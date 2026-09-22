ETV Bharat / health

বিশ্ব মজ্জা দাতা দিৱস : ভাৰতত বছৰি ৪০ হাজাৰ অস্থিমজ্জা প্ৰতিষ্ঠাপনৰ প্ৰয়োজন

ভাৰতত বিএমটিৰ বাবে ১২-২০ লাখ টকাৰ বিপৰীতে বিদেশত ৬-৭ কোটি টকা ব্যয় হয় ।

WORLD MARROW DONOR DAY
বিশ্ব মজ্জা দাতা দিৱস : ভাৰতত বছৰি ৪০ হাজাৰ অস্থিমজ্জা প্ৰতিষ্ঠাপনৰ প্ৰয়োজন (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 7:22 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰতিবছৰে ২২ ছেপ্টেম্বৰত বিশ্ব মজ্জা দাতা দিৱস পালন কৰা হয় । ভাৰতত বছৰি যিমান ৰোগীক হাড়ৰ মজ্জা প্ৰতিস্থাপন কৰিবলগীয়া হয়, সিমান পৰিমাণে অস্থিমজ্জা দাতাৰ সংখ্যা অতি কম । এতিয়াও ভাৰতত বছৰি ৪০ হাজাৰ অস্থিমজ্জা প্ৰতিষ্ঠাপনৰ প্ৰয়োজন যদিও ৪ হাজাৰৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈছে ।

বিশ্ব মজ্জা দাতা দিৱসত বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এনে ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে ভাৰতে অস্থিমজ্জা প্ৰতিস্থাপন ক্ষমতা কেইবাগুণ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব । এই সন্দৰ্ভত নাৰায়ণ হেল্থৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ ডাঃ দেৱী ছেট্টীয়ে কয় , “যেতিয়া অস্থিমজ্জা প্ৰতিস্থাপন আৰম্ভ কৰা হৈছিল তেতিয়া এয়া একপ্ৰকাৰ কঠিন কাৰ্যই আছিল । কিয়নো ভাৰতত এই পদ্ধতি তেতিয়া তুলনামূলকভাৱে নতুন আছিল । আমি কেনেকৈ বিএমটিৰ সংখ্যা বছৰি ৪,০০০ ৰ পৰা ৪০,০০০ টা প্ৰতিষ্ঠাপনলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰো সেয়া বিচাৰ কৰি লাগিব ।”

বেংগালুৰুৰ সম্প্ৰদা হাস্পতালৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, চিকিৎসা সঞ্চালক তথা চিকিৎসা অংক’লজী, হেমেট’লজী আৰু হাড়ৰ মজ্জা সংৰোপণৰ মুৰব্বী ডাঃ ৰাধেশ্যাম নাইকে এই সম্পৰ্তে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে । ডাঃ নাইকে কয়," ১৫-২০ বছৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ মাত্ৰ মুষ্টিমেয় কেন্দ্ৰইহে বিএমটি কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত বেছিভাগেই তুলনামূলকভাৱে প্ৰত্যক্ষ, প্ৰধানকৈ অটোল’গাছ ট্ৰেন্সপ্লাণ্ট কৰিছিল ।" অৱেশ্যে বিগত দশকত প্ৰতিস্থাপন কেন্দ্ৰ আৰু বাৰ্ষিক পদ্ধতিৰ সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পোৱা বুলিও বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে কয় ।

Dr Devi Shetty, Founder and Chairman, Narayana Health talking to Anubha Jain
অনুভা জৈন (ইটিভি ভাৰত)ৰ সৈতে নাৰায়ণ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অধ্যক্ষ ডাঃ দেৱী ছেট্টী (ETV Bharat)

বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে বিশেষজ্ঞ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে যদিও দাতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাই । তদুপৰি চিকিৎসাৰ ব্যয়, জনসচেতনতা আৰু ডাঙৰ চহৰৰ বাহিৰত প্ৰতিস্থাপনৰ সুবিধাকে আদি কৰি ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ এতিয়াও অব্যাহত আছে ।

Dr Radheshyam Naik
ডাঃ ৰাধেশ্যাম নাইক (ETV Bharat)

হাড়ৰ মজ্জা প্ৰতিস্থাপন কিয় ইমান সংবেদনশীল চিকিৎসা

এই অস্ত্ৰোপচাৰ কঠিন অংগ প্ৰতিস্থাপনৰ দৰে নহয় । বিএমটি হৈছে কণ্ডিচনিং, প্ৰতিস্থাপন আৰু প্ৰতিস্থাপনৰ পিছৰ অতি সাৱধানেৰে কৰা যত্ন জড়িত হৈ থকা এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া । এই সন্দৰ্ভত নাৰায়ণ হেল্থ চিটিৰ শিশুৰ হেমাট’-অংক’লজী এণ্ড বিএমটিৰ সঞ্চালক ডাঃ সুনীল ভাটে কয়, "ৰোগীসকল প্ৰায় এমাহ চিকিৎসালয়ত থাকিব লাগে । দুইৰ পৰা তিনি সপ্তাহলৈকে ৰোগীসকল সংক্ৰমণ আৰু অন্যান্য জটিল হোৱাৰ আশংকা থাকে । এই সময়ত যিকোনো অংগই প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে ।” সেই বাবে এই সময়ছোৱাত ২৪ ঘণ্টাই নিৰীক্ষণ কৰাটো চিকিৎসাৰ এক জটিল অংশ বুলিও তেওঁ কয়।

ডাঃ ছেট্টী আৰু ডাঃ ভাটে ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা ক্লিনিকেল অভিজ্ঞতা, বিশেষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আৰু প্ৰতিস্থাপনৰ বিষয়ে উন্নত বুজাবুজিয়ে ভাৰতত বিএমটি চিকিৎসাৰ মান যথেষ্ট উন্নত কৰিছে । আগশাৰীৰ কেন্দ্ৰসমূহে এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ সৈতে তুলনাযোগ্য চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলিও কয় । অৱেশ্য়ে তুলনামূলকভাৱে কম সংখ্যক কেন্দ্ৰত ক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত হৈ থকাৰ বিষয়েও তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে ।

Bone marrow illustration
বিশ্ব মজ্জা দাতা দিৱস : ভাৰতত বছৰি ৪০ হাজাৰ অস্থিমজ্জা প্ৰতিষ্ঠাপনৰ প্ৰয়োজন (ETV Bharat)

টায়াৰ-২ আৰু টায়াৰ-৩ চহৰৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ অভাৱ আৰু এইবোৰ অব্যাহত ৰখাটো প্ৰত্যাহ্বান । বিএমটি বিশেষজ্ঞ হ’বলৈ বছৰ বছৰ ধৰি প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁলোকে কয় যে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিবলৈ সজ্জিত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ আসন আৰু কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা এতিয়াও তেনেই সীমিত হৈয়ে আছে ।

আন্তঃগাঁথনি আন এক বাধা

আন্তঃগাঁথনি আন এক বাধা বুলি উল্লেখ কৰি ডাঃ ছেট্টীয়ে পনৰ কয়, “বিএমটিৰ বাবে বিশেষ বিশেষজ্ঞ, উন্নত পৃথক চিকিৎসালয় ইউনিটৰ প্ৰয়োজন হয় । তদুপৰি সকলো সুবিধা থকা পৰীক্ষাগাৰ, ব্লাড বেংক আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন । এই সকলোবোৰৰ বাবে যথেষ্ট বিনিয়োগৰ প্ৰয়োজন । যদি মাহত মাত্ৰ এটা বা দুটা কাম কৰে তেন্তে বিনিয়োগৰ পৰা সুফল পোৱা নহয় ।"

WORLD MARROW DONOR DAY
বিশ্ব মজ্জা দাতা দিৱস : ভাৰতত বছৰি ৪০ হাজাৰ অস্থিমজ্জা প্ৰতিষ্ঠাপনৰ প্ৰয়োজন (Getty Images)

চিকিৎসাৰ ব্যয় এক প্ৰত্যাহ্বান হৈয়েই আছে

প্ৰতিস্থাপনৰ বাবে চিকিৎসা কৰিলে খৰচ আন এক ডাঙৰ বাধা হৈ আছে । ডাঃ ছেট্টীয়ে কয় যে ভাৰতত এটা বিএমটিৰ মূল্য সাধাৰণতে প্ৰায় ১২-২০ লাখ টকা । ইয়াৰ বিপৰীতে বিদেশত ৬-৭ কোটি টকা ব্যয় হয় । ডাঃ ছেট্টীয়ে কয়, "কেৱল জটিল সংক্ৰমণৰ চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হ'ব পাৰে । কিছুমান এন্টিবায়টিক ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰা নহয় । আমি ঘৰুৱাভাৱে ঔষধ আৰু অন্যান্য বিএমটি সম্পৰ্কীয় উপাদানসমূহ ক্ৰমান্বয়ে প্ৰস্তুত কৰাটো প্ৰয়োজন ।" তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰযুক্তিৰ অধিক ব্যৱহাৰ, বীমাই বহলভাৱে সামৰি লোৱা আৰু চৰকাৰী স্বাস্থ্যসেৱা কাৰ্যসূচীয়ে প্ৰতিস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ৰোগীক সহায় কৰিব পাৰে ।

Dr. Sunil Bhat, Director – Paediatric Haemato-Oncology & BMT, Narayana Health City, with his marrow transplant patient
নাৰায়ণ হেল্থ চিটিৰ সঞ্চালক – পেডিয়াট্ৰিক হেমাট’-অংক’লজী এণ্ড বিএমটি ডাঃ সুনীল ভাট (ETV Bharat)

আধা মিল থকা দাতাই শিশুৰ বাবে প্ৰতিস্থাপনৰ বিকল্প সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে

প্ৰতিস্থাপনৰ প্ৰয়োজন হোৱা শিশুৰ বাবে উপযুক্ত দাতা বিচাৰি উলিওৱাটো আন এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ’ব পাৰে । ডাঃ নাইকে কয় যে যিসকল ৰোগীয়ে উপযুক্ত দাতা বিচাৰি নাপায় তেওঁলোকৰ বাবে হেপ্ল’ইডেণ্টিকেল (হাফ-মেচড) ট্ৰান্সপ্লাণ্টেশ্যনৰ বিকল্প পদ্ধতি কৰা হৈছে । অৱেশ্যে এই প্ৰতিস্থাপনসমূহত যথেষ্ট বিষক্ৰিয়া আৰু গ্ৰাফ্ট প্ৰত্যাখ্যানৰ আশংকা থাকে ।

ডাঃ ভাটে কয়, " পৰম্পৰাগতভাৱে মেচড চিবলিং ড’নাৰ (এমএছডি)ক পছন্দ কৰা হয় যদিও ই মাত্ৰ প্ৰায় ২০-২৫% ৰোগীৰ বাবেহে উপলব্ধ । দাতাৰ পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে মিল থকা অসম্পৰ্কীয় দাতা বিচাৰিব পাৰি যদিও প্ৰায় ১০-১৫% ক্ষেত্ৰতহে লাভ কৰাটো সম্ভৱ । ফলত ৬০-৭০% ৰোগীৰ কোনো গতানুগতিক দাতাৰ মিল নাথাকিবও পাৰে ।"

প্ৰায় প্ৰতিটো শিশুৰ পিতৃ-মাতৃ, ভাই-ভনী বা পৰিয়ালৰ আন সদস্য থাকে যদিও সেয়া আধা মিল বুলিহে তেওঁ উল্লেখ কৰি কয়, "পূৰ্বতে নিৰ্বাচিত ক্ষেত্ৰতহে এইটো সম্ভৱ হৈছিল । আজি আমি ফলপ্ৰসূভাৱে আধা মিল থকা দাতাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।"

সাধাৰণতে শিশুসকলৰ বিএমটি কৰিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণবোৰক প্ৰধানকৈ কৰ্কট হ’লে আৰু কৰ্কট নোহোৱা আন গুৰুতৰ ৰোগত ভগাব পাৰি । এই প্ৰসংগত ডাঃ ভাটে কয়," কৰ্কট নোহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ থেলাছেমিয়াত আক্ৰান্ত শিশুৰ বিএমটি কৰা হয় ।"

WORLD MARROW DONOR DAY
বিশ্ব মজ্জা দাতা দিৱস : ভাৰতত বছৰি ৪০ হাজাৰ অস্থিমজ্জা প্ৰতিষ্ঠাপনৰ প্ৰয়োজন (Getty Images)

বিএমটি ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ সৈতে শেষ নহয়

এই সফল বিএমটি প্ৰতিস্থাপন অতি দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ এটা পৰ্যায়হে মাথোঁ । হ্ৰস্বম্যাদীভাৱে ৰোগীয়ে সংক্ৰমণ, ৰক্তক্ষৰণ আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা আৰু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দমনৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য জটিলতাকে ধৰি বিপদৰ সন্মুখীন হয় ।

চিকিৎসকে বৃদ্ধি, বিকাশ, হৰম’নৰ পৰিৱৰ্তন আৰু যৌৱনকাল নিৰীক্ষণ কৰে । একে সময়তে মেদবহুলতা, উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত গৌণ কৰ্কট ৰোগৰ সম্ভাৱনা হ্ৰাস কৰিবলৈ সুস্থ জীৱনশৈলীৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিবলৈ সকলোকে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

ডাঃ নাইকে কয় যে কলা মিলন, দাতাৰ পঞ্জীয়ন, সহায়ক পদ্ধটি , কেমোথেৰাপি আৰু গ্ৰাফ্ট-ভাৰ্ছাছ-হ’ষ্ট ডিজিজ (জিভিএইচডি) ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি লাভ কৰা বাবে বিএমটিৰ ফলাফল উন্নত হৈছে । অৱেশ্যে দাতাৰ উপলব্ধতা এক উল্লেখযোগ্য ব্যৱধান হৈয়েই আছে বুলি তেওঁ কয় ।

লগতে পঢ়ক:বিশ্ব এলঝেইমাৰ দিৱস : পৰিয়ালৰ লোকে যিবোৰ লক্ষণ লক্ষ্য নকৰে

কঁপনি-চলাফুৰাত অসুবিধা হোৱাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে পাৰ্কিনছন ৰোগৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণ

হতাশা যেতিয়া জীৱন লগৰী হয় তেতিয়া..

এইচপিভি প্ৰতিষেধক প্ৰাদানত ভাৰতৰ মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম : ৮ মাহত ৮০ লাখ পালি প্ৰদান

TAGGED:

বিশ্ব মজ্জা দাতা দিৱস
অস্থিমজ্জা
ইটিভি ভাৰত অসম
BONE MARROW DONOR SHORTAGE
WORLD MARROW DONOR DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.