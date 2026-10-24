বিশ্ব পলিঅ’ দিৱস ২০২৬ : শিশুসকলৰ টিকাকৰণত কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত

বিশ্ব পলিঅ’ দিৱস ২০২৬ : শিশুসকলৰ টিকাকৰণত কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত
পলিঅ’ দৃষ্টিত নাথাকিলেও বিপদৰ বাহিৰত নহয় ।
Published : October 24, 2026 at 11:20 AM IST
প্ৰতি বছৰে ২৪ অক্টোবৰত পলিঅ’ প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ কৰা বিজ্ঞানী জোনাছ ছালকৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্ব পলিঅ’ দিৱস পালন কৰা হয় । ১৯৫৫ চনত জোনাছ আৰু তেওঁৰ দলটোৱে পলিঅ’ প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত বহু শিশু পলিঅ’মাইলাইটিছ ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ভাৰত চৰকাৰৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত ২০১৪ চনৰ ২৭ মাৰ্চত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই ভাৰতক পলিঅ’মুক্ত ঘোষণা কৰিছিল । এয়া ভাৰতৰ বাবে সুখবৰ । সেই বাবে আজি ভাৰতত এজন অভিভাৱকে সন্তানক পলিঅ’ৰ বিষয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কথা কল্পনা কৰকচোন । আপুনি হয়তো এনে উদাহৰণৰ বাবে হাবাথুৰি খাবলগীয়া হ'ব । এতিয়া বেছিভাগ শিশুৱে কেতিয়াও পলিঅ’ সম্পৰ্কীয় পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত কোনো লোকক দেখা নাই। ভাৰত পলিঅ’মুক্ত হোৱা বাবে আজিৰ শিশুসকলে পক্ষাঘাতগ্ৰস্ত লোকক দেখিবলৈ নাপায় ।
Polio vaccination opens the door to so much more - the people and networks that deliver polio vaccines also strengthen health systems. Thank you @Rotary for showing what the "Plus" in PolioPlus means! #EndPolio— WHO Polio (@WHO_Polio) October 22, 2026
কোনো ৰোগ অদৃশ্য হৈ পৰিলে মানুহে ইয়াৰ আৰু অস্তিত্ব নাইকিয়া হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । অৱশ্যে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে এই ৰোগৰ বিপদৰ পৰা একেবাৰে সুৰক্ষিত । এই কাৰণেই পলিঅ’ৰ প্ৰতিষেধক অব্যাহত ৰাখিব লাগিব ।
🏃♀️🏃🏃♀️🏃100,000 people ⏲️140 million minutes of movement 🗓️30 days. Every minute you logged supports the effort to protect every last child from polio. Thank you to everyone who took part in the #TeamEndPolio Challenge on Strava. You’re part of a global movement to #EndPolio! https://t.co/eSpyMPJ0nP— UNICEF Polio (@UNICEFpolio) October 22, 2026
বছৰ বছৰ ধৰি চলি থকা তীব্ৰ প্ৰতিষেধক অভিযানৰ পিছত ২০১৪ চনত ভাৰতক পলিঅ’মুক্ত বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল । দেশত ২০১১ চনৰ ১৩ জানুৱাৰীত বন্য পলিঅ’ ভাইৰাছৰ শেষৰটো ৰিপ’ৰ্ট কৰা ৰোগী ধৰা পৰিছিল । এই মাইলৰ খুঁটিবোৰে জনস্বাস্থ্যৰ এক বৃহৎ সফলতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে যদিও আমি বিপদৰ কথা পাহৰিব নালাগিব ।
আজি আমি বিশ্ব পলিঅ’ দিৱস উদযাপন কৰাৰ সময়ত অভিভাৱকসকললৈ শিশু বিশেষজ্ঞসকলে এটা বাৰ্তা দিছে । শিশুসকলক পলিঅ’ৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ আটাইতকৈ উত্তম উপায় হ’ল চৰকাৰী অভিযানৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা যিকোনো যোগ্য মাত্ৰাকে ধৰি তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিয়া টিকাকৰণ নিশ্চিত কৰা ৷ সকলোকে এই বাৰ্তা বিলোৱা হৈছে ।
On #WorldPolioDay, let us strengthen our resolve to build a polio-free world. Every child deserves protection through timely vaccination and access to healthcare. Together, we can safeguard future generations. https://t.co/iJM7NZr1iT— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 24, 2026
ভাৰতত পলিঅ’ বিৰল হ’ব পাৰে কিন্তু বিশ্বজুৰি নাইকিয়া হোৱা নাই
পলিঅ’ বা পলিঅ’মাইলাইটিছ হৈছে পলিঅ’ ভাইৰাছৰ দ্বাৰা হোৱা এক অত্যন্ত সংক্ৰামক ৰোগ । ই প্ৰধানকৈ পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশুক আক্ৰান্ত কৰে । অৱেশ্যে সঠিকভাৱে প্ৰতিষেধক নোলোৱা যিকোনো ব্যক্তিকে এই ৰোগৰ ভাইৰাছে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে । এই ভাইৰাছ প্ৰধানকৈ মল আৰু মুখেৰে বিয়পে । যেতিয়া দূষিত হাত, খাদ্য বা পানীয়ে ভাইৰাছটো মুখলৈ কঢ়িয়াই লৈ যায় তেতিয়া ইয়াৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । বহু আক্ৰান্ত লোকৰ কোনো লক্ষণ দেখা নাযায় বা কেৱল সামান্য ৰোগহে দেখা দিয়ে । তথাপি ইহঁতে সংক্ৰমণত অৰিহণা যোগাব পাৰে ।
সংক্ৰমণৰ সামান্য অংশত ভাইৰাছে স্নায়ুতন্ত্ৰক আক্ৰমণ কৰি তীব্ৰ ফ্লেচিড পক্ষাঘাতৰ সৃষ্টি কৰে । এই পক্ষাঘাত কেতিয়াও নিৰাময় নহয়, উপশমহে হয় । ই ভৰি বা গুৰুতৰ ক্ষেত্ৰত উশাহ-নিশাহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পেশীবোৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে । পক্ষাঘাতজনিত পলিঅ’ হোৱা লোকৰ ভিতৰত যেতিয়া তেওঁলোকৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ পেশীবোৰ স্থবিৰ হৈ পৰে তেতিয়া প্ৰায় ৫-১০% লোকৰ মৃত্যু হয় ।
মুম্বাইৰ নাৰায়ণা হেল্থ এছ আৰ চি চি শিশু চিকিৎসালয়ৰ কনছালটেণ্ট পেডিয়েট্ৰিক অৰ্থপেডিক ছাৰ্জন ডাঃ অভি শ্বাহে কয় ,"ভাৰতে স্থায়ী টিকাকৰণ, ৰোগ নিৰীক্ষণ আৰু স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মী আৰু সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে পলিঅ’মুক্ত মৰ্যাদা লাভ কৰিলে । অৱশ্যে সকলোৱে মনত ৰখা উচিত যে ভাইৰাছে ৰাষ্ট্ৰীয় সীমাক সন্মান নকৰে । আন্তৰ্জাতিক ভ্ৰমণ আৰু জনসংখ্যাৰ সঘন স্থানান্তৰণ বা যাতায়াতে এনে কিছুমান অঞ্চললৈ পলিঅ’ ভাইৰাছ প্ৰৱেশ কৰাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যিবোৰ অঞ্চলত ইতিমধ্যে পলিঅ’ সংক্ৰমণ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈছে। যদি এনেধৰণৰ প্ৰৱেশো ঘটে, তেতিয়াহ'লে অধিক টিকাকৰণৰ হাৰে সমাজ তথা জনসাধাৰণক সুৰক্ষিত কৰাত সহায় কৰিব ।”
পক্ষাঘাতৰ পৰা কোনো নিৰ্ভৰযোগ্য সুৰক্ষা নাই
কোনো ৰোগৰ চিকিৎসা আৰু প্ৰতিৰোধৰ মাজত গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য আছে । পলিঅ’ বিশেষভাৱে কঠিন ৰোগ । কাৰণ ইয়াৰ কোনো নিৰাময় নাই যিয়ে পক্ষাঘাতৰ বাবে দায়ী স্নায়ুৰ ক্ষতি ভাল কৰিব পাৰে ।
চিকিৎসা সেৱা আৰু পুনৰ্বাসনে জটিলতাসমূহ পৰিচালনা কৰাত সহায় আৰু ব্যক্তিৰ কাৰ্য্যকলাপত সহায় কৰিব পাৰে; কিন্তু ই ৰোগৰ ফলত হেৰোৱা স্নায়ুৰ কাৰ্য্যকলাপ নিৰ্ভৰযোগ্যভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে ।
ইএনটি আৰু টিকাকৰণ বিশেষজ্ঞ তথা মেডফাৰ্ষ্ট ই এনটি চেণ্টাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ডাঃ (মেজ) ৰাজেশ ভৰদ্বাজে কয় যে এই অতি সংক্ৰামক সংক্ৰমণৰ পৰা প্ৰতিষেধক সুৰক্ষাৰ সৰ্বোত্তম ৰূপ হৈয়েই আছে । ডাঃ ভৰদ্বাজে কয়, "ভাল খবৰটো এয়ে যে পলিঅ’ৰ প্ৰতিষেধক নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূ । এইটোৱে বিশ্বত ৰোগবিধ নাটকীয়ভাৱে হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিছে । ভাৰতত ড্ৰপ হিচাপে দিয়া মৌখিক পলিঅ’ ভেকচিন (অ’পিভি) আৰু বেজীৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা নিষ্ক্ৰিয় পলিঅ’ ভেকচিন (আইপিভি) দুয়োটা ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।"
প্ৰতিষেধকসমূহে পৰিপূৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । অ’পিভিয়ে অন্ত্ৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে, যিটো সংক্ৰমণ হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ । আনহাতে আইপিভিয়ে পক্ষাঘাতজনিত ৰোগৰ পৰা শক্তিশালী সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে । অভিভাৱকৰ বাবে ব্যৱহাৰিক শিক্ষাটো হ’ল: ৰোগবিধ এতিয়া সাধাৰণ নহয় বাবে প্ৰতিষেধক অপ্ৰয়োজনীয় বুলি সিদ্ধান্ত লোৱাতকৈ শৈশৱৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ পৰামৰ্শ দিয়া সময়সূচী অনুসৰণ কৰা উচিত ।
অতিৰিক্ত পলিঅ’ৰ টোপাল কিয় লাগে ?
যিসকলে ভাবিছে, যেতিয়া শিশুটিক প্ৰয়োজনীয় পলিঅ’ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে, তেতিয়া পিতৃ-মাতৃয়ে পালছ পলিঅ’ অভিযানত আন এটা মাত্ৰাৰ বাবে কিয় সন্মতি দিব লাগে । তেওঁলোকৰ এটা ব্যক্তিগত শিশুক সুৰক্ষা দিয়া বনাম এটা গোটেই সম্প্ৰদায়ত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বজাই ৰখাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সম্পৰ্কে বুজাই দিব লাগে ।
এনচিআৰ নৱজাতক, মাতৃত্ব চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা সঞ্চালক ডাঃ সঞ্জয় ৱাজিৰে কয় , "প্ৰতিটো শিশুৰ বাবে নিয়মীয়া প্ৰতিষেধক গুৰুত্বপূৰ্ণ । পৰিপূৰক অভিযান হৈছে জনসংখ্যাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ এক উপায় । যিসকল শিশুৱে নিয়মিত মাত্ৰা নলয়, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ এক উপায় । বাৰে বাৰে প্ৰচাৰৰ মাত্ৰা পলিঅ' ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণত বাধা দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা জনস্বাস্থ্য কৌশলৰ অংশ ।" তেওঁ লগতে কয় যে অভিভাৱকসকলে চৰকাৰী টিকাকৰণ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা উচিত ।
টিকাকৰণৰ হাৰ হ্ৰাস পালে কি হয় ?
টিকাকৰণে ব্যক্তিজনক উপকৃত কৰে; কিন্তু ইয়াৰ সুবিধা প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিজনৰ বাহিৰলৈও বিস্তৃত। যদি বহু শিশুক প্ৰতিষেধক দিয়া হয়, তেন্তে পলিঅ’ ভাইৰাছৰ সমগ্ৰ সমাজত বিয়পি পৰাৰ সুযোগ কম হয়। টিকাকৰণৰ পৰিসৰ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে ব্যৱধানৰ সৃষ্টি হয় ।
সন্তানক সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ পিতৃ-মাতৃয়ে কি কৰিব
অভিভাৱকসকলে সংক্ৰামক-ৰোগ বিশেষজ্ঞ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । কেইটামান ব্যৱহাৰিক পদক্ষেপে সহায় কৰিব পাৰে:
- নিয়মীয়া প্ৰতিষেধকৰ সময়সূচী অনুসৰণ কৰিব লাগে । শিশুটিক উপযুক্ত বয়সত পৰামৰ্শ দিয়া পলিঅ’ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাটো নিশ্চিত কৰা উচিত
- পালছ পলিঅ’ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে
- টিকাকৰণৰ ৰেকৰ্ড ৰখা উচিত । লিখিত বা ইলেক্ট্ৰনিক ৰেকৰ্ডে শিশু চিকিৎসকক নিদিয়া মাত্ৰা চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব
- পলমকৈ টিকাকৰণৰ বাবে অনুৰোধ কৰিব পাৰে । যদি আপোনাৰ শিশুৱে পালি লোৱা নাই তেন্তে স্বাস্থ্যসেৱা পেছাদাৰীৰ সৈতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব লাগে
- বিশ্বাসযোগ্য চিকিৎসা পৰামৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে । উৰাবাতৰি বা সামাজিক মাধ্যমত পৰীক্ষণ নোহোৱা পোষ্টৰ ভিত্তিত টিকাকৰণৰ সিদ্ধান্ত ল’ব নালাগে
অস্বীকাৰ: উল্লেখিত সকলোবোৰ কেৱল সাধাৰণ তথ্যৰ বাবেহে । এই তথ্য বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, অধ্যয়ন আৰু চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হৈছে। দেহত সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো উত্তম।)
লগতে পঢ়ক:ভাৰত বায়’টেক-ইউনিচেফৰ বুজাবুজি চুক্তি : মেলেৰিয়া প্ৰতিষেধকৰ দাম ৪০% হ্ৰাস
শক্তিশালী হ'লেও হাড়বোৰ হঠাতে কিয় দুৰ্বল হৈ পৰে ?
ভালদৰে শোৱাৰ পিচতো ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিছে নেকি ? কাৰণ হ'ব পাৰে স্লিপ এপনিয়া
ইষ্ট্ৰোজেন বৃদ্ধি : ৰজোনিবৃত্তিৰ ফলত স্তন কৰ্কটৰ আশংকা কেনেকৈ বৃদ্ধি পায়