ৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। হাইপোথাইৰয়ডিজম , উদাহৰণস্বৰূপে এনে এটা পৰিস্থিতি জড়িত হৈ থাকে য’ত থাইৰয়ড হৰম’নৰ অভাৱ হয় । হাইপাৰথাইৰয়ডিজমে ডিম্বাণু নিঃসৰণৰ বিকাৰৰ সৃষ্টি কৰে, কণীৰ গুণাগুণ হ্ৰাস কৰে । গৰ্ভাৱস্থাত বিভিন্ন জটিলতাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে।
থাইৰয়ড হৰম’নৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ থাইৰয়ড টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰি চিকিৎসা কৰিব পাৰি । গৰ্ভাৱস্থাত থাইৰয়ডৰ বিকাৰৰ চিকিৎসা নকৰিলে হতাশা, স্কিজ’ফ্ৰেনিয়া, সঘনাই গৰ্ভপাত, হৰম’নৰ ভাৰসাম্যহীনতা, আগতীয়াকৈ প্ৰসৱ, গৰ্ভাৱস্থাৰ ফলত হোৱা উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু শিশুৰ বিকাশত ব্য়াঘাত জন্মিব পাৰে ।
জীৱনশৈলী, খাদ্য আৰু পুষ্টি :
থাইৰয়ডৰ ক্ষেত্ৰত খাদ্য়ৰো ভূমিকা আছে । থাইৰয়ড অনুকূল খাদ্যত সতেজ ফল-মূল, ক্ষীণ প্ৰ'টিন, কাজু, কণী,চেলেনিয়ামযুক্ত খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে । ইয়াৰ বিপৰীতে সাংসাধিত খাদ্য় আৰু বেকাৰী খাদ্য সীমিত কৰিব লাগে।
বিশেষকৈ যদি মহিলাগৰাকীৰ অনিয়মিত মাহেকীয়া, পিচিঅ’এছ, বন্ধ্যাত্ব, গৰ্ভপাত, বা যদি তেওঁৰ পৰিয়ালত থাইৰয়ড ৰোগৰ কোনো ইতিহাস আছে তেন্তে গৰ্ভাৱস্থাৰ পূৰ্বে পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে থাইৰয়ডৰ নিয়মীয়া পৰীক্ষাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ডাঃ ভাটে ।
লগতে পঢ়ক:বিশ্ব উচ্চ ৰক্তচাপ দিৱস: নীৰৱ ঘাতকক প্ৰতিৰোধ কৰিব কেনেকৈ ?
চৰণ মন্দিৰ-চৰণ স্পৰ্শ: ডায়েবেটিছৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী চিকিৎসকৰ নীৰৱ অভিযান