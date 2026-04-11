বিশ্বত এক লাখৰ ভিতৰত ১৫০ জন পাৰ্কিনছন ৰোগত আক্ৰান্ত

সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য়ে প্ৰতি বছৰে ১১ এপ্ৰিলত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস' ।

World Parkinsons Day 2026
প্ৰতি বছৰে ১১ এপ্ৰিলত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 1:33 PM IST

নতুন দিল্লী : পাৰ্কিনছন ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্য়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । এয়া কেবল ভাৰততেই নহয়, বিশ্বৰ প্ৰায়ভাগ দেশতেই এনে ৰোগী বৃদ্ধি পাইছে । বিশ্বত প্ৰতি এক লাখ লোকৰ ভিতৰত ১৫০ জন এই ৰোগত আক্ৰান্ত । এই ৰোগবিধৰ বিষয়ে বিশ্ববাসীৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য়ে প্ৰতি বছৰে ১১ এপ্ৰিলত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস' ।

এই দিৱসৰ সৈতে এগৰাকী প্ৰখ্য়াত চিকিৎসকৰ নাম জড়িত হৈ আছে । লণ্ডনৰ চিকিৎসক জেমছ পাৰ্কিনছনৰ জন্মদিনৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হৈছে এই দিনটো । উল্লেখ্য় যে ১৮১৭ চনত লিখা "এন এছেই অন দ্য শ্বেকিং পালচি" নামৰ প্ৰবন্ধটোত এই স্নায়ুজনিত ৰোগৰ বিষয়ে পদ্ধতিগতভাৱে বৰ্ণনা কৰিছিল জেমছ পাৰ্কিনছনে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে এই ৰোগবিধৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে জনা হোৱা নাছিল । বিশ্বত এনে ৰোগীৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি হোৱাত ১৯৯৭ চনত ইউৰোপীয় পাৰ্কিনছন ৰোগ সংস্থা (EPDA) আৰু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)ই বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰে ।

পাৰ্কিনছন ৰোগ কি ?

এই ৰোগবিধ কি সেই বিষয়ে ব্য়াখ্য়া কৰিছে দিল্লী চৰকাৰৰ জিবিপন্ত চিকিৎসালয়ৰ স্নায়ুবিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক দেৱাশীষ চৌধুৰীয়ে । অধ্যাপক চৌধুৰীয়ে কয় যে পাৰ্কিনছন হৈছে এক জটিল স্নায়ুজনিত ৰোগ । এইবিধ ৰোগে মস্তিস্কৰ ছাবষ্টেন্সিয়া নাইগ্ৰা অঞ্চলত ড’পামিন উৎপন্ন কৰা স্নায়ুৰ ক্ষতি কৰে । ড’পামিনৰ এই অভাৱে গতি, ভাৰসাম্য আৰু সমন্বয়ত প্ৰভাৱ পেলায় ।

World Parkinsons Day 2026
প্ৰতি বছৰে ১১ এপ্ৰিলত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস' (ETV Bharat Assam)

কিছুমান প্ৰাথমিক লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ৰোগৰ বিষয়ে জানিব পাৰি । কেনেধৰণৰ লক্ষণে দেখা দিয়ে ?

  • হাত-ভৰি কঁপনি
  • পেশীবোৰ জঠৰ হয়
  • গতি লেহেমীয়া হোৱা
  • বাক সমস্যা হয়
  • মুখখন অলস হৈ পৰে
  • টোপনিৰ সমস্যা
  • হতাশাই গা কৰি উঠে
  • লাহে লাহে উদ্বেগ বাঢ়ে
  • স্মৃতিশক্তি হেৰুৱা
  • ডিমেনচিয়া হ’ব পাৰে

এই ৰোগৰ কোনো স্থায়ী নিৰাময় নাই :

এই ৰোগৰ এতিয়ালৈকে কোনো স্থায়ী নিৰাময় পদ্ধতি উপলব্ধ হোৱা নাই । এই প্ৰসংগত ডাঃ দেৱাশীষ চৌধুৰীয়ে কয়, "বৰ্তমানলৈকে পাৰ্কিনছন ৰোগৰ কোনো স্থায়ী নিৰাময় সম্ভৱ হোৱা নাই । বেছিভাগেই বয়সস্থ লোকক এই ৰোগে আক্ৰান্ত কৰে । অৱশ্য়ে ঔষধৰ দ্বাৰা ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ।"

ডাঃ চৌধুৰীয়ে কয় যে ড’পামিন বৃদ্ধি কৰা ঔষধে গতি আৰু সমন্বয় উন্নত কৰাত সহায় কৰে । এই ৰোগৰ আগতীয়াকৈ ধৰা পেলোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰাথমিক লক্ষণ যেনে গোন্ধ নোপোৱা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মেজাজৰ পৰিৱৰ্তন, নিম্ন ৰক্তচাপ আদিক আওকাণ কৰিব নালাগে ।"

World Parkinsons Day 2026
প্ৰতি বছৰে ১১ এপ্ৰিলত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস' (ETV Bharat)

পাৰ্কিনছন ৰোগৰ স্থায়ী নিৰাময়ৰ বাবে বিশ্বজুৰি গৱেষণা চলি আছে । ভৱিষ্যতে ইয়াৰ স্থায়ী নিৰাময় সম্ভৱ হ’ব পাৰে বুলি তেওঁ কয় ।

পাৰ্কিনছন ৰোগত কিমানজন লোক আক্ৰান্ত হয় ?

ডাঃ দেৱাশীষ চৌধুৰীয়ে কয় যে বৰ্তমান প্ৰতি এক লাখ লোকৰ বিপৰীতে ১৫০ জন লোক পাৰ্কিনছন ৰোগত আক্ৰান্ত । এইদৰে বিশ্বৰ এক কোটিতকৈও অধিক লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । সাধাৰণতে ৬০ বছৰৰ পিছত এই ৰোগ আৰম্ভ হয়; কিন্তু ৫ৰ পৰা ১০ শতাংশ লোকৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ লক্ষণসমূহ ৫০ বছৰ বয়সৰ আগতেই আৰম্ভ হয় বুলিও তেওঁ কয় । কিছুমান গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে মহিলাতকৈ পুৰুষৰ এই ৰোগ হোৱাৰ অধিক আশংকা থাকে। এই অৱস্থাত জিনীয় কাৰকসমূহো দেখা যায় ।

এই বছৰ বাৰ্তা ?

জ্যেষ্ঠ স্নায়ু বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় যে এইবৰ্ষৰ বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱসৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে আলোচনা চক্ৰ, মুকলি অধিবেশন, ৱাকথন আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া অভিযানৰ আয়োজন কৰা । পাৰ্কিনছন ৰোগত আক্ৰান্ত লোকসকলে বিচ্ছিন্নতা আৰু বৈষম্যৰ সন্মুখীন নহ’বলৈ, বৰঞ্চ উপযুক্ত চিকিৎসা,যত্ন আৰু সন্মান প্ৰদান কৰা, সজাগতা,সময়মতে ৰোগ নিৰ্ণয় আৰু সুস্থ জীৱনশৈলী হৈছে পাৰ্কিনছন ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বিষয়ে সমাজত জ্ঞান প্ৰদানেই হৈছে এইবাৰৰ উদ্দেশ্য় ।

মগজুৰ উদ্দীপনা অস্ত্ৰোপচাৰ :

ডাঃ চৌধুৰীয়ে কয় যে পাৰ্কিনছন ৰোগৰ জটিল পৰ্যায়ত যেতিয়া ঔষধে বিশেষ কাম নকৰা হয় তেতিয়া গভীৰ মগজুৰ উদ্দীপনা এক ফলপ্ৰসূ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বিকল্প হিচাপে গণ্য় কৰে । ইয়াৰ লগত মস্তিস্কৰ ছাবথেলামিক নিউক্লিয়াছ বা গ্ল’বাছ পেলিডাছত ইলেক্ট্ৰ’ড স্থাপন কৰি পেচমেকাৰৰ দৰে যন্ত্ৰৰ পৰা মৃদু বৈদ্যুতিক সংকেত প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত কঁপনি, পেশীৰ জঠৰতা আৰু লেহেমীয়া গতিৰ যথেষ্ট উন্নতি হয় ।

অৱশ্যে ই এক ব্যয়বহুল চিকিৎসা বাবে প্ৰায়ভাগ লোকেই বহন কৰিব নোৱাৰে । তেওঁ কয় যে ডিবিএছৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে ১০ৰ পৰা ১২ লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন ।

আয়ুষ্মান কাৰ্ড ডিবিএছৰ অস্ত্ৰোপচাৰতো সহায়ক :

ডাঃ চৌধুৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে দিল্লীত আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনি ৰূপায়ণৰ পিছত পাৰ্কিনছন ৰোগীয়েও আয়ুষ্মান কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ডিবিএছ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিব পাৰে । এই অস্ত্ৰোপচাৰ কোনো চিকিৎসালয়তে বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ নহয় । অৱশ্যে এইমছ দিল্লীত খৰচ কিছু কম । তদুপৰি ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ বাবে ৯ লাখৰ পৰা ১৪ লাখ টকা ব্য়য় হ’ব পাৰে। ডিবিএছ অস্ত্ৰোপচাৰৰ খৰচো চিকিৎসালয়, যন্ত্ৰৰ ব্ৰেণ্ড, ৰোগীৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে;কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে ডিবিএছৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ খৰচ বিদেশতকৈ যথেষ্ট কম বুলিও তেওঁ কয় ।

কাক ডিবিএছ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন ?

প্ৰতিজন পাৰ্কিনছন ৰোগীৰ বাবে ডিবিএছ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি ডাঃ চৌধুৰীয়ে কয় । যিসকল ৰোগীয়ে ঔষধৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ সম্ভাৱনা কম কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া বা অফপিৰিয়ডৰ সন্মুখীন হয়, তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াক বিবেচনা কৰিব পাৰি ।

কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই চিকিৎসাত সহায় কৰিছে :

পাৰ্কিনছন ৰোগীৰ অৱস্থা নিৰ্ণয় কৰাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) অতি সহায়ক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে । এ আইৰ সহায়ত ৰোগীৰ খোজকঢ়া আৰু পাৰ্কিনছন ৰোগৰ প্ৰভাৱৰ পৰিসৰ সহজেই মূল্যায়ন কৰিব পাৰি । সেইবাবে তৎকালীনভাৱে চিকিৎসা কৰাটো সম্ভৱ ।

পাৰ্কিনছন ৰোগীৰ আচৰণ সলনি হয় :

দিল্লী চৰকাৰৰ আইএইচবিএএছ হাস্পতালৰ জ্যেষ্ঠ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ ওম প্ৰকাশে কয় যে পাৰ্কিনছন ৰোগ কেৱল কঁপনিতে সীমাবদ্ধ নহয়; ই ৰোগীৰ আচৰণ আৰু আৱেগতো প্ৰভাৱ পেলায় । কেতিয়াবা পৰিয়ালে ৰোগীৰ স্বভাৱ সলনি হোৱা বুলি ভাবে; কিন্তু বাস্তৱত এয়া কেৱল ৰোগৰ এটা অংশ । পাৰ্কিনছন ৰোগৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ সমস্যা হ’ল হতাশা আৰু উদ্বেগ । ৰোগে জটিলতাৰ ফালে গতি কৰাৰ লগে লগে বা দীৰ্ঘদিন ধৰি ঔষধ খোৱাৰ লগে লগে ভ্ৰম হ’ব পাৰে । এনে ৰোগীয়ে প্ৰকৃততে অস্তিত্বহীন বস্তু দেখা বা অনুভৱ কৰে । আন এক উল্লেখযোগ্য সমস্যা হ’ল ইম্পালছ কণ্ট্ৰল ডিছঅৰ্ডাৰ ।

World Parkinsons Day 2026
প্ৰতি বছৰে ১১ এপ্ৰিলত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব পাৰ্কিনছন দিৱস' (ETV Bharat)

মনৰ লগতে শৰীৰতো প্ৰভাৱ পেলায় :

অধ্যাপক ডাঃ ওম প্ৰকাশৰ মতে, এই পৰিৱৰ্তন মগজুৰ ৰাসায়নিক ভাৰসাম্যহীনতা আৰু ৰোগৰ প্ৰভাৱৰ বাবে হয় । সেইবাবে ৰোগীক দোষ দিয়াটো সঠিক নহয় । সঠিক নিদান আৰু সময়মতে চিকিৎসা কৰিলে এই লক্ষণসমূহ বহুলাংশে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যায় বুলি উল্লেখ কৰি অধ্যাপকগৰাকীয়ে কয় যে পৰিয়ালৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । নিয়মিত অনুসৰণ, ঔষধৰ সঠিক পৰ্যালোচনা, মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়া আদি শাৰীৰিক লক্ষণৰ চিকিৎসাৰ দৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে পাৰ্কিনছন ৰোগে কেৱল শৰীৰকে নহয় মনকো প্ৰভাৱিত কৰে । সেইবাবে দুয়োটাৰে বাবে একেলগে যত্ন ল’ব লাগিব ।

লগতে পঢ়ক:নীৰৱ ঘাতক ! মানসিক চিন্তা আৰু ডায়েবেটিছৰ আছে নে সম্পৰ্ক ?

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিৱস : গেষ্ট্ৰ’পেৰেছিছৰ ফলত হ’ব পাৰে ডায়েবেটিছ আৰু থাইৰয়ডৰ সমস্যা

