বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস : জানক ৰক্ত বিসংগতিজনিত এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ-প্ৰতিৰোধৰ উপায়

বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস : জানক ৰক্ত বিসংগতিজনিত এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ-প্ৰতিৰোধৰ উপায়
বিশ্ব স্বাস্থ্য় সংস্থাৰ তথ্য় মতে, বিশ্বত প্ৰায় ৮ নিযুত লোক ছিকল চেল ৰোগত আক্ৰান্ত ।
Published : June 19, 2026 at 3:30 PM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
গুৱাহাটী : আজি 'বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস' । প্ৰতিবছৰে ১৯ জুনত সমগ্ৰ বিশ্বতে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । বহুতে হয়তো এই ৰোগবিধৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ২০০৮ চনত ছিকল চেল ৰোগক জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰত্য়াহ্বান হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ এই দিৱস আৰম্ভ কৰিছিল ।
এইবিধ হৈছে তেজৰ বিসংগতিৰ ৰোগ । পিচে বহুতেই জ্ঞাৰ নহয় এই ৰোগবিধৰ বিষয়ে । অসমতো আছে এই ৰোগী । জনজাতীয় লোক আৰু কিছুমান সামাজিকভাৱে দুৰ্বল সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই ৰোগ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় । এই ৰোগবিধৰ সজাগতাও তেনেই সীমিত বুলি ক'ব পাৰি । এই ৰোগবিধ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত সবিশেষ ব্য়াখ্য়া কৰিলে যোৰহাট জিলাৰ জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য় স্বাস্থ্য় বিষয়া ডাঃ ভক্তিময় ভট্টাচাৰ্য আৰু জ্য়েষ্ঠ মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়কে ।
পিতৃ-মাতৃ দুয়োগৰাকী যদি এই ৰোগৰ বাহক হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্তানৰ হোৱাৰ ২৫ % বেছি আশংকা থাকে । সেয়েহে যিসকলে এই ৰোগৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি আছে সেইবিষয়ে যথাসম্ভৱ সচেতনতাৰ লগতে সহায়-সহযোগিতা আৰু বুজনি দিয়াটো গুৰুতত্বপূৰ্ণ বিষয় । কাৰণ এইবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলেহে সুফল আশা কৰিব পাৰি ।
পিতৃ-মাতৃ চেলৰ বাহক হ'লে :
যেতিয়া পিতৃ-মাতৃ দুয়োগৰাকীয়ে ছিকল চেলৰ বাহক হয়, তেতিয়া চাৰিটি শিশুটিৰ ভিতৰত এটি শিশুৰ এই ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে; কিন্তু আধুনিক ভ্ৰুণ চিকিৎসাই আমাক পছন্দৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । প্ৰসৱৰ পূৰ্বে নিদান(মেডিচিন)ৰ জৰিয়তে গৰ্ভাৱস্থাৰ ১১-১৩ সপ্তাহৰ ভিতৰতে জানিব পাৰি শিশুটি আক্ৰান্ত হয় নে নহয় । তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'লে সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু যত্নৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত সহায় কৰে ।
ছিকল চেল বুলি কিয় কয় ?
ছিকল চেল এনিমিয়া এবিধ বিশেষ ধৰণৰ হিম'গ্লবিনৰ বাবে হোৱা ৰোগ । এই অস্বাভাৱিক হিম'গ্লবিনবিধক কোৱা হয় হিম'গ্লবিন এইচবিএছ (HbS)। এই এইচবিএছ অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে সংবেদনশীল । যেতিয়া লোহিত ৰক্ত কণিকাই ইয়াৰ কলাত এৰি দিয়ে তেতিয়া সেই কোষৰ ভিতৰত অক্সিজেনৰ ঘনত্ব হ্ৰাস পোৱাত এইচবিএছ ৰক্ত কণিকাৰ ভিতৰত চিকলৰ দৰে আকাৰ লয় । এনেদৰে আকাৰ লোৱা বাবেই এই ৰোগবিধক ছিকল চেল বুলি কোৱা হয় ।
ছিকল চেল হৈছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰা তেজৰ বিসংগতি য'ত অস্বাভাৱিক হিম'গ্লবিনে ৰক্তকণিকাবোৰ কঠিন, আঠাযুক্ত আৰু অৰ্ধচন্দ্ৰ আকৃতিৰ কৰে । এই ভুল আকৃতিৰ কোষবোৰ সৰু সৰু ৰক্তবাহী নলীত আবদ্ধ হোৱাৰ ফলত তেজৰ সোঁত বন্ধ হৈ পৰে । ফলত তীব্ৰ বিষ, অংগৰ ক্ষতি, দীৰ্ঘদিনীয়া ক্লান্তি আদিয়ে গা কৰি উঠিবলৈ ধৰে ।
কাউন্সেলিং অতিকৈ প্ৰয়োজন :
এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ যেনে ফলিক এচিড, হাইড্ৰোস্কৰীয়া আদিৰে ৰোগবিধ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ গতি হ্ৰাস কৰিব পাৰি । সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সময়মতে প্ৰতিষেধক আৰু বিষ নিবাৰক প্ৰয়োগ কৰা হয় । ৰক্তহীনতাৰ পৰা উপশম পাবলৈ ৰক্ত সংৰচন কৰা হয় । কিছুমান বিশেষ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত অস্থি মজ্জা সংৰোপণ কৰা হয় । নৱজাতকৰ পৰীক্ষা কৰিও ছিকল চেল ৰোগৰ বিষয়ে প্ৰথম অৱস্থাতে জানিব পাৰি । যিবোৰ পৰিয়ালত এই ৰোগত আক্ৰান্ত শিশু আছে তেনে ক্ষেত্ৰত জেনেটিক কাউন্সেলিং অতিকৈ প্ৰয়োজন । কাৰণ এই কাউন্সেলিং কৰি ৰোগবিধৰ জটিলতা আৰু শেহতীয়া অৱস্থা সম্পৰ্কে জানিব পাৰি ।
সজাগতা অভিযান গুৰুত্বপূৰ্ণ :
সজাগতা অভিযানৰ জৰিয়তে মানুহক জেনেটিক পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে অৱগত কৰিব পাৰি । প্ৰথম অৱস্থাত এই ৰোগৰ বিষয়ে নিশ্চিত হ'ব পৰিলে চিকিৎসা আৰু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহজ হয় । এই ৰোগত আক্ৰান্ত বহুতো লোকে উপযুক্ত চিকিৎসা আৰু ঔষধৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । ছিকল চেল ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ মানসিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশ সম্পৰ্কেও আলোচনা হোৱা উচিত । সজাগতাৰ জৰিয়তে এনে ৰোগীক সহযোগ আৰু উপযুক্ত চিকিৎসা আগবঢ়োৱাটো সম্ভৱ ।
প্ৰাক-প্ৰসূতি সময়ত পৰীক্ষা :
ফিটেল মেডিচিন বিশেষজ্ঞই গৰ্ভৱতী মহিলাই গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত অথবা গৰ্ভধাৰণৰ পূৰ্বে হিমগ্লবিনোপেথীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াই । যদিহে দম্পতি এই ৰোগৰ বাহক বুলি নিশ্চিত হয় তেতিয়া শিশুটি আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিষয়ে নিশ্চিত হ'বলৈ একে ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ দৰকাৰ । এই ৰোগৰ বাহক পিতৃ-মাতৃৰ সন্তানৰ ৰোগবিধ আছে নে নাই সেই বিষয়ে নিশ্চিত হ'বলৈ প্ৰাক-প্ৰসূতি সময়ত পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । যিবোৰ অঞ্চলত অথবা পৰিয়ালত এই ৰোগ আছে তেনেক্ষেত্ৰত বিয়াৰ পূৰ্বে এই ৰোগৰ পৰীক্ষা কৰা উচিত ।
উত্তৰাধিকাৰ জিনীয় গঠনৰ পৰিৱৰ্তন:
এইচবিবি জিনৰ গঠনৰ আভ্য়ন্তৰীণ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হয়, যিয়ে শৰীৰক হিমগ্ল'বিন (তেজত অক্সিজেন কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰ’টিন) তৈয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ শিশুৱে পিতৃ-মাতৃৰ পৰা এটাকৈ যেতিয়া দুটা অস্বাভাৱিক জিন উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰে তেতিয়া এই ৰোগ হয় । যিসকল ব্যক্তিয়ে মাত্ৰ এটা অস্বাভাৱিক জিন উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰে তেওঁলোক বাহক (বা চিকেল চেল বৈশিষ্ট্য আছে) বুলি কোৱা হয় ।
ছিকেল চেলৰ বৈশিষ্ট :
- কাঁচি আকৃতিৰ ৰক্তকণিকা
- অস্বাভাৱিক হিম’গ্লবিন উৎপাদন
- অক্সিজেনৰ যোগান হ্ৰাস
- ৰক্তবাহী নলী বন্ধ হোৱা
- ক্ৰ'নিক এনিমিয়া হয়
- সংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি
- অংগৰ ক্ষতি হোৱাৰ আংকা থাকে
ৰক্তহীনতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক :
কিছুমান অঞ্চলত ছিকল চেল এনিমিয়াত বেছিকৈ আক্ৰান্ত হোৱা দেখা যায় । এই ৰোগে গা কৰি উঠাৰ লগে লগে ছিকল চেলবোৰ সহজে ভাঙি ধ্বংস হয় । ৰক্তকণিকাবোৰ সাধাৰণতে প্ৰায় ১২০ দিন জীয়াই থাকে আৰু তাৰ পিছত ইয়াক সলনি কৰিব লাগে; কিন্তু সাধাৰণতে ১০ৰ পৰা ২০ দিনত ছিকল চেল ধ্বংস হোৱাৰ ফলত ৰক্তকণিকাৰ অভাৱ হয় । ইয়াক ৰক্তহীনতা বুলি কোৱা হয় । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ৰক্তকণিকা নাথাকিলে শৰীৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন লাভ কৰিব নোৱাৰে । এনে হোৱাৰ লগে লগে ভাগৰুৱা হয় । মাজে মাজে অত্যন্ত বিষ হয় । কাঁচি আকৃতিৰ ৰক্তকণিকাবোৰে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ৰক্তবাহী নলীৰ মাজেৰে বুকু, পেট আৰু গাঁঠিলৈ তেজৰ সোঁতত ব্য়াঘাত জন্মোৱা বাবে বিষ আৰম্ভ হয় ।
বিশ্বত ৮ নিযুত লোক আক্ৰান্ত :
বিশ্ব স্বাস্থ্য় সংস্থাৰ তথ্য় অনুসৰি বিশ্বত প্ৰায় ৮ নিযুত লোক ছিকল চেল ৰোগত আক্ৰান্ত । প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৫ লাখতকৈ অধিক শিশু এই অৱস্থাৰ সৈতে জন্ম হয় । উপ-ছাহাৰা আফ্ৰিকাত আছে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত শিশু । তথ্য় অনুসৰি বিশ্বৰ প্ৰায় ৮০% ৰোগী আছে উপ- ছাহাৰাত । জন্ম হোৱা সকলো এছচিডি শিশুৰ প্ৰায় তিনি চতুৰ্থাংশ (৭৫-৮০%) উপ-ছাহাৰা আফ্ৰিকাতেই জন্ম হয় । এইবোৰৰ ভিতৰত আকৌ নাইজেৰিয়া আৰু কংগো গণতান্ত্ৰিক ৰিপাব্লিক আটাইতকৈ বেছি আক্ৰান্ত দেশ । ইয়াৰ পিছতে আছে ভাৰত আৰু মধ্যপ্ৰাচ্য ।
আমেৰিকাত এক লাখতকৈ অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত । ১৩ টি কৃষ্ণাংগ শিশুৰ ভিতৰত প্ৰায় এটি শিশুৰ জন্ম হয় ছিকল চেল ট্ৰেইট । অৰ্থাৎ এই শিশুসকলে পিতৃ-মাতৃৰ পৰা ছিকল চেল জিন উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰে । উল্লেখ্য যে ৫ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বিশ্বজুৰি ১২ নং স্থানত আছে ।
ভাৰতত ছিকেল চেল ৰোগ:
ভাৰতৰ জনস্বাস্থ্যৰ এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে পৰিগণিত ছিকল চেল ৰোগ দেশৰ ভিতৰতে বংশগতভাৱে পোৱা তেজৰ বিসংগতিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি কোৱা হয় । বিশেষকৈ মধ্য, পশ্চিম আৰু দক্ষিণ ভাৰতত বাস কৰা জনজাতীয় লোক আৰু কিছুমান সামাজিকভাৱে দুৰ্বল সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই ৰোগ প্ৰচলিত । ভাৰতত বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ছত্তীশগড়, গুজৰাট, ওড়িশা, ৰাজস্থান, ঝাৰখণ্ড, তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদি ৰাজ্যৰ জনজাতীয় গোটৰ মাজত এই ৰোগ বেছিকৈ দেখা যায় ।
ভাৰতত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ পদক্ষেপ :
ছিকল চেল ৰোগক জনস্বাস্থ্যৰ এক উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে স্বীকৃতি দি ভাৰত চৰকাৰে এই ৰোগৰ সজাগতা, আগতীয়া নিদান, চিকিৎসা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই অনুসৰি ২০২৩ চনত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ছিকল চেল এনিমিয়া নিৰ্মূলকৰণ অভিযান । ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ১০০ বছৰৰ লগত সংগতি ৰাখি ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত দেশৰ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিচাপে ছিকল চেল ৰোগ নিৰ্মূল কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে এই এভিযান । এই অনুসৰি গণ পৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ০–৪০ বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত বৃহৎ পৰিসৰৰ পৰীক্ষা অভিযান চলোৱা হৈছে । বিশেষকৈ জনজাতীয় প্ৰধান জিলাসমূহত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বাহক আৰু আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ এই অভিযান আৰম্ভ হৈছে ।
অসমত এই ছবিখন কেনে ?
অসমতো এই ৰোগত আক্ৰান্ত লোক আছে । বিশেষকৈ চাহবাগিচা অঞ্চলত এনে ৰোগী দেখিবলৈ পোৱা যায় । যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ আদিত এনে ৰোগী আছে যদিও বহুতেই বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নোখোজে । এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলাৰ জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য় স্বাস্থ্য় বিষয়া ডাঃ ভক্তিময় ভট্টাচাৰ্যই কয়," যোৱা ২০২৩ চনৰ পৰা যোৰহাট জিলাত ৩১,৭৪৭ জনৰ এই ৰোগ সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৪৭ জন আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে ।"
শোণিতপুৰ জিলাতো বৰ্তমানলৈকে ৪২,১৩৯ জনৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৩২ জন আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে । জিলাখনৰ ঢেকিয়াজুলি, ৰঙাপৰা আৰু বালিপৰা অঞ্চলত এনে ৰোগীৰ সংখ্য়া বেছি ।
জটিলতা প্ৰতিৰোধ কৰিব কেনেকৈ ?
- প্ৰচুৰ পৰিমাণে তৰল পদাৰ্থ খাব লাগে
- ইনফ্লুৱেঞ্জা বা মেনিনজাইটিছ আদিৰ প্ৰতিষেধক ল'ব লাগে
- এন্টিবায়'টিকে সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে
- বেছি উষ্ণতা পৰিহাৰ কৰিব লাগিব
- আক্ৰান্তই সুস্থ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ
- মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব
- সদায় টোপনি ভাল হ'ব লাগিব
- নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰিলেও সুফল পোৱা যায়
- ধূমপানৰ পৰা আঁতৰি থাকক
লগতে পঢ়ক:ব্ৰেইন টিউমাৰ মানেই মৃত্য়ু নহয়, জানক এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ
বায়ু প্ৰদূষণ যেতিয়া প্ৰাণঘাতী ৰোগৰ উৎস হয়
ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ চেলুলাইটিছ কিমান বিপদজনক ?