ETV Bharat / health

ধঁপাত সেৱনে আপোনাৰ জীৱনলৈ কিদৰে ভয়াবহ বিপদ মাতিব পাৰে ?

প্ৰতি বছৰে ৩১ মে’ত পালন কৰা হয় 'বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস' ।

know about bad effects of smoking and tobacco
ধঁপাত সেৱনে আপোনাৰ জীৱনলৈ মাতিব পাৰে ভয়াবহ বিপদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 31, 2026 at 5:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজি বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস । ধঁপাত সেৱনৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ৩১ মে’ৰ দিনটো এই দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে । ১৯৮৭ চনত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে জনস্বাস্থ্যৰ ওপৰত ধঁপাত সেৱনৰ ভয়াবহ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল । ২০২৬ৰ ধঁপাত বিৰোধী দিৱসৰ শ্লোগান হৈছে “আকৰ্ষণৰ আঁৰত লুকাই থকা সত্য উন্মোচন : নিকোটিন আৰু ধঁপাত আসক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ”।

আজি বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত যিবোৰ প্ৰত্য়াহ্বানে দেখা দিছে সেইবোৰৰ ভিতৰত ধূমপায়ীৰ সংখ্য়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন ৰোগ, বিশেষকৈ মুখৰ কৰ্কট, স্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ চিঅ'পিডি আদি । আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব যে প্ৰতি বছৰে বিশ্বত ধঁপাত সেৱনৰ ফলত ৮ নিযুত লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ ৭ নিযুত লোকৰ প্ৰত্যক্ষ সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হোৱাৰ তথ্য় প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই । এগৰাকী ব্য়ক্তিয়ে দীৰ্ঘদিনধৰি ধঁপাত সেৱন কৰাৰ ফলত বিভিন্ন ৰোগে গা কৰি উঠাৰ আশংকা থাকে । কেৱল সেয়াই নহয়, চিগাৰেট সেৱনকাৰীৰ ওচৰত থিয় হৈ থাকিলেও সমানেই ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকে । অৰ্থাৎ পেছিভ স্ম'কিঙৰ ফলতো বছৰি বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে, ধঁপাত সেৱন সকলো দিশতে ক্ষতিকাৰক ৷ ইয়াৰ আজিলৈকে কোনো নিৰাপদ মাত্ৰা নিৰ্ণয় কৰা হোৱা নাই ৷ অৰ্থাৎ ধঁপাত কম পৰিমাণে সেৱন কৰিলেও শৰীৰৰ সমানেই ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷ ধঁপাতজাতীয় সকলো সামগ্ৰীয়েই শৰীৰত বিভিন্ন ৰোগৰ সৃষ্টি কৰে ৷ পিছে এনে হানিকাৰক দিশৰ বিষয়ে জ্ঞাত হোৱাৰ পিছতো ধঁপাত সেৱন কৰা লোকৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা নাই ৷ ধঁপাতৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন ৰোগ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত ব্য়াখ্য়া কৰিলে দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দিলীপ সেঠীয়াই ।

বছৰি ৮ নিযুত লোকৰ মৃত্যু হয়:

ধঁপাত সেৱনৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য়া কৰি দন্তৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰতি বছৰে বিশ্বত ধঁপাত সেৱনৰ ফলত ৮ নিযুত লোকৰ মৃত্যু হয় । ইয়াৰে ৭ নিযুত লোকৰ প্ৰত্যক্ষ সেৱনৰ ফলত আৰু ১ নিযুত বেছি লোকৰ ধঁপাত সংস্পৰ্শৰ বাবে মৃত্যু হয় । ধূমপানৰ লগতে পাণ, গুটখা, জৰ্দা আদিয়ে হৈছে সাধাৰণতে সহজে উপলব্ধ ধঁপাত । ধঁপাত দুই ধৰণৰ- এবিধ ধূমপান আৰু আনবিধ চোবাই খোৱা । ধূমপান আৰু চোবাই খোৱা ধঁপাত দুয়োবিধেই সমানেই ক্ষতিকাৰক ।"

কৰ্কট হোৱাৰ আশংকা :

বহুত সময়ত চিগাৰেট আদি মানুহে ওলোটা কৰি সেৱন কৰে বুলি উল্লেখ কৰি ইয়াৰ পৰা হ'ব পৰা বিপদ সন্দৰ্ভত ডাঃ সেঠীয়াই কয়, "এনে কৰাৰ ফলত মুখৰ বিভিন্ন সমস্যা হ'ব পাৰে । এনে কৰাৰ ফলত বিশেষকৈ মুখৰ ভিতৰৰ তালুৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰিলে কৰ্কট আদি হোৱাৰ আশংকা থাকে । আচলতে ধঁপাতত কি কি উপাদান থাকে সেই বিষয়ে সকলোৱে জানি লোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । "

নিকোটিনৰ ভয়াবহ প্ৰভাৱ :

নিকোটিনে আমাৰ শৰীৰত কেনেকুৱা ক্ষতি কৰিব পাৰে সেইবিষয়ে উল্লেখ কৰি ডাঃ সেঠীয়াই কয়, "ধঁপাতত থকা নিকোটিনে ৰক্তসঞ্চালন ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে । ইয়াত থকা নাইট্ৰোচোমাইনে কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । তামোলত পোৱা এলকানাটেও বিভিন্ন সমস্য়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকা থাকে ।"

এটা চিগাৰেট জ্বলোৱাৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ফলত কম-বেছি পৰিমাণে ৪,৫০০ ধৰণৰ বিষাক্ত পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ সেঠীয়াই কয়," ইয়াৰ ভিতৰত অধিকাংশ পদার্থই হ’ল কাৰ্ছিনোজেন । সহজ কথাত ক'বলৈ হ'লে কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টিকাৰী ।"

দাঁতৰ আলুত নিকোটিনৰ কেনে প্ৰভাৱ ?

দাঁতৰ আলুত নিকোটিনৰ কেনে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেইবিষয়ে ব্যাখ্য়া কৰি ডাঃ সেঠীয়াই কয়, "ৰক্তসঞ্চালনৰ ক্ষমতা হ্ৰাস কৰাৰ ফলত হাড়লৈ ইয়াৰ প্ৰৱাহ মন্থৰ হয় আৰু তেতিয়া দাঁতৰ আলু বেছিকৈ কেমল হৈ পৰে । ধোঁৱাৰ বাবেও আলুৰ ক্ষতি হয় । তদুপৰি যদি দাঁতৰ চিকিৎসা কৰাৰ সময়তো চিগাৰেট সেৱন কৰে তেতিয়া সোনকালে নুশুকায় । ধূমপায়ীসকলৰ ছাবমিউকোছেল ফাইব্ৰ'ছিছ হোৱাৰো আশংকা বৃদ্ধি পায় । ধূমপায়ীৰ জিভাত বগা বগাদাগ পৰাটোৱে এই ৰোগৰ অন্যতম লক্ষণ । কিছুমানৰ জিভাত ঘা হয় । এনে ঘা সাধাৰণভাৱে চিকিৎসা কৰিলে উপশম নহয় । "

লগতে পঢ়ক:এনজাইমে বন্ধ্যাত্ব আৰু কৰ্কটত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় ?

সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব অণ্ডকোষৰ কৰ্কট ৰোগ

চৰণ মন্দিৰ-চৰণ স্পৰ্শ: ডায়েবেটিছৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী চিকিৎসকৰ নীৰৱ অভিযান

TAGGED:

ধঁপাত
ইটিভি ভাৰত অসম
বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
WORLD NO TOBACCO DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.