বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস : ইয়াৰ লক্ষণসমূহ চিনাক্ত কৰি প্ৰতিৰোধৰ উপায় আছেনে ?

বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস : ইয়াৰ লক্ষণসমূহ চিনাক্ত কৰি প্ৰতিৰোধৰ উপায় আছেনে ?
আত্মহত্যাৰ কলংক হ্ৰাস কৰা আৰু চৰকাৰী সংগঠন আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷
Published : September 10, 2026 at 3:00 PM IST
প্ৰতিবছৰে ১০ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস পালন কৰা হয় ৷ ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা গঢ়ি তোলা ৷ ২০০৩ চনৰ পৰা পৰাই বিভিন্ন কৰ্মসূচীৰ জৰিয়তে আত্মহত্যাৰ সম্পৰ্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰি আত্মহত্যাৰ মানসিকতাক প্ৰতিৰোধৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই দিৱসটি পালন কৰি অহা হৈছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ সংস্থা (IASP)-ই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) আৰু বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য ফেডাৰেচ’ন (WFMH)-ৰ সহযোগত বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস পালন কৰাত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আহিছে ।
বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস পালন কৰাৰ মূল কাৰণসমূহ :-
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি কৰা : আত্মহত্যা কোনো সমস্যাৰে সমাধান নহয় ৷ ই এক মানসিক ৰোগ ৷ এই ৰোগক ৰোধ কৰিব পৰা যায় বা কোনো ব্যক্তিৰ মনত এনে ৰোগে ক্ৰিয়া কৰিলে, তেনে লোকক এই সমস্যাৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবও পৰা যায় ৷ ইয়াৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মাজত কিছু সজাগতাৰ প্ৰয়োজন ৷ এই বাৰ্তা সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাই হৈছে এই দিৱসটিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য ৷
- মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব : বহু সময়ত বিভিন্ন কাৰণবসত বহুতো লোকে মানসিক অৱসাদ (Depression), অতিৰিক্ত মানসিক চাপ বা অন্য মানসিক সমস্যাত ভোগে আৰু নিজকে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে ৷ এই নিসংগতাৰ সৈতে যুঁজিব নোৱাৰিলে মনত বহুতো ঋণাত্মক কাৰকে বাহ সাজে, যাৰ ফলত বহুতে নিজকে শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ সেয়ে এই দিৱসৰ জৰিয়তে মানসিক স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে সমাজক সজাগ কৰাটো ইয়াৰ আন এক উদ্দেশ্য ৷
- সামাজিক লাঞ্চনা (Stigma) দূৰ কৰা : অধুনিকতাৰ যুগতো আমি কিছু ক্ষেত্ৰত বহু পিছ পৰি আছো ৷ সমাজত এতিয়াও মানসিক স্বাস্থ্য বা আত্মহত্যাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতিবলৈ মানুহে কুণ্ঠাবোধ কৰে ৷ যাৰ ফলত কোনো লোকে মানসিক সমস্যাত পৰিলেও সমাধানৰ সূত্ৰ বিচাৰি আনৰ কাষ চপা দেখা নাযায় ৷ আনকি কেতিয়াবা সমস্যাত পৰা লোকজনে চিকিৎসক বা কোনো বিশেষজ্ঞৰ কাষ চপাৰ কথা জানিলেও বহুতে উপলুঙা কৰে বা হেয় জ্ঞান কৰে ৷ যাৰ বাবে সমস্যাত পৰা লোকজন বেছিকৈহে মানসিকভাৱে ভাগি পৰে ৷ সেয়ে এই দিৱসৰ আন এক লক্ষ্য হৈছে এই দ্বিধাবোধ দূৰ কৰি এক মুক্ত আৰু সহানুভূতিশীল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা ৷
- সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা : আপুনি বা সমাজৰ আন লোকে এনে সমস্যাত পৰা লোকৰ সম্ভেদ পায়, তেতিয়া হ’লে তেনে লোকক অকলশীয়া অনুভৱ হ’বলৈ দিব নালাগে ৷ কোনো লোকৰ মনত যদি আত্মহত্যাৰ চিন্তা মনলৈ আহে, তেনে ব্যক্তিসকলক অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিয়া আৰু তেওঁলোকক সঠিক সময়ত মানসিক চিকিৎসা বা কাউন্সেলিং প্ৰদান কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে ৷
বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে এক্সত এই বিশ্ব আত্মহত্যা প্ৰতিৰোধ দিৱস সন্দৰ্ভত এক পোষ্ট কৰে ৷ উক্ত পোষ্টটোত উল্লেখ কৰা আছে যে -
The right support, at the right time, can save lives.— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) September 10, 2026
This #WorldSuicidePreventionDay, let us recognise signs of distress, listen with empathy and encourage timely professional support. If you or someone you know needs mental health support, connect with Tele-MANAS at 14416,… pic.twitter.com/RVxn2UaOVz
সঠিক সময়ত সঠিক সহায়ে জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে । এই #WorldSuicide PreventionDay, আহক আমি সমস্যাৰ সৈতে চিনাকি হওঁ, সহানুভূতিৰে শুনো আৰু সময়মতে এনে লোকক সহায় কৰি উৎসাহিত কৰো । যদি আপুনি বা আপোনাৰ চিনাকি কাৰোবাক মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে Tele-MANAS-ৰ ১৪৪১৬ নম্বৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক, যিটো ২৪x৭ উপলব্ধ ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ নতুন প্ৰতিবেদন অনুসৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে বৃহৎ সংখ্যক লোকে মানসিক স্বাস্থ্যৰ সৈতে যুঁজি আছে । এনে সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে, জানো আহক -
- নিজৰ দৈনন্দিন কাম-কাজৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়ক
- মনটোক ব্যস্ত কৰি ৰাখক ৷ মানুহৰ লগত কথা পাতিব
- যেতিয়া নেতিবাচক চিন্তাই মনত ঠাই লয়, বৰ্তমানৰ পৰিৱেশটো সলনি কৰক
- বন্ধ কোঠাৰ পৰা মুকলি ঠাইলৈ ওলাই আহক ইত্যাদি ৷
আত্মহত্যাৰ চিন্তা কোনো দুৰ্বলতা নহয়
হিমাচল প্ৰদেশত কৰ্মৰত চিকিৎসক ৰমেশ চন্দে কয় যে আত্মহত্যাৰ চিন্তা মনলৈ অহা মানে এয়া নহয় যে ব্যক্তিজন দুৰ্বল বা আনতকৈ পৃথক ৷ কেতিয়াবা এজন ব্যক্তিয়ে তীব্ৰ আৱেগিক যন্ত্ৰণাত ভুগি থাকে আৰু ইয়াৰ অন্তৰ পথ নেদেখে । এনে সময়ত পৰিয়ালৰ সদস্য, বন্ধু-বান্ধৱী, থেৰাপিষ্ট বা আপুনি বিশ্বাস কৰা কোনোবা এজনৰ সৈতে কথা পতাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । সহায় বিচৰাটো দুৰ্বলতাৰ চিন নহয়, বৰঞ্চ ই আত্ম-যত্নৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।
মানসিক চাপ
ডাঃ ৰমেশ চন্দৰ মতে, বিভিন্ন কাৰণত এজন ব্যক্তিৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিব পাৰে । যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্নতা, চাকৰিৰ সমস্যা, শৈক্ষিক ব্যৰ্থতা বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সমস্যাৰ বাবে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পাব পাৰে । তদুপৰি আৰ্থিক অসুবিধা আৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাও ব্যক্তিক তীব্ৰ মানসিক চাপত পেলাব পাৰে । যেতিয়া একেলগে একাধিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে বাহিৰৰ পথ বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰে আৰু আত্মহত্যাটোৱেই একমাত্ৰ বিকল্প যেন লাগিব পাৰে ।
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আৱেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)