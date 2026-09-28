জলাতংক ৰোগত বিশ্বত বছৰি ৫৯ হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়; এইকেইটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা জানি লওক

জলাতংক ৰোগত বিশ্বত বছৰি ৫৯ হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়; এইকেইটা ভ্ৰান্ত ধাৰণা জানি লওক
ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ৫,৭২৬ জন লোকৰ জলাতংক ৰোগত মৃত্যু ।
Published : September 28, 2026 at 8:37 PM IST
গুৱাহাটী : সাধাৰণতে মানুহে কেৱল কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত জলাতংক ৰোগ হয় বুলি ভাবে । মেকুৰীয়ে কামুৰিলে বা আঁচোৰ লাগিলেও যে এই ৰোগৰ ভাইৰাছে দেহত খোপনি পুতিব পাৰে সেই কথা বহুতেই ভাবি নাচায় । এনে হোৱাৰ পিচতো বহুতেই বিষয়টো অৱহেলা কৰে । ফলত চিকিৎসা জটিল হৈ পৰে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি জলাতংক ৰোগত প্ৰতি বছৰে সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰায় ৫৯ হাজাৰ লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱায় । এই ৰোগীসকলৰ ভিতৰত ৯৫ শতাংশই এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা মহাদেশৰ লোক । আনকি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ চৰম অগ্ৰগতিৰ পিচতো আজিও একাংশ লোকে ওজা, তথাকথিত গাঁৱলীয়া চিকিৎসা কৰে । ফলত ৰোগী মৃত্যুমুখত পৰে ।
ডব্লিউএই অ’ ইণ্ডিয়াই আইচিএমআৰ-নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ এপিডেমিঅ’লজিৰ অনুমানৰ উদ্ধৃতিত ভাৰতত বছৰি ৯১ লাখ লোকক পশুৱে কামোৰে । ইয়াৰ ভিতৰত তিনি চতুৰ্থাংশতকৈ অধিকক কুকুৰে কামোৰে । ইয়াৰ ফলত ভাৰতত প্ৰতি বছৰে ৫,৭২৬ জন লোকৰ জলাতংক ৰোগত মৃত্যু হয় ।
জলাতংক হৈছে জুনোটিক ৰোগ ৷ সাধাৰণতে মানুহে কেৱল কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত এই ৰোগ হয় বুলি ভাবে ;কিন্তু কেতিয়াবা আন কিছুমান জন্তুৱে কামুৰিলেও এই ৰোগ হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ সেয়ে এই ৰোগৰ সৈতে জড়িত তথ্যসমূহৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰতিবছৰে ২৮ ছেপ্টেম্বৰত 'বিশ্ব জলাতংক দিৱস' পালন কৰা হয় ।
এই দিৱসত ৰোগবিধৰ কাৰণ আৰু নিদানৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিভিন্নধৰণৰ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । বিশেষকৈ টিকাকৰণ আৰু প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে কি কি কৰিব লাগিব ৷ সঠিক সময়ত ইয়াৰ চিকিৎসা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বহুতে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গাঁৱলীয়া চিকিৎসা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷ সময়মতে চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে ভুক্তভোগীৰ মৃত্যুৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় ৷ চিকিৎসাত অৱহেলা কৰিলে হ’ব পাৰে মৃত্যু পৰ্যন্ত ৷
On World Rabies Day, let us spread awareness on timely medical intervention and vaccination to effectively prevent rabies and safeguard public health.— Ashok Singhal (@TheAshokSinghal) September 28, 2026
Together, through proper care, pet immunization, and awareness, we can eliminate rabies and build a safer, healthier community. pic.twitter.com/JUzfQupM92
এই দিৱস উপলক্ষে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে সামাজিক এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত কয়, "বিশ্ব জলাতংক দিৱসত এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সময়মতে চিকিৎসা আৰু টিকাকৰণৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰো আহক । "
এই ৰোগ সম্পৰ্কে ভ্ৰান্ত ধাৰণা
ভ্ৰান্ত ধাৰণা ১: ছালখনত মাত্ৰ এটা সৰু আঁচোৰহে পৰিছে । তেজ ওলোৱা নাই । গতিকে প্ৰতিষেধক লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ।
সাধাৰণতে প্ৰায়ভাগ লোকৰে জলাতংক ৰোগক কেৱল কুকুৰে কামোৰাৰ লগত জড়িত কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে । বিশেষকৈ যেতিয়া সংক্ৰমিত প্ৰাণীয়ে আক্ৰমণ বা ছালত আঁচোৰে তেতিয়া আঁচোৰা বা সাধাৰণ ঘৰ্ষণৰ জৰিয়তেও লালটিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ আশংকা থাকে । অৱহেলা নকৰি তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত । ঘাঁৰ আকাৰ যিয়েই নহওক কিয় সতৰ্ক হ'বই লাগিব ।
ভ্ৰান্ত ধাৰণা ২: কুকুৰটোক সুস্থ বাবে জলাতংক নহয় বুলি বহুতে ভাবে ।
কোনো জন্তুকেই বাহিৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰি সেইটো সুস্থ হয় নে নহয় সেয়া নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি । সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি জলাতংক ৰোগৰ আশংকা নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে নিৰ্ণয় কৰাটো সম্ভৱ নহয় । বিশ্বত মানুহৰ জলাতংকৰ সংক্ৰমণৰ ৯৯% পৰ্যন্ত ঘৰচীয়া কুকুৰৰ বাবেই হয় । স্বাস্থ্যসেৱাৰ পেছাদাৰীসকলে সংস্পৰ্শ, জন্তু আৰু সংস্পৰ্শৰ পিছৰ প্ৰতিৰোধৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেই বিষয়ে ভালদৰে বুজাই দিব পাৰে ।
ভ্ৰান্ত ধাৰণা ৩: ৰোগৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে নে নাই অপেক্ষা কৰিম বুলিও বহুতেই ভাবে ।
এই ৰোগৰ ইনকিউবেচন পিৰিয়ড (কামোৰাৰ পৰা ৰোগৰ ভাইৰাছ সক্ৰিয় হোৱালৈ) থাকে । অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ পিছত কিছু সময়ৰ ভিতৰত কোনো লক্ষণে দেখা নিদিবও পাৰে । ক্লিনিকেল লক্ষণ দেখা দিয়াৰ সময়লৈকে এই ৰোগে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰে । সেই কথা বহুতেই ভাবি নাচায় ।
ভ্ৰান্ত ধাৰণা ৪: আগতে প্ৰতিষেধক লোৱা বাবে কামোৰৰ পিছত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ভবা লোকোৰ সংখ্যাও অধিক ।
আক্ৰান্ত প্ৰাণীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা যিকোনো ব্যক্তিয়ে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰা উচিত । প্ৰতিষেধক লোৱাৰ পিচতো যদি কামোৰে তেন্তে চিকিৎসা কৰিবই । এইক্ষেত্ৰত অৱহেলা কৰিব নালাগে । প্ৰতিষেধক লোৱা মানেই যে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে তেনে কোনো কথা নাই ।
ভ্ৰান্ত ধাৰণা ৫: প্ৰথমে ঘাঁত কিবা এটা লগায় পিছত হাস্পতাললৈ যোৱাৰ মানসিকতাই আজিও গা কৰি আছে । মনত ৰাখিব পৰম্পৰাগত প্ৰতিকাৰ, ঘৰুৱা চিকিৎসা আৰু ঘাঁক আওকাণ কৰিলে পিচত ভয়াবহ হোৱাৰ আশংকা থাকে ।
ধেমাজিত এই দিৱস পালন
দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ঘৰে ঘৰে উন্নত জাতৰ কুকুৰ-মেকুৰী পোহা লোকৰ সংখ্যা ৷ বিপৰীতে পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ পৰা হ’ব পৰা ভয়াবহ বেমাৰৰ বিষয়ে বহুতই জ্ঞাত নহয় ৷ ধেমাজি জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত ধেমাজি ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ত বিশ্ব জলাতংক দিৱস পালন কৰা হয় ৷ পশু চিকিৎসক ডাঃ মানসপ্ৰতিম শইকীয়াই আঁত ধৰা সজাগতা সভাত জিলা স্বাস্থ্য মহকুমা বিষয়া ডাঃ যোগেন দাসে উপস্থিত থাকি পোহনীয়া কুকুৰ মেকুৰীৰ পৰা কেনেদৰে সজাগ হ’ব লাগে সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ।
ডাঃ যোগেন দাসে কয়, “প্ৰতিষেধক দিয়াৰ প্ৰথম কাম হ’ল ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰা । কেতিয়াবা আমি এই বেমাৰটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিও ৷ ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ’ল কামোৰাৰ লগে লগে কোনো লক্ষণে দেখা নিদিয়ে ৷ গতিকে আমি অলপ অৱহেলা কৰো ৷"
১৫ মিনিটৰ নিয়ম
- জন্তুৰ কামোৰ বা আঁচোৰ মাৰিলে → চাবোন আৰু পানীৰে ১৫ মিনিট ধুব লাগে → তৎক্ষণাত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব
- কামোৰা বা আঁচোৰা জন্তুটোৰ বেমাৰ হোৱালৈ কেতিয়াও অপেক্ষা কৰিব নালাগে
- লক্ষণে দেখা দিয়ালৈ কেতিয়াও অপেক্ষা কৰি থাকিব নালাগে
- সামান্য ঘাঁ হ'লেও অৱহেলা কৰিব নালাগে
- ঘৰুৱা ঔষধৰ ওপৰত কেতিয়াও নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে
(অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:কম খাদ্য খালেই শৰীৰৰ ওজন হ্ৰাস পায় নে ?
বিশ্ব হাওঁফাওঁ দিৱস : প্ৰদূষণৰ ক্ষতিৰ পৰা শৰীৰক কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব
বিশ্ব ফাৰ্মাচিষ্ট দিৱস : স্বাস্থ্যসেৱা, সুৰক্ষিত ঔষধৰ ব্যৱহাৰত ৰসায়নবিদৰ ভূমিকা