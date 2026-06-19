ETV Bharat / health

বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস : জানক ৰক্ত বিসংগতিজনিত এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ-প্ৰতিৰোধৰ উপায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য় সংস্থাৰ তথ্য় মতে, বিশ্বত প্ৰায় ৮ নিযুত লোক ছিকল চেল ৰোগত আক্ৰান্ত ।

World Sickle Cell Day 2026 : know about History and Significance, Early Detection
বিশ্ব ছিকেল চেল দিৱস : জানক এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ-প্ৰতিৰোধৰ উপায় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 3:30 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়ন কুমাৰ শৰ্মা

গুৱাহাটী : আজি 'বিশ্ব ছিকল চেল দিৱস' । প্ৰতিবছৰে ১৯ জুনত সমগ্ৰ বিশ্বতে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে । বহুতে হয়তো এই ৰোগবিধৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় । ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে ২০০৮ চনত ছিকল চেল ৰোগক জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰত্য়াহ্বান হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ এই দিৱস আৰম্ভ কৰিছিল ।

এইবিধ হৈছে তেজৰ বিসংগতিৰ ৰোগ । পিচে বহুতেই জ্ঞাৰ নহয় এই ৰোগবিধৰ বিষয়ে । অসমতো আছে এই ৰোগী । জনজাতীয় লোক আৰু কিছুমান সামাজিকভাৱে দুৰ্বল সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই ৰোগ বেছিকৈ হোৱা দেখা যায় । এই ৰোগবিধৰ সজাগতাও তেনেই সীমিত বুলি ক'ব পাৰি । এই ৰোগবিধ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত সবিশেষ ব্য়াখ্য়া কৰিলে যোৰহাট জিলাৰ জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য় স্বাস্থ্য় বিষয়া ডাঃ ভক্তিময় ভট্টাচাৰ্য আৰু জ্য়েষ্ঠ মেডিচিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ মানৱেন্দ্ৰ নায়কে

World Sickle Cell Day 2026 : know about History and Significance, Early Detection
বিশ্ব ছিকেল চেল দিৱস (ETV Bharat)

পিতৃ-মাতৃ দুয়োগৰাকী যদি এই ৰোগৰ বাহক হয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ সন্তানৰ হোৱাৰ ২৫ % বেছি আশংকা থাকে । সেয়েহে যিসকলে এই ৰোগৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি আছে সেইবিষয়ে যথাসম্ভৱ সচেতনতাৰ লগতে সহায়-সহযোগিতা আৰু বুজনি দিয়াটো গুৰুতত্বপূৰ্ণ বিষয় । কাৰণ এইবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলেহে সুফল আশা কৰিব পাৰি ।

পিতৃ-মাতৃ চেলৰ বাহক হ'লে :

যেতিয়া পিতৃ-মাতৃ দুয়োগৰাকীয়ে ছিকল চেলৰ বাহক হয়, তেতিয়া চাৰিটি শিশুটিৰ ভিতৰত এটি শিশুৰ এই ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে; কিন্তু আধুনিক ভ্ৰুণ চিকিৎসাই আমাক পছন্দৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে । প্ৰসৱৰ পূৰ্বে নিদান(মেডিচিন)ৰ জৰিয়তে গৰ্ভাৱস্থাৰ ১১-১৩ সপ্তাহৰ ভিতৰতে জানিব পাৰি শিশুটি আক্ৰান্ত হয় নে নহয় । তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃয়ে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'লে সিদ্ধান্ত লোৱা আৰু যত্নৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত সহায় কৰে ।

World Sickle Cell Day 2026 : know about History and Significance, Early Detection
বিশ্ব ছিকেল চেল দিৱস (ETV Bharat)

ছিকল চেল বুলি কিয় কয় ?

ছিকল চেল এনিমিয়া এবিধ বিশেষ ধৰণৰ হিম'গ্লবিনৰ বাবে হোৱা ৰোগ । এই অস্বাভাৱিক হিম'গ্লবিনবিধক কোৱা হয় হিম'গ্লবিন এইচবিএছ (HbS)। এই এইচবিএছ অক্সিজেনৰ অভাৱৰ বাবে সংবেদনশীল । যেতিয়া লোহিত ৰক্ত কণিকাই ইয়াৰ কলাত এৰি দিয়ে তেতিয়া সেই কোষৰ ভিতৰত অক্সিজেনৰ ঘনত্ব হ্ৰাস পোৱাত এইচবিএছ ৰক্ত কণিকাৰ ভিতৰত চিকলৰ দৰে আকাৰ লয় । এনেদৰে আকাৰ লোৱা বাবেই এই ৰোগবিধক ছিকল চেল বুলি কোৱা হয় ।

ছিকল চেল হৈছে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰা তেজৰ বিসংগতি য'ত অস্বাভাৱিক হিম'গ্লবিনে ৰক্তকণিকাবোৰ কঠিন, আঠাযুক্ত আৰু অৰ্ধচন্দ্ৰ আকৃতিৰ কৰে । এই ভুল আকৃতিৰ কোষবোৰ সৰু সৰু ৰক্তবাহী নলীত আবদ্ধ হোৱাৰ ফলত তেজৰ সোঁত বন্ধ হৈ পৰে । ফলত তীব্ৰ বিষ, অংগৰ ক্ষতি, দীৰ্ঘদিনীয়া ক্লান্তি আদিয়ে গা কৰি উঠিবলৈ ধৰে ।

কাউন্সেলিং অতিকৈ প্ৰয়োজন :

এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ যেনে ফলিক এচিড, হাইড্ৰোস্কৰীয়া আদিৰে ৰোগবিধ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ গতি হ্ৰাস কৰিব পাৰি । সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সময়মতে প্ৰতিষেধক আৰু বিষ নিবাৰক প্ৰয়োগ কৰা হয় । ৰক্তহীনতাৰ পৰা উপশম পাবলৈ ৰক্ত সংৰচন কৰা হয় । কিছুমান বিশেষ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত অস্থি মজ্জা সংৰোপণ কৰা হয় । নৱজাতকৰ পৰীক্ষা কৰিও ছিকল চেল ৰোগৰ বিষয়ে প্ৰথম অৱস্থাতে জানিব পাৰি । যিবোৰ পৰিয়ালত এই ৰোগত আক্ৰান্ত শিশু আছে তেনে ক্ষেত্ৰত জেনেটিক কাউন্সেলিং অতিকৈ প্ৰয়োজন । কাৰণ এই কাউন্সেলিং কৰি ৰোগবিধৰ জটিলতা আৰু শেহতীয়া অৱস্থা সম্পৰ্কে জানিব পাৰি ।

World Sickle Cell Day 2026 : know about History and Significance, Early Detection
ছিকেল চেলৰ লক্ষণসমূহ (ETV Bharat)

সজাগতা অভিযান গুৰুত্বপূৰ্ণ :

সজাগতা অভিযানৰ জৰিয়তে মানুহক জেনেটিক পৰীক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে অৱগত কৰিব পাৰি । প্ৰথম অৱস্থাত এই ৰোগৰ বিষয়ে নিশ্চিত হ'ব পৰিলে চিকিৎসা আৰু ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহজ হয় । এই ৰোগত আক্ৰান্ত বহুতো লোকে উপযুক্ত চিকিৎসা আৰু ঔষধৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । ছিকল চেল ৰোগত আক্ৰান্ত লোকৰ মানসিক আৰু অৰ্থনৈতিক দিশ সম্পৰ্কেও আলোচনা হোৱা উচিত । সজাগতাৰ জৰিয়তে এনে ৰোগীক সহযোগ আৰু উপযুক্ত চিকিৎসা আগবঢ়োৱাটো সম্ভৱ ।

প্ৰাক-প্ৰসূতি সময়ত পৰীক্ষা :

ফিটেল মেডিচিন বিশেষজ্ঞই গৰ্ভৱতী মহিলাই গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত অথবা গৰ্ভধাৰণৰ পূৰ্বে হিমগ্লবিনোপেথীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াই । যদিহে দম্পতি এই ৰোগৰ বাহক বুলি নিশ্চিত হয় তেতিয়া শিশুটি আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিষয়ে নিশ্চিত হ'বলৈ একে ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ দৰকাৰ । এই ৰোগৰ বাহক পিতৃ-মাতৃৰ সন্তানৰ ৰোগবিধ আছে নে নাই সেই বিষয়ে নিশ্চিত হ'বলৈ প্ৰাক-প্ৰসূতি সময়ত পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । যিবোৰ অঞ্চলত অথবা পৰিয়ালত এই ৰোগ আছে তেনেক্ষেত্ৰত বিয়াৰ পূৰ্বে এই ৰোগৰ পৰীক্ষা কৰা উচিত ।

উত্তৰাধিকাৰ জিনীয় গঠনৰ পৰিৱৰ্তন:

এইচবিবি জিনৰ গঠনৰ আভ্য়ন্তৰীণ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত হয়, যিয়ে শৰীৰক হিমগ্ল'বিন (তেজত অক্সিজেন কঢ়িয়াই নিয়া প্ৰ’টিন) তৈয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ শিশুৱে পিতৃ-মাতৃৰ পৰা এটাকৈ যেতিয়া দুটা অস্বাভাৱিক জিন উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰে তেতিয়া এই ৰোগ হয় । যিসকল ব্যক্তিয়ে মাত্ৰ এটা অস্বাভাৱিক জিন উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰে তেওঁলোক বাহক (বা চিকেল চেল বৈশিষ্ট্য আছে) বুলি কোৱা হয় ।

ছিকেল চেলৰ বৈশিষ্ট :

  • কাঁচি আকৃতিৰ ৰক্তকণিকা
  • অস্বাভাৱিক হিম’গ্লবিন উৎপাদন
  • অক্সিজেনৰ যোগান হ্ৰাস
  • ৰক্তবাহী নলী বন্ধ হোৱা
  • ক্ৰ'নিক এনিমিয়া হয়
  • সংক্ৰমণৰ আশংকা বৃদ্ধি
  • অংগৰ ক্ষতি হোৱাৰ আংকা থাকে

ৰক্তহীনতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক :

কিছুমান অঞ্চলত ছিকল চেল এনিমিয়াত বেছিকৈ আক্ৰান্ত হোৱা দেখা যায় । এই ৰোগে গা কৰি উঠাৰ লগে লগে ছিকল চেলবোৰ সহজে ভাঙি ধ্বংস হয় । ৰক্তকণিকাবোৰ সাধাৰণতে প্ৰায় ১২০ দিন জীয়াই থাকে আৰু তাৰ পিছত ইয়াক সলনি কৰিব লাগে; কিন্তু সাধাৰণতে ১০ৰ পৰা ২০ দিনত ছিকল চেল ধ্বংস হোৱাৰ ফলত ৰক্তকণিকাৰ অভাৱ হয় । ইয়াক ৰক্তহীনতা বুলি কোৱা হয় । পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ৰক্তকণিকা নাথাকিলে শৰীৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন লাভ কৰিব নোৱাৰে । এনে হোৱাৰ লগে লগে ভাগৰুৱা হয় । মাজে মাজে অত্যন্ত বিষ হয় । কাঁচি আকৃতিৰ ৰক্তকণিকাবোৰে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ৰক্তবাহী নলীৰ মাজেৰে বুকু, পেট আৰু গাঁঠিলৈ তেজৰ সোঁতত ব্য়াঘাত জন্মোৱা বাবে বিষ আৰম্ভ হয় ।

বিশ্বত ৮ নিযুত লোক আক্ৰান্ত :

বিশ্ব স্বাস্থ্য় সংস্থাৰ তথ্য় অনুসৰি বিশ্বত প্ৰায় ৮ নিযুত লোক ছিকল চেল ৰোগত আক্ৰান্ত । প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ৫ লাখতকৈ অধিক শিশু এই অৱস্থাৰ সৈতে জন্ম হয় । উপ-ছাহাৰা আফ্ৰিকাত আছে সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত শিশু । তথ্য় অনুসৰি বিশ্বৰ প্ৰায় ৮০% ৰোগী আছে উপ- ছাহাৰাত । জন্ম হোৱা সকলো এছচিডি শিশুৰ প্ৰায় তিনি চতুৰ্থাংশ (৭৫-৮০%) উপ-ছাহাৰা আফ্ৰিকাতেই জন্ম হয় । এইবোৰৰ ভিতৰত আকৌ নাইজেৰিয়া আৰু কংগো গণতান্ত্ৰিক ৰিপাব্লিক আটাইতকৈ বেছি আক্ৰান্ত দেশ । ইয়াৰ পিছতে আছে ভাৰত আৰু মধ্যপ্ৰাচ্য ।

আমেৰিকাত এক লাখতকৈ অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত । ১৩ টি কৃষ্ণাংগ শিশুৰ ভিতৰত প্ৰায় এটি শিশুৰ জন্ম হয় ছিকল চেল ট্ৰেইট । অৰ্থাৎ এই শিশুসকলে পিতৃ-মাতৃৰ পৰা ছিকল চেল জিন উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰে । উল্লেখ্য যে ৫ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ মৃত্যুৰ কাৰণ বিশ্বজুৰি ১২ নং স্থানত আছে ।

ভাৰতত ছিকেল চেল ৰোগ:

ভাৰতৰ জনস্বাস্থ্যৰ এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে পৰিগণিত ছিকল চেল ৰোগ দেশৰ ভিতৰতে বংশগতভাৱে পোৱা তেজৰ বিসংগতিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি কোৱা হয় । বিশেষকৈ মধ্য, পশ্চিম আৰু দক্ষিণ ভাৰতত বাস কৰা জনজাতীয় লোক আৰু কিছুমান সামাজিকভাৱে দুৰ্বল সম্প্ৰদায়ৰ মাজত এই ৰোগ প্ৰচলিত । ভাৰতত বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ছত্তীশগড়, গুজৰাট, ওড়িশা, ৰাজস্থান, ঝাৰখণ্ড, তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদি ৰাজ্যৰ জনজাতীয় গোটৰ মাজত এই ৰোগ বেছিকৈ দেখা যায় ।

ভাৰতত ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ পদক্ষেপ :

ছিকল চেল ৰোগক জনস্বাস্থ্যৰ এক উল্লেখযোগ্য প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে স্বীকৃতি দি ভাৰত চৰকাৰে এই ৰোগৰ সজাগতা, আগতীয়া নিদান, চিকিৎসা আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই অনুসৰি ২০২৩ চনত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ছিকল চেল এনিমিয়া নিৰ্মূলকৰণ অভিযান । ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ১০০ বছৰৰ লগত সংগতি ৰাখি ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত দেশৰ জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিচাপে ছিকল চেল ৰোগ নিৰ্মূল কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে এই এভিযান । এই অনুসৰি গণ পৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ০–৪০ বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত বৃহৎ পৰিসৰৰ পৰীক্ষা অভিযান চলোৱা হৈছে । বিশেষকৈ জনজাতীয় প্ৰধান জিলাসমূহত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বাহক আৰু আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ এই অভিযান আৰম্ভ হৈছে ।

অসমত এই ছবিখন কেনে ?

অসমতো এই ৰোগত আক্ৰান্ত লোক আছে । বিশেষকৈ চাহবাগিচা অঞ্চলত এনে ৰোগী দেখিবলৈ পোৱা যায় । যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, শোণিতপুৰ আদিত এনে ৰোগী আছে যদিও বহুতেই বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নোখোজে । এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলাৰ জনস্বাস্থ্য বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য় স্বাস্থ্য় বিষয়া ডাঃ ভক্তিময় ভট্টাচাৰ্যই কয়," যোৱা ২০২৩ চনৰ পৰা যোৰহাট জিলাত ৩১,৭৪৭ জনৰ এই ৰোগ সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৪৭ জন আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে ।"

শোণিতপুৰ জিলাতো বৰ্তমানলৈকে ৪২,১৩৯ জনৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ৩২ জন আক্ৰান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে । জিলাখনৰ ঢেকিয়াজুলি, ৰঙাপৰা আৰু বালিপৰা অঞ্চলত এনে ৰোগীৰ সংখ্য়া বেছি ।

জটিলতা প্ৰতিৰোধ কৰিব কেনেকৈ ?

  • প্ৰচুৰ পৰিমাণে তৰল পদাৰ্থ খাব লাগে
  • ইনফ্লুৱেঞ্জা বা মেনিনজাইটিছ আদিৰ প্ৰতিষেধক ল'ব লাগে
  • এন্টিবায়'টিকে সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰে
  • বেছি উষ্ণতা পৰিহাৰ কৰিব লাগিব
  • আক্ৰান্তই সুস্থ জীৱনশৈলী গ্ৰহণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ
  • মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব
  • সদায় টোপনি ভাল হ'ব লাগিব
  • নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰিলেও সুফল পোৱা যায়
  • ধূমপানৰ পৰা আঁতৰি থাকক

লগতে পঢ়ক:ব্ৰেইন টিউমাৰ মানেই মৃত্য়ু নহয়, জানক এই ৰোগৰ কাৰণ-লক্ষণ

বায়ু প্ৰদূষণ যেতিয়া প্ৰাণঘাতী ৰোগৰ উৎস হয়

ডায়েবেটিছত আক্ৰান্তৰ চেলুলাইটিছ কিমান বিপদজনক ?

বায়ু প্ৰদূষণ যেতিয়া প্ৰাণঘাতী ৰোগৰ উৎস হয়

TAGGED:

বিশ্ব ছিকেল চেল দিৱস ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
ছিকল চেল
ছিকল চেলৰ বাহক
WORLD SICKLE CELL DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.