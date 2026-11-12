বিশ্ব নিউমোনিয়া দিৱস ২০২৬ : নিউমোনিয়া হোৱাৰ আশংকা কাৰ বেছি, ইয়াৰ লক্ষণ আৰু কাৰণ জানি লওক
নিউমোনিয়াত প্ৰতি বছৰে বিশ্বজুৰি লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ সাধাৰণতে প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ এই ৰোগ হয় ৷
Published : November 12, 2026 at 1:16 PM IST
নিউমোনিয়াত প্ৰতি বছৰে বিশ্বজুৰি লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ নিউমোনিয়া হৈছে হাওঁফাওঁৰ এক গুৰুতৰ সংক্ৰমণ । বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ বা ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা ইয়াৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ এন আই এইচৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, নিউমোনিয়াৰ ফলত হাওঁফাওঁত প্ৰদাহৰ সৃষ্টি হয় আৰু ৰঙা পৰে, যাৰ ফলত উশাহ-নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হয় । সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ই মৃত্যুৰ এক সাধাৰণ কাৰণ ।
নিউমোনিয়াত প্ৰতি বছৰে বিশ্বজুৰি লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ সাধাৰণতে প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ এই ৰোগ হয় ৷ সময়মতে চিকিৎসা আৰু প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি এই মৃত্যুৰ হাৰ ৰোধ কৰিব পৰা যায় ৷
On World Pneumonia Day, let’s emphasise the importance of pneumonia prevention, timely medical attention, and appropriate care during recovery. Let us work towards better respiratory health through awareness and informed healthcare choices. #WorldPneumoniaDay #PneumoniaPrevention #HealthyLungs #MinistryOfAyush @PMOIndia | @narendramodi | @mpprataprao | @secymoayush| @PIBIndia | @PIBAYUSH | @DDNewslive | @sansad_tv | @AIRNewsHindi I @mygovindia |— Ministry of Ayush (@moayush) November 12, 2026
নিউমোনিয়া, জনস্বাস্থ্যৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ আৰু চিকিৎসাৰ উপায়ৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ১২ নৱেম্বৰত বিশ্ব নিউমোনিয়া দিৱস পালন কৰা হয় ৷ ২০০৯ চনত গ্ল’বেল ক’লিচন এগেইনষ্ট চাইল্ড নিউমোনিয়া নামৰ সংস্থাটোৰ উদ্যোগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই দিৱস আৰম্ভ কৰা হৈছিল ।
বিশ্ব নিউমোনিয়া দিৱসে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ লগতে ব্যক্তিগত আৰু সম্প্ৰদায় উভয় পৰ্যায়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ৷ এই দিৱসে নিউমোনিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ কেইবাটাও মূল দিশৰ প্ৰতি মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰে, য'ত আছে...
- সজাগতা সৃষ্টি: নিউমোনিয়া, ইয়াৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু সম্ভাৱ্য জটিলতাৰ বিষয়ে মানুহক জ্ঞান দিয়া ৷
- প্ৰতিৰোধক প্ৰসাৰিত কৰা: শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিবলৈ টিকাকৰণ, উন্নত পুষ্টি, পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা আৰু অন্যান্য ব্যৱস্থাক উৎসাহিত কৰা ৷
- আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাত সহায় কৰা: মানুহক ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহ চিনি পাবলৈ আৰু পলম নকৰাকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল’বলৈ উৎসাহিত কৰা ৷
- স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা উন্নত কৰা: আৰ্তজনক অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধ, মেডিকেল অক্সিজেন আৰু সঠিক চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰা ৷
বিশ্ব নিউমোনিয়া দিৱস ২০২৬ৰ বিষয়বস্তু
বিশ্ব নিউমোনিয়া দিৱস ২০২৬ ৰ বিষয়বস্তু হৈছে ‘নিউমোনিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ এক নতুন যুগ’ ৷ এভাৰি ব্ৰেথ কাউণ্টছ ক’লিচন (Every Breath Counts Coalition) ৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত এই বিষয়বস্তুৱে নিউমোনিয়া প্ৰতিৰোধ, ধৰা পেলোৱা আৰু চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অগ্ৰগতিক স্বীকৃতি দিয়ে ৷ ইয়াৰ উপৰিও এই সংস্কাৰ আৰু সম্পদসমূহ যিমান পাৰি সিমান লোকৰ বাবে উপলব্ধ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ৷
শেহতীয়া বছৰবোৰত ভেকচিন, নিদান পদ্ধতি আৰু চিকিৎসাৰ বিকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ ফলত গুৰুতৰ নিউমোনিয়া প্ৰতিৰোধ আৰু সংক্ৰমণ ফলপ্ৰসূভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
কিন্তু কেৱল এই সম্পদসমূহ থাকিলেই সকলোৱে যে ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব পাৰে তাৰ নিশ্চয়তা নহয় ৷ টিকাকৰণৰ কভাৰেজৰ অভাৱ, নিদানমূলক সুবিধাৰ সীমিত উপলব্ধতা, আৰু অত্যাৱশ্যকীয় চিকিৎসাৰ ন্যায্য সুবিধাৰ অভাৱে নিউমোনিয়াৰ ফলাফলত প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷
Pneumonia is preventable, treatable and controllable. This World Pneumonia Day, embrace A New Era of Pneumonia Control with three simple habits: 💉 Vaccinate 🥗 Nourish 🧼 Hygiene Let’s commit to mindful living, stronger immunity and better respiratory wellness today and every day. #PMBJP #healthcare #JanAushadhi #WorldPneumoniaDay2026 #PneumoniaAwareness— Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (@pmbjppmbi) November 12, 2026
নিউমোনিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ এক নতুন যুগ
- উন্নত ভেকচিন: নিউমোক’ক’কেল ৰোগ, ইনফ্লুৱেঞ্জা, হিম’ফিলাছ ইনফ্লুৱেঞ্জা টাইপ বি (Hib), মিজিলছ আৰু অন্যান্য সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিষেধকে পিছলৈ নিউমোনিয়া হ’ব পৰা ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷
- উন্নত নিদান সঁজুলি: পালছ অক্সিমিটাৰৰ দৰে যন্ত্ৰই স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মীসকলক তেজৰ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা নিৰীক্ষণ কৰাত সহায় কৰে আৰু এনে লোকক চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে যিসকলক অতিৰিক্ত শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ৷
- ফলপ্ৰসূ চিকিৎসা: বেক্টেৰিয়াজনিত নিউমোনিয়াৰ বাবে সঠিক এণ্টিবায়টিক, সহায়ক যত্ন আৰু মেডিকেল অক্সিজেনৰ সুবিধাই সংক্ৰমণ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত জটিলতাসমূহ পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ৷
- স্বাস্থ্যসেৱা সেৱাৰ অধিক প্ৰৱেশ: প্ৰতিৰোধমূলক সেৱা, নিদানমূলক সঁজুলি আৰু অত্যাৱশ্যকীয় চিকিৎসাই সকলো লোকৰ মাজত উপনীত হোৱাটো নিশ্চিত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিশেষকৈ স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাসমূহৰ সীমিত প্ৰৱেশ থকাসকলৰ মাজত ৷
নিউমোনিয়াৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ আৰু লক্ষ্য কৰিবলগীয়া লক্ষণসমূহ
CDC. GOV ৰ মতে, কোনো সংক্ৰমণৰ ফলত হাওঁফাওঁত বিশেষকৈ এলভিঅ’লি নামৰ সৰু সৰু বায়ুৰ মোনাবোৰত প্ৰদাহ হ’লে তাক নিউমোনিয়া বুলি কোৱা হয় ৷ এই মোনাবোৰ তৰল পদাৰ্থ বা পূজেৰে ভৰি পৰিব পাৰে, যাৰ ফলত হাওঁফাওঁৰ বাবে তেজলৈ অক্সিজেন প্ৰেৰণ কৰাত অসুবিধা হয় ৷ এই লক্ষণ বিভিন্ন হ'ব পাৰে, যি মৃদু বা গুৰুতৰ হ'ব পাৰে...
- স্থায়ী কাহ: এনে কাহ যিয়ে শ্লেষ্মা উৎপন্ন কৰিব পাৰে, যিটো কেতিয়াবা হালধীয়া, সেউজীয়া বা তেজৰ ৰং হ’ব পাৰে ৷ শুকান কাহো হ’ব পাৰে ৷
- জ্বৰ আৰু ঠাণ্ডা লগা: শৰীৰৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি, প্ৰায়ে ঘাম, কঁপনি, অসুস্থ অনুভৱ আদি লক্ষণ দেখা দিয়ে ৷
- উশাহ-নিশাহৰ কষ্ট: দৈনন্দিন কাম-কাজৰ সময়তো উশাহ লোৱাত অসুবিধা বা উশাহ-নিশাহৰ কষ্ট অনুভৱ কৰা ৷ উশাহ-নিশাহ স্বাভাৱিকতকৈ দ্ৰুত হ’ব পাৰে ৷
- বুকুৰ বিষ: বুকুত তীব্ৰ বিষ অনুভৱ কৰা, যিটো গভীৰ উশাহ বা কাহ মাৰিলে বেছি হয় ৷
- ক্লান্তি আৰু দুৰ্বলতা: অত্যন্ত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰা, শক্তিৰ অভাৱ, আৰু দৈনন্দিন কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হোৱা ৷
- ভোক কমি যোৱা: কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভোক নলগা, বমি বা বমিৰ দৰে লক্ষণ দেখা দিব পাৰে ৷
- বিভ্ৰান্তি: বয়সস্থ লোকে বিভ্ৰান্তি, দিশ বুজিবলৈ অসুবিধা বা সজাগতাৰ পৰিৱৰ্তন আদি লক্ষণ অনুভৱ কৰিব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ তীব্ৰ জ্বৰ নুঠাকৈও এনে হ’ব পাৰে ৷
সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ নিউমোনিয়াৰ লক্ষণ
নিউমোনিয়া কেঁচুৱা আৰু সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণে দেখা দিব পাৰে ৷ অভিভাৱক আৰু যত্ন লোৱাসকলে এই কথাবোৰ মন কৰিব লাগে :
- দ্ৰুতগতিত উশাহ লোৱা অথবা উশাহ লোৱাত অসুবিধা হোৱা
- উশাহ লওঁতে বুকুৰ তলৰ অংশ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা
- উশাহ লওঁতে শব্দ হ’লে
- খোৱা-বোৱাত অসুবিধা
- অস্বাভাৱিক টোপনি অহা, কাৰ্যকলাপ কমি যোৱা বা খিংখিঙীয়া হোৱা
- জ্বৰ বা শৰীৰৰ উষ্ণতা অতি কম
নিউমোনিয়াৰ আশংকা বেছি থকাসকল
নিউমোনিয়া যিকোনো ব্যক্তিৰে হ’ব পাৰে কিন্তু কিছুমান বয়সৰ লোক আৰু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থকা লোকৰ সংক্ৰমণ বা গুৰুতৰ জটিলতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি ৷ সেইসকল হৈছে :
- সৰু ল’ৰা-ছোৱালী: পাঁচ বছৰৰ তলৰ শিশু বিশেষকৈ কেঁচুৱাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বিকশিত হৈ থাকে, যাৰ ফলত শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণৰ আশংকা অধিক থাকে ৷ সময়ৰ পূৰ্বে জন্ম, পুষ্টিহীনতা, আৰু অসম্পূৰ্ণ টিকাকৰণে নিউমোনিয়াৰ সম্ভাৱনা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
- বয়োজ্যেষ্ঠ ব্য়ক্তি: ৬৫ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ’ব পাৰে ৷ কাৰণ বয়সৰ লগে লগে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পায় ৷ বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যজনিত অৱস্থা আৰু শ্বাস-প্ৰশ্বাসৰ ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱাটোৱেও জটিলতাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ৷
- জীৰ্ণ ৰোগত আক্ৰান্ত ব্যক্তি: ডায়েবেটিছ, হৃদৰোগ, ক্ৰনিক অব্ষ্ট্ৰাক্টিভ পালমোনাৰী ডিজিজ (COPD), হাঁপানী, আৰু অন্যান্য দীৰ্ঘদিনীয়া অৱস্থা থকা লোকসকলৰ নিউমোনিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক হ’ব পাৰে ৷ এই অৱস্থাই শৰীৰৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱা বা শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত জটিলতাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷
- ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম থকা ব্যক্তি: কিছুমান ৰোগ, কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা, অংগ সংৰোপণ বা প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰা ঔষধৰ বাবে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল হোৱা লোকৰ সংক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ অধিক অসুবিধা হ’ব পাৰে ৷
- ধূমপায়ী: ধঁপাতৰ ধোঁৱাই বায়ুপথৰ ক্ষতি কৰে আৰু হাওঁফাওঁৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাত বাধা দিয়ে, যাৰ ফলত ক্ষতিকাৰক অণুজীৱৰ সংক্ৰমণ বিয়পাবলৈ সহজ হয় ৷